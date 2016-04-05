Додано: Пон 18 вер, 2023 13:51

Министр обороны Польши опубликовал рассекреченные документы, датированные 2011 годом, с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения армии рф"Правительство Туска в случае войны было готово отдать половину Польши. План использования вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны длилась бы максимум две недели, а после семи дней враг выйдет на правый берег Вислы <...> Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли стать польской Бучей".Министр добавил, что к этому причастен генерал Мирослав Ружанский, активно выступавший против создания территориальных сил обороны и укрепления вооруженных сил на восточном берегу Вислы. В частности, Блащак обвинил политическую партию "Гражданская платформа", лидером которой является Дональд Туск:"Гражданская платформа" жалуется, что мы раскрыли их планы отдать врагу половину Польши. Поляки имеют право знать, какую судьбу вы им приготовили! В случае конфликта Войско Польское должно бороться за каждый метр нашей территории и за каждую человеческую жизнь. Вы готовили повторение Бучи и Ирпеня, а Варшаву хотели превратить в прифронтовой город!", - говорится в твите министра.А мы напомним, что в Польше близится к финалу ожесточенная предвыборная кампания в парламент, в ходе которой оппоненты используют все возможные средства (Туск и Блащак находятся по разные стороны баррикад). Кстати, жертвой политических предвыборных интриг стало и украинское зерно, которое давно превратилось в Польше больше в политический, нежели экономический фактор.