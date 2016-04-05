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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:27
konstantin kirovograd написав:
в последний месяц-два форум превратился в какой-то отстой....реально херню какую-то порите тут сутками
наоборот стало интересно. нет срачей и много разных мнений.
Hotab написав:
На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета».
это такой же риск как и Киев за 3 дня. Прокатит/не прокатит. Имхо у мухи нечего блокировать. не кавалирки же?
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vitaliiangel
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:30
beee написав:
А ведь решение по мобилизации есть.
Это открытый цифровой реестр призывников.
Интересно, почему его не делают? Аааа, тогда ж будет видно где детки Данилова и других героев аппарата. Вот оно что
Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.
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Schmit
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:33
vitaliiangel
,
Имхо у мухи нечего блокировать. не кавалирки же?
Да канеш…)
подвально- затворнический образ жизни обязывает иметь финансы онлайн.
Куда ему деньги падают ?
Как он депозиты и овгз держит?
Иди ты думаешь у него нал в селе под Тернополем под кучей торфа?
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Hotab
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:43
Hotab написав:vitaliiangel
,
Имхо у мухи нечего блокировать. не кавалирки же?
Да канеш…)
подвально- затворнический образ жизни обязывает иметь финансы онлайн.
Куда ему деньги падают ?
Как он депозиты и овгз держит?
Иди ты думаешь у него нал в селе под Тернополем под кучей торфа?
думаю он работает 1-2 месяца потом на эти деньги 10 месяцев живёт. откуда взялся расчёт 114 на месяц? эмпирически это невозможно, я где-то коммуналки столько плачу за 6 помещений. Ну и цены на еду бьют рекорды. в 100уе надо очень ужиматься, кушать грибы и ягоды с леса, ловить сачком белок и жир. Кроме крайних ситуаций не вижу смысла так ужиматься.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:48
Hotab написав:vitaliiangel
, та понял я все. 90% людей надо волшебная 3.14стюлина, чтоб они прекратили быть хитросделанными. Они не являются бунтарями и протестующими по сути. Их бунт тихий- игнор. А только муху лишили некоторых прав - и ковидный бунтарь сделал прививку ! Так будет и со счетами. На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета».
У всех есть жены, родители и родственники. Будут открывать на них карты.
Это ничего не решит.
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antey1969
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:51
antey1969 , только депортация из Германии решит?
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Hotab
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:54
Успіх написав:
Давай по черезі))
Раз я - герой, раз - ти.
Потім знову раз - я, раз - ти)))
вот смотри у тебя есть жена, у меня нету
"Давай по черезі))
Потім знову раз - я, раз - ти)))"
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vitaliiangel
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Bukka
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