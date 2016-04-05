Hotab написав:

Всі хто тікають від укр.військових -- це дрг і їх треба стріляти.







А чому так, що тиловим ухилянтам гайки не можна затискати





Трішки легше. Хоч який би стан би не був, у Львові військові без поліції не можуть ганятись по місту, бити і пакувати в буси людей. У нас не військова хунта при владі. Є порядок. А то дайте успіху право, так він у відпустці почне по Львову кошмарити людей..2 успіх: якщо треба повернути мене, то тебе не треба відпускати додому. Сподіваюсь розуму вистачає розуміти «чому».А взагалі, оці твої наболілі простині по колу по 5 разів на день одне і те саме , зазвичай закінчується баном за флуд. Нового нічого, да і результату від твоїх сльоз нема і не буде. Добровільно ніхто не піде, а законотворці тебе не читають і не чують, краще не загажуй гілку.Я тільки «за» закриття лазєєк, покращення механізму залучення до війська ждунів . Але все в правовому полі, а не по бєспрєдєлу.Вручати можна на роботі, в спортзалі (бєєє ж надав паспорт в зал?) ,багато де. Можна дійсно блокувати рахунки тих, хто ігнорить повістку. Але не оте як на відео. Бо і кацапи будуть ржати з нашої дурості.