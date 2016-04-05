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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:30
beee написав:
А ведь решение по мобилизации есть.
Это открытый цифровой реестр призывников.
Интересно, почему его не делают? Аааа, тогда ж будет видно где детки Данилова и других героев аппарата. Вот оно что
Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.
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Schmit
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:48
Hotab написав:vitaliiangel
, та понял я все. 90% людей надо волшебная 3.14стюлина, чтоб они прекратили быть хитросделанными. Они не являются бунтарями и протестующими по сути. Их бунт тихий- игнор. А только муху лишили некоторых прав - и ковидный бунтарь сделал прививку ! Так будет и со счетами. На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета».
У всех есть жены, родители и родственники. Будут открывать на них карты.
Это ничего не решит.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:51
antey1969 , только депортация из Германии решит?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:54
Успіх написав:
Давай по черезі))
Раз я - герой, раз - ти.
Потім знову раз - я, раз - ти)))
вот смотри у тебя есть жена, у меня нету
"Давай по черезі))
Потім знову раз - я, раз - ти)))"
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:10
vitaliiangel
, а мені зразу на 2 р̶о̶к̶и̶ дні і я піду..
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:12
Schmit написав:
Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.
тобто війна досі триває, бо так хоче Зеленський\депутати? І русня, що продовжує наступати на різних ділянках, що обстрілює тилові міста, війни насправді не хоче? Значить, треба виконати вимоги русні і настане мир, на це натякаєте?
Увага, друзі, здається, тут викрила себе нова мокшанська консерва.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:14
thenewepic написав: Schmit написав:
Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.
тобто війна досі триває, бо так хоче Зеленський\депутати? І русня, що продовжує наступати на різних ділянках, що обстрілює тилові міста, війни насправді не хоче? Значить, треба виконати вимоги русні і настане мир, так?
Увага, друзі, здається, тут викрила себе нова мокшанська консерва.
викопати 5 ліній оборони навіть мокшани додумалися,
а ні, не катить, бо fler писала, що зрадники здадуть карти.
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flyman
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:19
beee написав:
Родственник вчера прислал фотку с нуля.
Це той який втратив пару тижнів назад око і дуже посічений осколками?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:21
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Давай по черезі))
Раз я - герой, раз - ти.
Потім знову раз - я, раз - ти)))
вот смотри у тебя есть жена, у меня нету
"Давай по черезі))
Потім знову раз - я, раз - ти)))"
Не правильно порівнюєш!
На фронті, як на "роботі", чи типу як за кордоном "на заробітках"...
І робота, типу пожежника/МНСника...
Тож, я 2р. попрацюю, тоді твоя зміна на 2р.
Чи то тільки мені треба "все оце"?
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:22
flyman написав:
викопати 5 ліній оборони навіть мокшани додумалися
чомусь у минулому році у Харківській області вони не викопали 5 ліній оборони. Чому? Тому що
1. не було ресурсів
2. не думали, що тут буде атака
Те саме і у нас. Там, де не готувались і там, де не було ресурсів, там оборони і не було.
На питання "чому не готувались" і "чому не було ресурсів" нема простої відповіді. Це комплексна проблема. І почати вирішувати її треба було навіть не у 2019 році, а раніше.
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