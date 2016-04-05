stm написав:Какую из стран мы поважаем? Конституция Украины содержит автономную республику Крым и Конституция оркостана содержит Крым как территорию краснодарского края? Спросите у Си)))
1. Повага до суверенітету всіх країн “Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, повинно суворо дотримуватися. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватисяі”, — йдеться у документі.
Чий Крим, згідно визнаних ООН кордонів? Тупенькими жартами дискусії не ведуться, і брехня теж не допоможе.
холява написав:двойное гражданство .Интересно а у украинцев в Румынии есть двойное гражданство ?
шо Україна може їм запропонувати? Мобілізацію? не тільки наших румунів є громадянство румунії, але і вбагатьох з нас . Там зараз єдина проблема це здати екзамен з румунської мови.) І справка що твої предки проживали до 2 світової на території румунії. Будем вважати, що ми євроінтегрувались чуть раніше за вас . Но вам тож можно https://rumunia.com.ua/kak_poluchit_grazhdanstvo.html
Я УКРАИНЕЦ . Мне второе гражданство не нужно . Ни румынское ,ни любое другое .
yanyura написав:budivelnik Вы уже не в первый раз пишете здесь, что имеете повестку с открытой датой призыва (я так понимаю, гордо заявляете - я не уклонялся от ТЦК и сам туда пришел и взял повестку)
Добавлено: Чт 16 ноя, 2023 21:27 повістку ? ( бо я маю)
Добавлено: Вт 14 ноя, 2023 17:40 В Будівельника повістка з вимогою зявитись по телефонному звінку
А можете уточнить, по какой специальности ваша повестка, по реальной вашей службе в советской армии, в ГСВГ и Чечне ("начальник склада") или по гипотетической, в случае войны СССР и НАТО ("командир взвода ДШБ")?
1 В радянській армій я старшина роти по штату мирному і командир відділення спецрозвідки по штату військового часу 2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали В 2022 - відтермінування на 6 місяців В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам.
flyman написав:Як писав будівельник, чим більше ракет РФ вистіляє, тим менше в неї залишиться, як і те, що чим менше населення в Україні, тим вищий ВВП на душу населення. Суцільний позитив.
А з чим ти не погоджуєшся в цій фразі? Практично два роки тому ми думали що нас зрівняють з землею ракетами...москалі випустили 3000+ якими вбили 1000 цивільних+1000 військових - ми цю статистику вже знаєм і знаєм що в москалів залишилось точно менше ніж було ... Тобто ракетами вони ще постріляють - але змусити цими запусками нас здатись - вони не в змозі.
Тепер про ВВП Якщо ВВП рахують не так як в педерації (записують туди виготовлення танків/ракет/снарядів) - то чим менше людей створило одне і те ж ВВП - тим краще будуть жити ці люди.
І про кількість населення Україна як мінімум три рази в своїй історії проходила періоди коли кількість її населення падало з 50 млн до 30 млн Це голодомор , 1945 рік, 2023.... Два рази , без зовнішньої підтримки , виключно власними силами нарощувала свою кількість до 50 млн. Невже ти думаєш , що після перемоги і вливання репарацій ми не зможемо цього зробити втретє?
stm написав:Какую из стран мы поважаем? Конституция Украины содержит автономную республику Крым и Конституция оркостана содержит Крым как территорию краснодарского края? Спросите у Си)))
1. Повага до суверенітету всіх країн “Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, повинно суворо дотримуватися. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватисяі”, — йдеться у документі.
Чий Крим, згідно визнаних ООН кордонів? Тупенькими жартами дискусії не ведуться, і брехня теж не допоможе.
Пля, ООН? Серьёзно?! То ООН которое может ничего не замечать и прямо блокируется решение оркостаном? А вся Африка, 40 стран голосуют как скажет Китай. Нельзя так палиться. ООН стало плохим тоном, очень плохим, не имеющим к справедливости и международному праву никакого отношения... С 2 ноября Иран начинает председательство на форуме Совета ООН по правам человека. Председатель по правам человека, пля... В ООН...