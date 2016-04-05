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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5094509550965097
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:16

Як гадаєте, такі вкиди це типу
"Он бачите, поляки навіть під прикриттям НАТО готові були пів країни здати, а ви кочивояжитесь" ?


Польша була готова віддати рф майже половину своєї території, якби рф напала на країну.

Міністр оборони Польщі опублікував розсекречені документи, датовані 2011 роком, з планом відступу польської армії за річку Віслу у разі вторгнення з боку Московії.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:Як гадаєте, такі вкиди це типу
"Он бачите, поляки навіть під прикриттям НАТО готові були пів країни здати, а ви кочивояжитесь" ?


Польша була готова віддати рф майже половину своєї території, якби рф напала на країну.

Міністр оборони Польщі опублікував розсекречені документи, датовані 2011 роком, з планом відступу польської армії за річку Віслу у разі вторгнення з боку Московії.

Ні, в них вибори, це адресовано на внутрішнього споживача
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:38

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , я здесь не вижу нерационального использования ресурсов. Если бы там была полиция, и это по пункту 1, то я бы это назвал «неотвратимость наказания».
.........

Какие основания у полиции паковать на улице кого попало?

Вы не прочитали п.1
Там не о «кого попало».
«Кого попало» паковать я сегодня неоднократно назвал беззаконием.

Прошу прощения, просматривал быстро, а это достаточно далеко от п.1. Решил, что Вы поддерживаете "упаковку", но только в присутствии полиции.
ЛАД
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  #<1 ... 5094509550965097
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