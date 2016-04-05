Додано: Пон 18 вер, 2023 14:24

Успіх написав: Banderlog написав: Хіба шо оторве конєчность і то не факт якщо є культя можуть визнати обмеженим. ))) Хіба шо оторве конєчность і то не факт якщо є культя можуть визнати обмеженим. ))) А ми тут жартуємо - що було 1,5р. тому сісти на 3р. у в'язницю, то вже б і чітко знав, що:

- через 1,5р. вийдеш!(був би чіткий термін, а не як тут)

- вийдеш швидше за все НЕ калікою!(а тут - не знати, не знати...)

- після відсидки - по закону, наче, не мобілізують А ми тут жартуємо - що було 1,5р. тому сісти на 3р. у в'язницю, то вже б і чітко знав, що:- через 1,5р. вийдеш!(був би чіткий термін, а не як тут)- вийдеш швидше за все НЕ калікою!(а тут - не знати, не знати...)- після відсидки - по закону, наче, не мобілізують

треба було раніше думати. Ще в нас спригнули алкоголіки їх забрали кудись в резерв. Тут зосталась тільки рота. А тепер для сміху. Я сиджу. В підвалі , під багатоетажною заброшкою. Людей як кільки в банці. Сонна і відпочивальна зона не відгороджена.сніданок в 6 00 лягаю 22 30. Вихід на вулицю лиш в туалет і типу літній душ. Но душ ніфіга не літній, вода кринична. І тільки якщо нема бпла. Прогулки по першому поверсі. З розваг в мене тільки гантелі. Мусор не вивозять одноразова посуда за 4 місяці і банки консєрв зверху. Мишей хмари.за півтори місяці раз виїхав на сйомну хату помився в душі зїв мороженко і весь день замість спати після добового чергування протриндів з рідними по телефону. Пива не було. Ну й прилітає тут. Не особо густо приліта, но за пару місяців з 7 із 100 вибуло з строю. Отпусків майже нема. Щасливчикам дають 5 днів. В тюрмі сидіть не довелось, не був, но мисль є коли дадуть в отпуск попроситись в чернівцях в сізо й одіспатись з тиждень в нормальних умовах)))