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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5094509550965097>
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:24

Успіх одним Бог даёт нормальную жену, другим ничего. Но счастье надо отработать. А я весь такой бедный несчастный, что мне отрабатывать?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:29

Тож шановні громадяни України - вел кам!)))

  vitaliiangel написав:Успіх одним Бог даёт нормальную жену, другим ничего. Но счастье надо отработать. А я весь такой бедный несчастный, что мне отрабатывать?

А це вже хто як собі заслужив :P


А ще - є обов'язок захищати свою країну ;)

Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

:wink:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 18 вер, 2023 16:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:35

  vitaliiangel написав:Успіх одним Бог даёт нормальную жену, другим ничего. Но счастье надо отработать. А я весь такой бедный несчастный, что мне отрабатывать?
нерухомість :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:37

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх одним Бог даёт нормальную жену, другим ничего. Но счастье надо отработать. А я весь такой бедный несчастный, что мне отрабатывать?
нерухомість :lol: :mrgreen:

я ж её за деньги купил, то есть отработал когда те деньги по копейке собирал. а тебе лучшая на свете жена бесплатно досталась :D Бог всё видит. Ты до сих пор считаешь что мир несправедлив?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 вер, 2023 15:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:38

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх одним Бог даёт нормальную жену, другим ничего. Но счастье надо отработать. А я весь такой бедный несчастный, что мне отрабатывать?
нерухомість :lol: :mrgreen:

єОселя: за кожен 1 міс. на передку мінус 1% тіла іпотеки
єЗемля: за кожен 1 міс. на нулі 1 сотка ріллі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:48

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх одним Бог даёт нормальную жену, другим ничего. Но счастье надо отработать. А я весь такой бедный несчастный, что мне отрабатывать?
нерухомість :lol: :mrgreen:

я ж её за деньги купил, то есть отработал когда те деньги по копейке собирал. а тебе лучшая на свете жена бесплатно досталась :D Бог всё видит. Ты до сих пор считаешь что мир несправедлив?
1. Ану циц! А то щось заздрістю попахує :lol:
2. Тебе ж ніхто не закрив в клітці - теж маєш всі шанси знайти найкращу жінку для себе ;)
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:52

  antey1969 написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , та понял я все. 90% людей надо волшебная 3.14стюлина, чтоб они прекратили быть хитросделанными. Они не являются бунтарями и протестующими по сути. Их бунт тихий- игнор. А только муху лишили некоторых прав - и ковидный бунтарь сделал прививку ! Так будет и со счетами. На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета». :lol:

У всех есть жены, родители и родственники. Будут открывать на них карты.
Это ничего не решит.

Когда все деньги у родственников и под торфом в селе, но их все равно пришли искать..

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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:52

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Як тільки служити підуть чада депутатів і чиновників, війна закінчиться одразу ж.

тобто війна досі триває, бо так хоче Зеленський\депутати?
...
Увага, друзі, здається, тут викрила себе нова мокшанська консерва.

"Парашенка зарабативаєт на вайнє", "надо просто перестать стрелять", "договоримся по середінє".........
Це що за конзерва говорила у 2019?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:53

Трохи чорного гумору

  flyman написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Успіх одним Бог даёт нормальную жену, другим ничего. Но счастье надо отработать. А я весь такой бедный несчастный, что мне отрабатывать?
нерухомість :lol: :mrgreen:

єОселя: за кожен 1 міс. на передку мінус 1% тіла іпотеки
єЗемля: за кожен 1 міс. на нулі 1 сотка ріллі

На передку(як і в недалекому "задку" :mrgreen: ) можна реально мати не лише мінус 1% ТІЛА, а й мінус 10-20% ТІЛА!
НЕ іпотечного... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:58

  Успіх написав:На передку(як і в недалекому "задку" ) можна реально мати не лише мінус 1% ТІЛА, а й мінус 10-20% ТІЛА!
НЕ іпотечного..
волчиц с лишним весом должна заинтересовать твоя диетаЗображення
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