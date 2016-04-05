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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50935094509550965097>
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:30

  beee написав:А ведь решение по мобилизации есть.
Это открытый цифровой реестр призывников.
Интересно, почему его не делают? Аааа, тогда ж будет видно где детки Данилова и других героев аппарата. Вот оно что

Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:48

  Hotab написав:vitaliiangel , та понял я все. 90% людей надо волшебная 3.14стюлина, чтоб они прекратили быть хитросделанными. Они не являются бунтарями и протестующими по сути. Их бунт тихий- игнор. А только муху лишили некоторых прав - и ковидный бунтарь сделал прививку ! Так будет и со счетами. На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета». :lol:

У всех есть жены, родители и родственники. Будут открывать на них карты.
Это ничего не решит.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:51

antey1969 , только депортация из Германии решит?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:54

  Успіх написав:Давай по черезі))
Раз я - герой, раз - ти.
Потім знову раз - я, раз - ти)))

вот смотри у тебя есть жена, у меня нету
"Давай по черезі))
Потім знову раз - я, раз - ти)))"
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:10

vitaliiangel , а мені зразу на 2 р̶о̶к̶и̶ дні і я піду.. :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:12

  Schmit написав:Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.

тобто війна досі триває, бо так хоче Зеленський\депутати? І русня, що продовжує наступати на різних ділянках, що обстрілює тилові міста, війни насправді не хоче? Значить, треба виконати вимоги русні і настане мир, на це натякаєте?
Увага, друзі, здається, тут викрила себе нова мокшанська консерва.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:14

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.

тобто війна досі триває, бо так хоче Зеленський\депутати? І русня, що продовжує наступати на різних ділянках, що обстрілює тилові міста, війни насправді не хоче? Значить, треба виконати вимоги русні і настане мир, так?
Увага, друзі, здається, тут викрила себе нова мокшанська консерва.

викопати 5 ліній оборони навіть мокшани додумалися,
а ні, не катить, бо fler писала, що зрадники здадуть карти.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:19

  beee написав:Родственник вчера прислал фотку с нуля.

Це той який втратив пару тижнів назад око і дуже посічений осколками?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:21

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Давай по черезі))
Раз я - герой, раз - ти.
Потім знову раз - я, раз - ти)))

вот смотри у тебя есть жена, у меня нету
"Давай по черезі))
Потім знову раз - я, раз - ти)))"

Не правильно порівнюєш! ;)

На фронті, як на "роботі", чи типу як за кордоном "на заробітках"...
І робота, типу пожежника/МНСника...

Тож, я 2р. попрацюю, тоді твоя зміна на 2р.
Чи то тільки мені треба "все оце"? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:викопати 5 ліній оборони навіть мокшани додумалися

чомусь у минулому році у Харківській області вони не викопали 5 ліній оборони. Чому? Тому що
1. не було ресурсів
2. не думали, що тут буде атака

Те саме і у нас. Там, де не готувались і там, де не було ресурсів, там оборони і не було.
На питання "чому не готувались" і "чому не було ресурсів" нема простої відповіді. Це комплексна проблема. І почати вирішувати її треба було навіть не у 2019 році, а раніше.
thenewepic
 
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