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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 55605561556255635564>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Мирный план Китая это?


пункт перший :
Повага до суверенітету всіх країн - підтримка суверенітету та цілісності всіх країн незалежно від їхнього розміру та багатства


в якому пункті про здачу території чи визнання їх частиною рф?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До чого тут "сдавать территории"?
Це з тієї ж серії, що і "прославлять Китай".
Перекручення думок та припис опонентам.


вас невистачає цьому форуму, щоб ставити на місце опонентів які під час дискусій маніпулюють, підмінюють поняття та висмикують з контексту
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:12

  fler написав:
  yanyura написав:Морпехи опубликовали результат своей работы на левобережье Днепра...

Генерал Марченко каже, що скоро звільнять Кінбурн.

Останнім часом у Мико поменшало тривог - вже не по 5-7, а по 2-3.


там мало орків, тому звільнити не проблема
проблема утримувати під артобстрілами на піску, на болотах
до речи, це вже було рік тому у листопаді 2022(ось відео)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:13

  Letusrock написав:
  stm написав:Мирный план Китая это?


пункт перший :
Повага до суверенітету всіх країн - підтримка суверенітету та цілісності всіх країн незалежно від їхнього розміру та багатства


в якому пункті про здачу території чи визнання їх частиною рф?

Какую из стран мы поважаем? Конституция Украины содержит автономную республику Крым и Конституция оркостана содержит Крым как территорию краснодарского края? Спросите у Си)))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:17

  stm написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:Мирный план Китая это?


пункт перший :
Повага до суверенітету всіх країн - підтримка суверенітету та цілісності всіх країн незалежно від їхнього розміру та багатства


в якому пункті про здачу території чи визнання їх частиною рф?

Какую из стран мы поважаем? Конституция Украины содержит автономную республику Крым и Конституция оркостана содержит Крым как территорию краснодарского края? Спросите у Си)))

Для чого хочете знищити українських мужиків всіх до останнього?

Ви на заводі скільки снарядів за зміну 155 калібру збираєте за зміну, наближаючи кордони 91?

p.s.
Crude Oil WTI $74
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 лис, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Какую из стран мы поважаем? Конституция Украины содержит автономную республику Крым и Конституция оркостана содержит Крым как территорию краснодарского края? Спросите у Си)))

1. Повага до суверенітету всіх країн
“Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, повинно суворо дотримуватися. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватисяі”, — йдеться у документі.

Чий Крим, згідно визнаних ООН кордонів? Тупенькими жартами дискусії не ведуться, і брехня теж не допоможе.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:37

  Banderlog написав:
  холява написав:двойное гражданство .Интересно а у украинцев в Румынии есть двойное гражданство ?

шо Україна може їм запропонувати? Мобілізацію? :lol:
не тільки наших румунів є громадянство румунії, але і вбагатьох з нас :wink: . Там зараз єдина проблема це здати екзамен з румунської мови.) І справка що твої предки проживали до 2 світової на території румунії.
Будем вважати, що ми євроінтегрувались чуть раніше за вас :lol: .
Но вам тож можно https://rumunia.com.ua/kak_poluchit_grazhdanstvo.html


Я УКРАИНЕЦ .
Мне второе гражданство не нужно .
Ни румынское ,ни любое другое .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:40

  yanyura написав:budivelnik
Вы уже не в первый раз пишете здесь, что имеете повестку с открытой датой призыва (я так понимаю, гордо заявляете - я не уклонялся от ТЦК и сам туда пришел и взял повестку)
Добавлено: Чт 16 ноя, 2023 21:27
повістку ? ( бо я маю)
Добавлено: Вт 14 ноя, 2023 17:40
В Будівельника повістка з вимогою зявитись по телефонному звінку
А можете уточнить, по какой специальности ваша повестка, по реальной вашей службе в советской армии, в ГСВГ и Чечне ("начальник склада") или по гипотетической, в случае войны СССР и НАТО ("командир взвода ДШБ")?
1 В радянській армій я старшина роти по штату мирному і командир відділення спецрозвідки по штату військового часу
2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам
В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали
В 2022 - відтермінування на 6 місяців
В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна
Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Як писав будівельник, чим більше ракет РФ вистіляє, тим менше в неї залишиться, як і те, що чим менше населення в Україні, тим вищий ВВП на душу населення. Суцільний позитив.
А з чим ти не погоджуєшся в цій фразі?
Практично два роки тому ми думали що нас зрівняють з землею ракетами...москалі випустили 3000+ якими вбили 1000 цивільних+1000 військових - ми цю статистику вже знаєм і знаєм що в москалів залишилось точно менше ніж було ...
Тобто ракетами вони ще постріляють - але змусити цими запусками нас здатись - вони не в змозі.

Тепер про ВВП
Якщо ВВП рахують не так як в педерації (записують туди виготовлення танків/ракет/снарядів) - то чим менше людей створило одне і те ж ВВП - тим краще будуть жити ці люди.

І про кількість населення
Україна як мінімум три рази в своїй історії проходила періоди коли кількість її населення падало з 50 млн до 30 млн
Це голодомор , 1945 рік, 2023....
Два рази , без зовнішньої підтримки , виключно власними силами нарощувала свою кількість до 50 млн.
Невже ти думаєш , що після перемоги і вливання репарацій ми не зможемо цього зробити втретє?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:57

  lapay написав:
  stm написав:Какую из стран мы поважаем? Конституция Украины содержит автономную республику Крым и Конституция оркостана содержит Крым как территорию краснодарского края? Спросите у Си)))

1. Повага до суверенітету всіх країн
“Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, повинно суворо дотримуватися. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватисяі”, — йдеться у документі.

Чий Крим, згідно визнаних ООН кордонів? Тупенькими жартами дискусії не ведуться, і брехня теж не допоможе.

Пля, ООН? Серьёзно?! То ООН которое может ничего не замечать и прямо блокируется решение оркостаном? А вся Африка, 40 стран голосуют как скажет Китай. Нельзя так палиться. ООН стало плохим тоном, очень плохим, не имеющим к справедливости и международному праву никакого отношения...
С 2 ноября Иран начинает председательство на форуме Совета ООН по правам человека. Председатель по правам человека, пля... В ООН...
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