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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 509050915092509350945095>
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:48

beee ну вы тоже не перегибайте, Долярчика, Фриза мы знаем много лет, с какой балды им песдеть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:beee ну вы тоже не перегибайте, Долярчика, Фриза мы знаем много лет, с какой балды им песдеть.
Они на нуле? На штурмах? На какой они линии? 30 км?
Я имею в виду не их, конечно, а абсолютное большинство здесь, ясен пень утрируя.
И только им это позволительно, ткнуть меня носом и стыдить и я промолчу
beee
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:51

  Hotab написав:vitaliiangel , деньги это ж только первый шаг. Жить в тени не выйдет долго. Не купить ни машину, ни недвигу, и много других «не»…

А якщо в ЗСУ, то воно тобі то все прям кортить як успіху: і машина, і нєдвіга, много чого нє.

Берем в світлі нових прогнозів 10 років до перемоги ... витрачаючи $120 в місяць ... 15Куе, хай інфляція, тоді 18куе.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:51

  beee написав:
vitaliiangel написав:beee ну вы тоже не перегибайте, Долярчика, Фриза мы знаем много лет, с какой балды им песдеть.
Они на нуле? На штурмах? На какой они линии? 30 км?
Я имею в виду не их, конечно, а абсолютное большинство здесь, ясен пень утрируя

абсолютное большинство здесь не в ВСУ.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Министр обороны Польши опубликовал рассекреченные документы, датированные 2011 годом, с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения армии рф

"Правительство Туска в случае войны было готово отдать половину Польши. План использования вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны длилась бы максимум две недели, а после семи дней враг выйдет на правый берег Вислы <...> Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли стать польской Бучей".

Министр добавил, что к этому причастен генерал Мирослав Ружанский, активно выступавший против создания территориальных сил обороны и укрепления вооруженных сил на восточном берегу Вислы. В частности, Блащак обвинил политическую партию "Гражданская платформа", лидером которой является Дональд Туск:

"Гражданская платформа" жалуется, что мы раскрыли их планы отдать врагу половину Польши. Поляки имеют право знать, какую судьбу вы им приготовили! В случае конфликта Войско Польское должно бороться за каждый метр нашей территории и за каждую человеческую жизнь. Вы готовили повторение Бучи и Ирпеня, а Варшаву хотели превратить в прифронтовой город!", - говорится в твите министра.

А мы напомним, что в Польше близится к финалу ожесточенная предвыборная кампания в парламент, в ходе которой оппоненты используют все возможные средства (Туск и Блащак находятся по разные стороны баррикад). Кстати, жертвой политических предвыборных интриг стало и украинское зерно, которое давно превратилось в Польше больше в политический, нежели экономический фактор.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:51

Профіт)))

  Banderlog написав:Хіба шо оторве конєчность і то не факт якщо є культя можуть визнати обмеженим. )))
А ми тут жартуємо - що було 1,5р. тому сісти на 3р. у в'язницю, то вже б і чітко знав, що:
- через 1,5р. вийдеш!(був би чіткий термін, а не як тут) :D
- вийдеш швидше за все НЕ калікою!(а тут - не знати, не знати...)
- після відсидки - по закону, наче, не мобілізують :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:53

  yama написав:Давайте пофантазуємо . Доступ до яких цивілізаційних благ можна закрити для ухилятнів , он москалі придумали електронну повістку, яку так і не запустили, передбачали заборону виїзду за кордон , заборону керуванням транспортом . В теорії можна заборонити всі держ послуги без предявлення військового квитка , і забаронити відкривати нові рахунки та накласти арешт на існуючі. Яка ймовірність настання такого концтабору , як ви оцінюєте ? Думаю що до проведення каральних операцій по типу нквд , не дійде , бо немає такого великого сформованого штату працівників для репресій ухилянтів.

і що? держава сама собі робить канцел-кальтче...
в чому тоді зміст держави: зробити М18-60 бомжами і від них відхрестися?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 вер, 2023 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:53

flyman


якщо в ЗСУ, то воно тобі то все прям кортить як успіху: і машина, і нєдвіга, много чого нє.

Берем в світлі нових прогнозів 10 років до перемоги ... витрачаючи $120 в місяць ... 15Куе, хай інфляція, тоді 18куе.



, муха, йди перекуси, перечитай те що склав з букв, і спробуй краще.

в чому тоді зміст держави: зробити М18-60 бомжами і від них відхрестися?



Зміст держави зробити, щоб хтось не ховався за спиною іншого.
Бомжем ніхто не стане: зазвичай відразу після блокування рахунків боржник на протязі години все платить, всі умови виконує, і просить швидше відкрити. І відразу перестає бути бомжем .
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 вер, 2023 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:56

  beee написав:Для избежания блокировки счетов, вернее, неприятного чувства от этого, я всегда в минусе. Всегда.
И банк не банит за пополнение минуса тоже

++++
лайхак хозяйкє на замєтку!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:56

  Успіх написав:вийдеш швидше за все НЕ калікою!
это из тюрьмы то? угу курорт с массажем. астанавись
vitaliiangel
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