Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:51

flyman написав: Як писав будівельник, чим більше ракет РФ вистіляє, тим менше в неї залишиться, як і те, що чим менше населення в Україні, тим вищий ВВП на душу населення. Суцільний позитив. Як писав будівельник, чим більше ракет РФ вистіляє, тим менше в неї залишиться, як і те, що чим менше населення в Україні, тим вищий ВВП на душу населення. Суцільний позитив.

А з чим ти не погоджуєшся в цій фразі?Практично два роки тому ми думали що нас зрівняють з землею ракетами...москалі випустили 3000+ якими вбили 1000 цивільних+1000 військових - ми цю статистику вже знаєм і знаєм що в москалів залишилось точно менше ніж було ...Тобто ракетами вони ще постріляють - але змусити цими запусками нас здатись - вони не в змозі.Тепер про ВВПЯкщо ВВП рахують не так як в педерації (записують туди виготовлення танків/ракет/снарядів) - то чим менше людей створило одне і те ж ВВП - тим краще будуть жити ці люди.І про кількість населенняУкраїна як мінімум три рази в своїй історії проходила періоди коли кількість її населення падало з 50 млн до 30 млнЦе голодомор , 1945 рік, 2023....Два рази , без зовнішньої підтримки , виключно власними силами нарощувала свою кількість до 50 млн.Невже ти думаєш , що після перемоги і вливання репарацій ми не зможемо цього зробити втретє?