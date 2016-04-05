vitaliiangel написав:Успіх одним Бог даёт нормальную жену, другим ничего. Но счастье надо отработать. А я весь такой бедный несчастный, что мне отрабатывать?
А це вже хто як собі заслужив
А ще - є обов'язок захищати свою країну
Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 18 вер, 2023 16:04, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:vitaliiangel , та понял я все. 90% людей надо волшебная 3.14стюлина, чтоб они прекратили быть хитросделанными. Они не являются бунтарями и протестующими по сути. Их бунт тихий- игнор. А только муху лишили некоторых прав - и ковидный бунтарь сделал прививку ! Так будет и со счетами. На следующий день побежит в Тцк , с криками «я всегда был добровольцем, только разблокируйте счета».
У всех есть жены, родители и родственники. Будут открывать на них карты. Это ничего не решит.
Когда все деньги у родственников и под торфом в селе, но их все равно пришли искать..