yanyura написав:budivelnik Спасибо за ответ. Меня интересовало, какая из ваших специальностей невостребована вот уже который месяц в ЗСУ. Оказывается все просто - вам выдали повестку чтобы в случае чего вы могли без очереди получить пулемет, но совершенно не для призыва на службу в ЗСУ.
А кому потрібен 58+ , який від нормального фізичного навантаження загнеться (питання тижнів) а платити йому страховку в 15 млн прийдеться .... Друге питання що виникне ризик для існування самої Держави..тоді я ого-го ...
3 березня 2022 року село Ягідне було окуповано військовими рф. Окупація тривала 27 діб. У підвалі місцевої школи російські війська створили концтабір, куди зігнали 368 мешканців села, із яких 70 – діти.
Люди перебували в підвалі у жахливих умовах, адже місця майже не було. Жили сидячи і навіть спали стоячи. Якщо це взагалі можна назвати сном…
Із 5 по 30 березня від нестачі кисню, ліків і догляду загинули 10 бранців, сімох жителів села було страчено.
Дорогою вони натрапили на скупчення ворожої військової техніки. Солдати рф відкрили прицільний вогонь з автоматичної вогнепальної зброї по автомобілях та людях, маючи на меті вбити усіх ... Інша автівка, в якій перебували чоловік за кермом, а також ще двоє дорослих та двоє дітей, залишилася на місці розстрілу. Водій зазнав смертельних поранень внаслідок обстрілу. А його пасажири, щойно росіяни припинили стрілянину і залишили місце злочину, вибігли з машини та сховалися на узбіччі.
Проте окупанти практично відразу повернулися та вистрелили по газовій установці автомобіля. Внаслідок цього автівка вибухнула та вщент згоріла. Ця стрілянина та вибух спричинили вогнепальні поранення 38-річного пасажира — з тих, що ховалися поблизу. Жінка та двоє малолітніх дітей дивом не постраждали.
Проїжджаючи одне з сіл Чернігівського району, підозрювані звернули увагу на зустрічний кросовер Renault Duster. Водій цивільної автівки звернув на узбіччя і зупинився, пропускаючи колону. Він та всі його пасажири продовжували сидіти на своїх місцях, не роблячи будь-яких різких рухів та намагаючись не спровокувати напад.
Проте підозрювані зупинилися не більш як за півсотні метрів до легковика і удвох відкрили по автівці прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Водій та пасажирка на передньому сидінні розстріляної автівки загинули на місці.
stm написав:Я ничего в логическом ряду не пропустила?
Ні. Ви його тільки кардинально викривили до повної невідповідності оригіналу. "офигенный друг", "предатель моих интересов", "да и сам оркостан ни на кого не нападал, он защищается от угрозы Запада убивая моих граждан" --- такого й близько не було.
Какой план Китая? Конкретно? Факт на сегодня Китай не препятствует вооружению оркостана, даже микросхемами помогает.
Це вже очевидно: Китаю потрібен не результат - щоб ракованія знищила унацію, удержаву, утериторії захопила собі назавжди, а - сам процес. Війни. Сам процес. Але контрольований.
От Китай і контролює його. Не дає рашці перемогти -- не надаючи їй ще більше зброї та ін. (через КНДР або хоч самому напряму); але не дає і нам досягти більших результатів, коли надходить допомога нам від партнерів.
Аналогічно - контрольований процес влаштовує і партнерів. Всі в рамках своїх інтересів та об'єктивних обмежень.
Але! Китай принаймі оголосив яким бачить кіцевий результат. Наша влада хоче почути цього ж від партнерів.
Саме тому в такій ситуації Портніков каже про пріоритети, Залужний про що йому необхідно для перемоги (точніше - для зміни ситуації, виходу з позиційної війни).
Нема. Нема друзів. Є різні партнери , є різні вороги. По суті КНДР, Іран тепер наш ворог чи хто? Китай хто? Ворог, тому що не заважає рашці?
stm написав:Я ничего в логическом ряду не пропустила?
Ні. Ви його тільки кардинально викривили до повної невідповідності оригіналу. "офигенный друг", "предатель моих интересов", "да и сам оркостан ни на кого не нападал, он защищается от угрозы Запада убивая моих граждан" --- такого й близько не було.
А може вам варто якось затиснути фаберже в кулак і навчитись більш однозначно висловлювати власні думки? А то я отримав такі ж враження від вами написаного як і описала стм...
Без проблем. Затисніть свої і чітко вкажіть де саме ви це в написаному мною побачили. Особливо третє твердження.