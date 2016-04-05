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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:16
Як гадаєте, такі вкиди це типу
"Он бачите, поляки навіть під прикриттям НАТО готові були пів країни здати, а ви кочивояжитесь" ?
Польша була готова віддати рф майже половину своєї території, якби рф напала на країну.
Міністр оборони Польщі опублікував розсекречені документи, датовані 2011 роком, з планом відступу польської армії за річку Віслу у разі вторгнення з боку Московії.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:20
Xenon написав:
Як гадаєте, такі вкиди це типу
"Он бачите, поляки навіть під прикриттям НАТО готові були пів країни здати, а ви кочивояжитесь" ?
Польша була готова віддати рф майже половину своєї території, якби рф напала на країну.
Міністр оборони Польщі опублікував розсекречені документи, датовані 2011 роком, з планом відступу польської армії за річку Віслу у разі вторгнення з боку Московії.
Ні, в них вибори, це адресовано на внутрішнього споживача
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:38
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:vitaliiangel
, я здесь не вижу нерационального использования ресурсов. Если бы там была полиция, и это по пункту 1,
то я бы это назвал «неотвратимость наказания».
.........
Какие основания у полиции паковать на улице кого попало?
Вы не прочитали п.1
Там не о «кого попало».
«Кого попало» паковать я сегодня неоднократно назвал беззаконием.
Прошу прощения, просматривал быстро, а это достаточно далеко от п.1. Решил, что Вы поддерживаете "упаковку", но только в присутствии полиции.
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