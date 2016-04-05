RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5092509350945095
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:27

  konstantin kirovograd написав:в последний месяц-два форум превратился в какой-то отстой....реально херню какую-то порите тут сутками

наоборот стало интересно. нет срачей и много разных мнений.
  Hotab написав:На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета».
это такой же риск как и Киев за 3 дня. Прокатит/не прокатит. Имхо у мухи нечего блокировать. не кавалирки же?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19323
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2197 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:30

  beee написав:А ведь решение по мобилизации есть.
Это открытый цифровой реестр призывников.
Интересно, почему его не делают? Аааа, тогда ж будет видно где детки Данилова и других героев аппарата. Вот оно что

Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.
Schmit
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:33

vitaliiangel ,

Имхо у мухи нечего блокировать. не кавалирки же?

Да канеш…)
подвально- затворнический образ жизни обязывает иметь финансы онлайн.
Куда ему деньги падают ?
Как он депозиты и овгз держит?
Иди ты думаешь у него нал в селе под Тернополем под кучей торфа? :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 9887
З нами з: 15.02.09
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:43

  Hotab написав:vitaliiangel ,

Имхо у мухи нечего блокировать. не кавалирки же?

Да канеш…)
подвально- затворнический образ жизни обязывает иметь финансы онлайн.
Куда ему деньги падают ?
Как он депозиты и овгз держит?
Иди ты думаешь у него нал в селе под Тернополем под кучей торфа? :mrgreen:

думаю он работает 1-2 месяца потом на эти деньги 10 месяцев живёт. откуда взялся расчёт 114 на месяц? эмпирически это невозможно, я где-то коммуналки столько плачу за 6 помещений. Ну и цены на еду бьют рекорды. в 100уе надо очень ужиматься, кушать грибы и ягоды с леса, ловить сачком белок и жир. Кроме крайних ситуаций не вижу смысла так ужиматься.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19323
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2197 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:48

  Hotab написав:vitaliiangel , та понял я все. 90% людей надо волшебная 3.14стюлина, чтоб они прекратили быть хитросделанными. Они не являются бунтарями и протестующими по сути. Их бунт тихий- игнор. А только муху лишили некоторых прав - и ковидный бунтарь сделал прививку ! Так будет и со счетами. На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета». :lol:

У всех есть жены, родители и родственники. Будут открывать на них карты.
Это ничего не решит.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12079
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 3602 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:51

antey1969 , только депортация из Германии решит?
Hotab
 
Повідомлень: 9887
З нами з: 15.02.09
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:54

  Успіх написав:Давай по черезі))
Раз я - герой, раз - ти.
Потім знову раз - я, раз - ти)))

вот смотри у тебя есть жена, у меня нету
"Давай по черезі))
Потім знову раз - я, раз - ти)))"
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19323
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2197 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5092509350945095
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 125516
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 503611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 8466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9496)
18.09.2023 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.