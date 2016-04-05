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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:04
Успіх написав: Banderlog написав:
Хіба шо оторве конєчность і то не факт якщо є культя можуть визнати обмеженим. )))
А ми тут жартуємо - що було 1,5р. тому сісти на 3р. у в'язницю, то вже б і чітко знав, що:
- через 1,5р. вийдеш!(був би чіткий термін, а не як тут)
- вийдеш швидше за все НЕ калікою!(а тут - не знати, не знати...)
- після відсидки - по закону, наче, не мобілізують
Я не знаю як воно живеться після тюрьми . Гарантувати рівно 3 роки і в хороших умовах там досить складне завдання.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:05
beee , там все в паперових архівах.
У нас реєстр нерухомості скільки років роблять. Так вона не переміщується з місця на місце.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:05
yama написав: beee написав:
Для избежания блокировки счетов, вернее, неприятного чувства от этого, я всегда в минусе. Всегда.
И банк не банит за пополнение минуса тоже
Банк не банить за поповнення мінуса , що ви маєте на увазі ? Хочете сказити що кредитки не заморозять з мінусом )))
банку же надо как то жить? ну заблокирует он в погоне за уклонистами всех м18-60 и уйдёт под фонд.
beee написав:
Интересно, почему его не делают?
потому что он ничего не поменяет. Никакими кульбитами из маленького лимона литр сока не выдавить. Даже если весь 95й квартал призвать с кошевым отаманом во главе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 вер, 2023 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:10
vitaliiangel
, тебе никогда не блокировали?
Мне как Беее блокировали почти все карты вмиг, я и не ожидал. За час все решил. Потому что невозможно перестроиться и изменить все финансовые правила и привычки. Сразу ком проблем, которые вылезают со всех щелей.
То есть банк не пострадает, ты все решишь вмиг и станешь зайчиком примерным.
пропоную ідею блокчейн крипто стартапа: ухилокоін для ухилянтів
Ферма в подвале главного ухылянта?
Дальнейшее развитие нагрева баклах для душа: теплом майнинга.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 18 вер, 2023 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:12
холява написав:
Успих , вы слышали что то об алкоголизме ?
Да да .....
Человек с утра" опрокидывает" ОДИН стакан и все , нет жизни окружающим .
В результате "умственных" поллюций , которые льются как понос ,все понимают какое вы дерьмо.
.... настолько подробно и ясно разъяснить всем свою де рьмо вую натуру ,не всем удается настолько ясно .
Я прочитал все ваши сегодняшние сообщения
Бачу, що слідкуєте за мною))
Ну ладно я - по вашому набухався і тут "понеслась душа в Рай!"))
Але ж читаєте і Фріза, і Бандерлога, і Бобюа!!!
Вони ж майже те саме пишуть, що і я - просто я більш емоційно це викладаю!
Але суть! - суть наших дописів ОДНА!!!
Що - невже всі п'яні?
холява написав:
И как человек с огромным опытом ,советую вам обратится в ближайший госпиталь по направлению войскового медика , или взять направление от командира части на консультацию к психиатру .( я не шучу )
Поначалу вам прийдется посетить психолога ,для определения глубины погружения .
Потом в объятия психиатра
А як так взяли "такого" в ЗСУ???
Як так "не догледіли і пропустили"???
Як же ВЛК???
Ну ок - може на початку вторгнення ВЛК не мали часу/поспішали...
Але ж за 1,5р. могли б перевірити всіх???
Бо як так виходить - пропустити зразу в ЗСУ і потім, навіть, не спробувати перевірити кого понабирали/мобілізували???
Як так???А може та, чи інша людина є загрозою для життя інших людей/побратимів?
То як так, я запитую???
Як до цього часу НЕ зробили хоч спроби перевірити всіх на ВЛК???
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 18 вер, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:15
Hotab почему? газмяс блокировал 30куе, я им писал объяснительную зачем я покупаю валюту. После этого я забрал оттуда всё до копейки.
Смотри, то что работает с 1% условных "нарушителей", не работает с 20%. Я для газмяса песчинка. Поэтому они такие борзые. Пусть заблокируют 20-30% клиентов, а потом посмотрят, что от этой конторы останется.
Я без газмяса кем был тем и остался, а без клиентов газмяс превратится в воздушный шарик. То же самое касается и государства в целом. Начни всех блокировать ... что дальше понимаешь?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 вер, 2023 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:17
vitaliiangel , в том и дело, что когда блокирует не только газмяс а все, то тогда обижаться приходится только на себя. И работать придется дальше с ними. Других нет. Как и государства.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:19
Hotab написав:vitaliiangel
, Витом и дело, что когда блокирует не Газинс , а все, то тогда обижаться приходится только на себя. И работать придется дальше с ними. Других нет. Как и государства.
ты не понял мою мысль. Ну да ладно... одного меня можно заблокировать везде. А заблокировав 1млн уклонистов, у государства появляются риски не меньшие, чем вторжение рф. Как минимум, это положит экономику. Заблокированный я начну выращивать свою картошку. Как максимум придётся искать 1млн мест в тюрьмах и средства на содержание заблокированных.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 вер, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:24
Успіх написав: Banderlog написав:
Хіба шо оторве конєчность і то не факт якщо є культя можуть визнати обмеженим. )))
А ми тут жартуємо - що було 1,5р. тому сісти на 3р. у в'язницю, то вже б і чітко знав, що:
- через 1,5р. вийдеш!(був би чіткий термін, а не як тут)
- вийдеш швидше за все НЕ калікою!(а тут - не знати, не знати...)
- після відсидки - по закону, наче, не мобілізують
треба було раніше думати. Ще в нас спригнули алкоголіки їх забрали кудись в резерв. Тут зосталась тільки рота. А тепер для сміху. Я сиджу. В підвалі , під багатоетажною заброшкою. Людей як кільки в банці. Сонна і відпочивальна зона не відгороджена.сніданок в 6 00 лягаю 22 30. Вихід на вулицю лиш в туалет і типу літній душ. Но душ ніфіга не літній, вода кринична. І тільки якщо нема бпла. Прогулки по першому поверсі. З розваг в мене тільки гантелі. Мусор не вивозять одноразова посуда за 4 місяці і банки консєрв зверху. Мишей хмари.за півтори місяці раз виїхав на сйомну хату помився в душі зїв мороженко і весь день замість спати після добового чергування протриндів з рідними по телефону. Пива не було. Ну й прилітає тут. Не особо густо приліта, но за пару місяців з 7 із 100 вибуло з строю. Отпусків майже нема. Щасливчикам дають 5 днів. В тюрмі сидіть не довелось, не був, но мисль є коли дадуть в отпуск попроситись в чернівцях в сізо й одіспатись з тиждень в нормальних умовах)))
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:26
vitaliiangel
, та понял я все. 90% людей надо волшебная 3.14стюлина, чтоб они прекратили быть хитросделанными. Они не являются бунтарями и протестующими по сути. Их бунт тихий- игнор. А только муху лишили некоторых прав - и ковидный бунтарь сделал прививку ! Так будет и со счетами. На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета».
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