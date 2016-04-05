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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:57
beee написав:
Родственник вчера прислал фотку с нуля. Говорит, бро, никто из нас здесь никогда не видел человека с деньгами. Никогда. На нуле только бедные. Исключительно.
Поэтому хватит тут комедии ломать.
Никого из вас там нет. Не стройте из себя героев.
Настоящий герой никогда не упрекнет. Никогда. Потому что запах обугленной человеческой плоти другому может желать только балабол. Никто из вас здесь не знает ужаса войны. Хватит тут посылать на войну. Кому суждено, тот сам подойдёт
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:58
vitaliiangel написав:beee
ну вы тоже не перегибайте, Долярчика, Фриза мы знаем много лет, с какой балды им песдеть.
ВеТик , только не нужно путать ФРИИЗА и успиха
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:58
beee написав:
Для избежания блокировки счетов, вернее, неприятного чувства от этого, я всегда в минусе. Всегда.
И банк не банит за пополнение минуса тоже
Банк не банить за поповнення мінуса , що ви маєте на увазі ? Хочете сказити що кредитки не заморозять з мінусом )))
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:58
flyman написав: beee написав:
Для избежания блокировки счетов, вернее, неприятного чувства от этого, я всегда в минусе. Всегда.
И банк не банит за пополнение минуса тоже
++++
лайхак хозяйкє на замєтку!
Угу, що будемо з твоїми депозитами та ОФДП робити, хазяйка?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:00
холява написав:
я служив и медалька Е
в яблучко
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:01
yama написав: beee написав:
Для избежания блокировки счетов, вернее, неприятного чувства от этого, я всегда в минусе. Всегда.
И банк не банит за пополнение минуса тоже
Банк не банить за поповнення мінуса , що ви маєте на увазі ? Хочете сказити що кредитки не заморозять з мінусом )))
Лимита нет. Можете хоть миллион и не страшен вам фин мон
Востаннє редагувалось beee
в Пон 18 вер, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:02
yama написав:Banderlog
в мене два питання ви вже в ЗСУ ? І друге повернення до часів сталіна ?
Так.)))
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:03
А ведь решение по мобилизации есть.
Это открытый цифровой реестр призывников.
Интересно, почему его не делают? Аааа, тогда ж будет видно где детки Данилова и других героев аппарата. Вот оно что
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:03
GALeon написав:
️
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Министр обороны Польши опубликовал рассекреченные документы, датированные 2011 годом, с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения армии рф
"Правительство Туска в случае войны было готово отдать половину Польши. План использования вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны длилась бы максимум две недели, а после семи дней враг выйдет на правый берег Вислы <...> Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли стать польской Бучей".
Министр добавил, что к этому причастен генерал Мирослав Ружанский, активно выступавший против создания территориальных сил обороны и укрепления вооруженных сил на восточном берегу Вислы. В частности, Блащак обвинил политическую партию "Гражданская платформа", лидером которой является Дональд Туск:
"Гражданская платформа" жалуется, что мы раскрыли их планы отдать врагу половину Польши. Поляки имеют право знать, какую судьбу вы им приготовили! В случае конфликта Войско Польское должно бороться за каждый метр нашей территории и за каждую человеческую жизнь. Вы готовили повторение Бучи и Ирпеня, а Варшаву хотели превратить в прифронтовой город!", - говорится в твите министра.
А мы напомним, что в Польше близится к финалу ожесточенная предвыборная кампания в парламент, в ходе которой оппоненты используют все возможные средства (Туск и Блащак находятся по разные стороны баррикад). Кстати, жертвой политических предвыборных интриг стало и украинское зерно, которое давно превратилось в Польше больше в политический, нежели экономический фактор.
Вибори-вибори: кандідати - 3.14лалала
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:03
в последний месяц-два форум превратился в какой-то отстой....реально херню какую-то порите тут сутками
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