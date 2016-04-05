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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 55675568556955705571>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:11

  ЛАД написав:Щодо мови військових, то навіть в радянські часи команди віддавались "державною мовою"

А у радянському союзі офіційно була державна мова?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:25

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Відносно саме Портнікова -- про пріоритети і їх порядок.
Ліньки передивлятись, але він ще спеціально окремо підкреслив про порядок. (Якщо помиляюсь, то можете виправити. Хоча якщо окремо не підкреслив, то не суть).

А Ви вже не викривляєте, а питаєте. Молодець.

Конкретно, порядок от Портникова который услышали Вы для себя. Вкратце, Вы же умный и можете не искривляя написать по пунктам, но Вам лень. Как лень lapay найти международный земельный кадастр ООН.
Сегодня просто не мой день, такие ленивые собеседники )))

Невже Ви 10 хв. не витратили на відео?!
Порядок написаний мною сьогодні вже декілька разів: збереження нації, держави, території.

Якщо Ви ще й кажете,що Портніков вів мову про вступ по частинах в ЄС, то це по суті теж від цього порядку -- він за теперішніх обставин волає про гарантії збереження хоч якось нації, держави. Ніж ризики з перемогою, кордонами.
Він вказує, що поки держава та суспільство таке не сприймають. Поки перемога та території.

Портніков транслює китайський план
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:26

  Water написав:
  ЛАД написав:Щодо мови військових, то навіть в радянські часи команди віддавались "державною мовою"

А у радянському союзі офіційно була державна мова?

ага, радянська :shock: (був язьік межнаціонального общения, то бішь вєлікорусскій язьік акі єспєранто), але шас поставлять пам"ятник псу Патрону а не Пушкіну, тому гав-гав
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:37

  detroytred написав:Не тільки аву, але і нік хотів
вы уже отомстили хотабу, исчезнув на полгода. Возвращайтесь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:01

  detroytred написав:Невже Ви 10 хв. не витратили на відео?!
Порядок написаний мною сьогодні вже декілька разів: збереження нації, держави, території.

Уточню, это порядок или цель?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://ipc.org.ua/uk/2023/11/rada-obor ... sonshhyni/
у низці громад Херсонської області відтепер діє заборона продажу алкогольних напоїв.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:13

  Water написав:https://ipc.org.ua/uk/2023/11/rada-oborony-vvela-zaboronu-prodazhu-alkogolyu-u-ryadi-gromad-na-hersonshhyni/
у низці громад Херсонської області відтепер діє заборона продажу алкогольних напоїв.

і на бімбер?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:15

  Water написав:https://ipc.org.ua/uk/2023/11/rada-oborony-vvela-zaboronu-prodazhu-alkogolyu-u-ryadi-gromad-na-hersonshhyni/
у низці громад Херсонської області відтепер діє заборона продажу алкогольних напоїв.
В мене тільки два питання
1 У вказаних громадах викоренили самогоноваріння і виноробство?
2 У вказаних громадах яким податком/збором замінили 5% акциз з роздрібної ціни який наповнює місцевий бюджет ?

Напевно самогонщики будуть скидуватись на добровільних засадах
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Т.е. Вы сказали и даже пальцем не пошевелили что бы в недрах ООН найти земельный международный кадастр. А я должна Вам просто поверить? Хотя имею сомнения в существовании вообще этого международного кадастра ООН ))) Логично!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D0%B8
Якось дивно голосувати країнам-учасникам за "міжнародно визнані кордони", якщо чиновники ООН навіть не зможуть показати їх на карті. Але Ви можете і далі сумніватись в очевидному, я навіть більше не буду щось спростовувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:24

  stm написав:
  detroytred написав:Невже Ви 10 хв. не витратили на відео?!
Порядок написаний мною сьогодні вже декілька разів: збереження нації, держави, території.

Уточню, это порядок или цель?

8.55-11.10
https://m.youtube.com/watch?v=7e1smtpmCOg
Порядок пріоритетів, целей.

Там ще крутіше: на третьому місці - міжнародне право, а не території.
Тобто всі три пріоритета задля збереження можливості! (в подальшому, коли будемо готові) повернути території.

Що треба для готовності він вказав далі - об'єднання політсил, рівень професіоналізму посадовців. А якщо воєним шляхом, то про це вказав Залужний.
Воно в нас на зараз є? Об'єднання, рівень професіоналізму, зброя.
Очікується завтра? (Залужний взагалі протролив - аля винайти порох).
То про що тоді мова...

"Але по дорозі можна загубити державу"

І там, сорі, не нація, а український народ. І черговість: спочатку вказав держава потім укнарод, але потім додав - а може й по-перше (народ).
detroytred
 
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  #<1 ... 55675568556955705571>
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