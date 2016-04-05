RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5561556255635564
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:52

  yanyura написав:budivelnik
Спасибо за ответ. Меня интересовало, какая из ваших специальностей невостребована вот уже который месяц в ЗСУ. Оказывается все просто - вам выдали повестку чтобы в случае чего вы могли без очереди получить пулемет, но совершенно не для призыва на службу в ЗСУ.
А кому потрібен 58+ , який від нормального фізичного навантаження загнеться (питання тижнів) а платити йому страховку в 15 млн прийдеться ....
Друге питання що виникне ризик для існування самої Держави..тоді я ого-го ... :D
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26710
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:05

Сегодня днем с разницей в пару часов прочитал на официальном орковском ТГ-канале своего района 3 сообщения:
Авиационная опасность по Херсонской области

Ракетная опасность

Ракетная опасность РСЗО

Вы не представляете, с какой огромной радостью я это прочитал!
yanyura
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Напомню для тех, кто считает, что буряты в доме - это такая страшилка, а в реальности рашисты белые и пушистые зайчики, которые хотят переговоров

1) У Ягідному планують створити меморіальний комплекс
3 березня 2022 року село Ягідне було окуповано військовими рф. Окупація тривала 27 діб. У підвалі місцевої школи російські війська створили концтабір, куди зігнали 368 мешканців села, із яких 70 – діти.

Люди перебували в підвалі у жахливих умовах, адже місця майже не було. Жили сидячи і навіть спали стоячи. Якщо це взагалі можна назвати сном…

Із 5 по 30 березня від нестачі кисню, ліків і догляду загинули 10 бранців, сімох жителів села було страчено.

2) Брав участь у розстрілі цивільних: на Прилуччині правоохоронці повідомили про підозру російському військовому (Фото)
Дорогою вони натрапили на скупчення ворожої військової техніки. Солдати рф відкрили прицільний вогонь з автоматичної вогнепальної зброї по автомобілях та людях, маючи на меті вбити усіх
...
Інша автівка, в якій перебували чоловік за кермом, а також ще двоє дорослих та двоє дітей, залишилася на місці розстрілу. Водій зазнав смертельних поранень внаслідок обстрілу. А його пасажири, щойно росіяни припинили стрілянину і залишили місце злочину, вибігли з машини та сховалися на узбіччі.

Проте окупанти практично відразу повернулися та вистрелили по газовій установці автомобіля. Внаслідок цього автівка вибухнула та вщент згоріла. Ця стрілянина та вибух спричинили вогнепальні поранення 38-річного пасажира — з тих, що ховалися поблизу. Жінка та двоє малолітніх дітей дивом не постраждали.

3) Розстріляли повну автівку цивільних і вбили двох людей: на Чернігівщині поліцейські повідомили про підозру двом російським військовим (Фото)
Проїжджаючи одне з сіл Чернігівського району, підозрювані звернули увагу на зустрічний кросовер Renault Duster. Водій цивільної автівки звернув на узбіччя і зупинився, пропускаючи колону. Він та всі його пасажири продовжували сидіти на своїх місцях, не роблячи будь-яких різких рухів та намагаючись не спровокувати напад.

Проте підозрювані зупинилися не більш як за півсотні метрів до легковика і удвох відкрили по автівці прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Водій та пасажирка на передньому сидінні розстріляної автівки загинули на місці.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8714
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:21

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Я ничего в логическом ряду не пропустила?

Ні. Ви його тільки кардинально викривили до повної невідповідності оригіналу.
"офигенный друг", "предатель моих интересов", "да и сам оркостан ни на кого не нападал, он защищается от угрозы Запада убивая моих граждан" --- такого й близько не було.

Какой план Китая? Конкретно?
Факт на сегодня Китай не препятствует вооружению оркостана, даже микросхемами помогает.

Це вже очевидно: Китаю потрібен не результат - щоб ракованія знищила унацію, удержаву, утериторії захопила собі назавжди, а - сам процес. Війни. Сам процес.
Але контрольований.

От Китай і контролює його. Не дає рашці перемогти -- не надаючи їй ще більше зброї та ін. (через КНДР або хоч самому напряму); але не дає і нам досягти більших результатів, коли надходить допомога нам від партнерів.

Аналогічно - контрольований процес влаштовує і партнерів.
Всі в рамках своїх інтересів та об'єктивних обмежень.

Але!
Китай принаймі оголосив яким бачить кіцевий результат.
Наша влада хоче почути цього ж від партнерів.

Саме тому в такій ситуації Портніков каже про пріоритети, Залужний про що йому необхідно для перемоги (точніше - для зміни ситуації, виходу з позиційної війни).

Нема. Нема друзів. Є різні партнери , є різні вороги.
По суті КНДР, Іран тепер наш ворог чи хто?
Китай хто? Ворог, тому що не заважає рашці?
detroytred
 
Повідомлень: 27118
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:24

  Goodman написав:
  Mimohod написав:Зараз відпустять тих хто може заплатити. Потім і до Успіха дійде черга. США нас прокинуло, то вертаємось під руку московії. Просто ще не знають як це народу піднести.


з самого початку вторгнення "патріоти росії" так і не знайшли питання.
що будуть робити з антиросією в своєму складі.
ніякої руки московії не буде , просто гіпотеза про чорну дірку.


Пузанов ще рік-два тому писав про велику кількість мішків для трупів...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Я ничего в логическом ряду не пропустила?
Ні. Ви його тільки кардинально викривили до повної невідповідності оригіналу.
"офигенный друг", "предатель моих интересов", "да и сам оркостан ни на кого не нападал, он защищается от угрозы Запада убивая моих граждан" --- такого й близько не було.
А може вам варто якось затиснути фаберже в кулак і навчитись більш однозначно висловлювати власні думки?
А то я отримав такі ж враження від вами написаного як і описала стм...

Без проблем. Затисніть свої і чітко вкажіть де саме ви це в написаному мною побачили.
Особливо третє твердження.

Тільки без філософії вбік, а конкретно.
detroytred
 
Повідомлень: 27118
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5561556255635564
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, Google Adsense [Bot], stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 136468
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 519424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 11818
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.