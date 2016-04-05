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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:02
fler написав: yanyura написав:
Морпехи опубликовали результат своей работы на левобережье Днепра...
Генерал Марченко каже, що скоро звільнять Кінбурн.
Останнім часом у Мико поменшало тривог - вже не по 5-7, а по 2-3.
Добрый день, приятная женщина из Николаева. )))
Будьте осторожны в восприятии речей всяких генералов, арестовичей и швецей. Они или от их имени занимаются исключительно дезинформацией. Ни один генерал или просто военный не озвучит планов. Так устроены любые вооруженные силы. Объяснять почему Вам, умнице, точно не нужно. Это всего лишь осторожное напоминание.
Идем далее. Про уменьшение числа тревог об угрозе ракетных обстрелов. Они являются отличным индикатором. Тоже пользуюсь подобным чтобы понять что на самом деле происходит в радиусе 150 км от крупного города. В моем случае заметил что частота ракетных обстрелов крупного города уменьшается в связи с началом активных штурмов со стороны кремлевских сил небольших городов в области. Если же путиноиды отступают, то ракетные обстрелы усиливаются и учащаются.
У меня есть один вопрос к Вам. Интересует мнение и прогноз о том, как повлияет встреча китайского и американского президентов на кремлевское руководство? Что можно ожидать с наибольшей вероятностью?
Благодарю.
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buratinyo
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:02
stm
1. Китаю не потрібно, щоб ріфляндія перемогла (досягнула своєї мети - знищили українську націю, українську державу, захопила території назавжди). Тому він запропонував отакий план.
2. Статті Залужного.
3. Комбат Азову *Сліп* з інтерв'ю Яніні Соколовій (деякі твердження навіть не можна уявити, що прозвучать в ефірі, да ще й на 5-му. Ще й з вуст самої Соколової).
4. Портніков з чітко розтавленими пріоритетами, необхідності об'єднання політсил та професіоналізації посадовців.
Всі рівні: геополітичний, стратегічний; оперативний (на мапі контрнаступу. Цитата весняна, гадаю знаєте чия):"війська зараз стікають кров'ю, щоб зформувати резерви для контнаступу"); з окопу; від журналіста Портнікова.
Можна відштовхуватися від них, можна від чогось іншого - від теки когось до свого))
Можна прослухатися до думки ГК, що "війна тепер переходить до нової фази й перетворюється на позиційну, на виснаження, що грає на руку Росії" (цит. ВВС), або комбата Сліпа, що ми (зараз) програємО, а можна до думки форумчанина про навпаки.
Всі думки мають право на життя і все може статися.
Але пріоритети та і всі інші вище пункти з'явилися не від райдужних обставин -- ось про що мова.
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detroytred
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:32
detroytred написав:
stm
1. Китаю не потрібно, щоб ріфляндія перемогла (досягнула своєї мети - знищили українську націю, українську державу, захопила території назавжди). Тому він запропонував отакий план.
Какой план? Такой? Мне как-то мало информации, даже меньше понятно чем США "мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится"
И миротворец который вроде как уважает мою целостность и суверенитет и не хочет что бы оркостан меня захватил не препятствует поставкам вооружения из сев.кореи в оркостан своей ж/д - это офигенный друг, а цедящий вооружение (типо им самим при таких друзьях вокруг оно не понужится) и дающий пол бюджета валютой Запад - это предатель моих интересов? Хм, понятно))) ООН тоже друг, а Иран мне как женщине расскажет про права особенно рьяно, может с кулаками и камнями, я как видите тугодум ))) да и сам оркостан ни на кого не нападал, он защищается от угрозы Запада убивая моих граждан )))
Я ничего в логическом ряду не пропустила?
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stm
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:40
stm написав:
Пля, ООН? Серьёзно?! То ООН которое может ничего не замечать и прямо блокируется решение оркостаном? А вся Африка, 40 стран голосуют как скажет Китай. Нельзя так палиться. ООН стало плохим тоном, очень плохим, не имеющим к справедливости и международному праву никакого отношения...
С 2 ноября Иран начинает председательство на форуме Совета ООН по правам человека. Председатель по правам человека, пля... В ООН...
Ага, лоханувся Китай з ООН, треба було написати "згідно карт КНР". Багато слів, а толку мало.
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lapay
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:41
buratinyo написав: fler написав: yanyura написав:
Морпехи опубликовали результат своей работы на левобережье Днепра...
Генерал Марченко каже, що скоро звільнять Кінбурн.
Останнім часом у Мико поменшало тривог - вже не по 5-7, а по 2-3.
Добрый день, приятная женщина из Николаева. )))
Будьте осторожны в восприятии речей всяких генералов, арестовичей и швецей
Сравнивать генерала Марченко с Арестовичем, ну такое себе
Это даже не сравнение хрена с пальцем, а гораздо хуже ...
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:45
stm написав:
Я ничего в логическом ряду не пропустила?
Ні. Ви його тільки кардинально викривили до повної невідповідності оригіналу.
"офигенный друг", "предатель моих интересов", "да и сам оркостан ни на кого не нападал, он защищается от угрозы Запада убивая моих граждан" --- такого й близько не було.
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detroytred
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:46
lapay написав: stm написав:
Какую из стран мы поважаем? Конституция Украины содержит автономную республику Крым и Конституция оркостана содержит Крым как территорию краснодарского края? Спросите у Си)))
1. Повага до суверенітету всіх країн
“Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, повинно суворо дотримуватися. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватисяі”, — йдеться у документі.
Чий Крим, згідно визнаних ООН кордонів? Тупенькими жартами дискусії не ведуться, і брехня теж не допоможе.
Зачекай, зачекай ... а де там сказано про територіальну цілісність, згідно визнаних кордонів ООН ? Такого там немає
Перше речення про статут ООН, далі крапка. І потім про сувернітет та територіальну цілісність.
Тому stm
задала правильне питання, по нашій Конституції - 25 областей+Крим. По конституції РФ - Крим, Донецька, Луганська, Херсонька, Запоріжська це "їхне"
І теріторіальна цілісність з якої сторони перемагає ?
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:50
detroytred написав: stm написав:
Я ничего в логическом ряду не пропустила?
Ні. Ви його тільки кардинально викривили до повної невідповідності оригіналу.
"офигенный друг", "предатель моих интересов", "да и сам оркостан ни на кого не нападал, он защищается от угрозы Запада убивая моих граждан" --- такого й близько не було.
Какой план Китая? Конкретно?
Факт на сегодня Китай не препятствует вооружению оркостана, даже микросхемами помогает.
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 17 лис, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:50
budivelnik
Спасибо за ответ. Меня интересовало, какая из ваших специальностей невостребована вот уже который месяц в ЗСУ. Оказывается все просто - вам выдали повестку чтобы в случае чего вы могли без очереди получить пулемет, но совершенно не для призыва на службу в ЗСУ.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:50
detroytred написав: stm написав:
Я ничего в логическом ряду не пропустила?
Ні. Ви його тільки кардинально викривили до повної невідповідності оригіналу.
"офигенный друг", "предатель моих интересов", "да и сам оркостан ни на кого не нападал, он защищается от угрозы Запада убивая моих граждан" --- такого й близько не було.
А може вам варто якось затиснути фаберже в кулак і навчитись більш однозначно висловлювати власні думки?
А то я отримав такі ж враження від вами написаного як і описала стм...
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