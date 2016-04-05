Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:02

stm

1. Китаю не потрібно, щоб ріфляндія перемогла (досягнула своєї мети - знищили українську націю, українську державу, захопила території назавжди). Тому він запропонував отакий план.

2. Статті Залужного.

3. Комбат Азову *Сліп* з інтерв'ю Яніні Соколовій (деякі твердження навіть не можна уявити, що прозвучать в ефірі, да ще й на 5-му. Ще й з вуст самої Соколової).

4. Портніков з чітко розтавленими пріоритетами, необхідності об'єднання політсил та професіоналізації посадовців.



Всі рівні: геополітичний, стратегічний; оперативний (на мапі контрнаступу. Цитата весняна, гадаю знаєте чия):"війська зараз стікають кров'ю, щоб зформувати резерви для контнаступу"); з окопу; від журналіста Портнікова.

Можна відштовхуватися від них, можна від чогось іншого - від теки когось до свого))



Можна прослухатися до думки ГК, що "війна тепер переходить до нової фази й перетворюється на позиційну, на виснаження, що грає на руку Росії" (цит. ВВС), або комбата Сліпа, що ми (зараз) програємО, а можна до думки форумчанина про навпаки.





Всі думки мають право на життя і все може статися.

Але пріоритети та і всі інші вище пункти з'явилися не від райдужних обставин -- ось про що мова.