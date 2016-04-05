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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5568556955705571>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:37

  Water написав:
  Banderlog написав:Була петиція за 18 місяців? :wink: Вона щось змінила?

Законопроект за 18 місяців є. Наскільки я пам`ятаю, там і про ротацію було, шось про поліцію.

І шо далі?) Нічого не зміниться поки не будуть вибори і не виберуть депутатів що представлятимуть мобілізованих
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:44

ЄС планував ухвалити рішення про початок перемовин з Україною у грудні цього року на саміті у Брюсселі

Європейський Союз може перенести прийняття рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу. Про це повідомляє Reuters.

Зауважимо, що рішення про початок перемовин з Україною планувалось бути ухваленим у грудні цього року на саміті ЄС у Брюсселі.

«Я думаю, що дехто скористається фразою: «Повернімось до цього питання у березні», – заявив Reuters високопоставлений чиновник.

При цьому неназваний посадовець зауважив, що грудневе рішення про початок перемовин перебуває під загрозою.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:45

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Була петиція за 18 місяців? :wink: Вона щось змінила?

Законопроект за 18 місяців є. Наскільки я пам`ятаю, там і про ротацію було, шось про поліцію.

І шо далі?) Нічого не зміниться поки не будуть вибори і не виберуть депутатів що представлятимуть мобілізованих

Як цікаво, тобто мудрий нарід вибрав не тіх?
https://www.slovoidilo.ua/2019/07/29/in ... x-nardepiv
Отже, від «Слуги народу» до Ради пройшли 98 підприємців, 40 юристів та адвокатів, 23 викладача, 18 керівників підприємств та їхніх заступників, 11 громадських діячів, 10 помічників посадових осіб, 9 журналістів, 7 економістів, фінансистів і бухгалтерів, 2 політологи, 6 лікарів. Крім того, є спортсмени, піарники, військові, правоохоронець, дипломат, прокурори, науковці, дизайнери, фотограф, сценарист, режисер, продюсери.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:52

Water, рука-обличчя, ... сам напросився.
  Water написав:
  fler написав:Зараз економіка Китаю не в найкращому стані. Рівень зростання сповільнився

https://tradingeconomics.com/china/indu ... production
За перші десять місяців 2023 року промислове виробництво зросло на 4,1% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Рівень зростання ̶б̶а̶р̶а̶н̶ у Китаю був 8,4% у 2021р., а взагалі для Китаю 5% - це "ні про що"(див. графік за посиланням) або = сповільнення.
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=CN
За прогнозами експертів МВФ цього року реальний ВВП Китаю зросте на 5,4%, проте вже в наступному сповільниться до 4,6% на тлі слабкого ринку нерухомості та низького зовнішнього попиту.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... kitau.html

  Water написав:
  fler написав:...безробіття серед молоді досягло найвищого рівня

У жовтні 2023 року рівень міського безробіття в Китаї становив 5%, як і в попередньому місяці.
Заглядаючи вперед до 2023 року, уряд встановив ціль для рівня безробіття на рівні близько 5,5%, з метою створення приблизно 12 мільйонів нових робочих місць у містах.

У мене йдеться про безробіття серед молоді, а ви - про міське безробіття. Порівнюєте тепле з мяким? :mrgreen: До речі, а поза межами міст у Китаї безробітних немає?
Безробіття серед молоді досягло чергового рекорду. Рівень безробіття у віці від 16 до 24 років досяг 21,3% у червні, побивши попередній рекорд у 20,8%, встановлений у травні.
https://finclub.net/ua/news/vvp-kytaiu- ... tsent.html

  Water написав:
  fler написав:..а мільйони людей чекають на будівництво недобудованих будинків.

Продажі нових будинків у Китаї зросли
New Home Sales in China increased to 79311 CNY Hundred Million in September from 69918 CNY Hundred Million in August of 2023. New Home Sales in China averaged 30383.67 CNY Hundred Million from 1999 until 2023.

Тобто зросли за один (Карл!) місяць? Нічого, що за півріччя впали? За рік ще порахуємо...
Ринок нерухомості переживає найгірший спад за всю історію. Інвестиції в нерухомість впали на 7,9% в I півріччі. Продажі впали на 5,3% за площею. Індекс цін на житло в 70 містах впав на 2,2% в червні в річному вимірі після падіння в річному вимірі лише на 0,2% в травні. https://finclub.net/ua/news/vvp-kytaiu- ... tsent.html
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:03

  vitaliiangel написав:
ЄС планував ухвалити рішення про початок перемовин з Україною у грудні цього року на саміті у Брюсселі

Європейський Союз може перенести прийняття рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу. Про це повідомляє Reuters.

Зауважимо, що рішення про початок перемовин з Україною планувалось бути ухваленим у грудні цього року на саміті ЄС у Брюсселі.

«Я думаю, що дехто скористається фразою: «Повернімось до цього питання у березні», – заявив Reuters високопоставлений чиновник.

При цьому неназваний посадовець зауважив, що грудневе рішення про початок перемовин перебуває під загрозою.

Скоріше за все вступ у ЄС будуть у 2024 пропонувати обміняти на мирний план.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:04

После начала российского военного вторжения большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, однако как показывают данные, попавшие в распоряжение Би-би-си, ежедневно из Украины бежали десятки людей.

Как установила Би-би-си, запросив данные о незаконном пересечении границы у соседних с Украиной Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии, с февраля 2022 по 31 августа 2023 года в эти страны незаконно попало 19740 мужчин. Некоторым пришлось решиться на опасное пересечение рек вплавь, другие просто перешли границу под покровом ночи.

Еще 21113 мужчин, как подтвердил Киев, предприняли попытку покинуть страну, но были остановлены украинскими властями.

Нам удалось поговорить с некоторыми из мужчин, которые покинули Украину.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:16

  Andrey2512 написав:
  ЛАД написав:Щодо після війни - поживемо, побачимо.


Что-то графики "после войны" смещаются

Их, по-моему, уже просто нет.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:25

  fler написав:Рівень зростання у Китаю був 8,4% у 2021р., а взагалі для Китаю 5% - це "ні про що"(див. графік за посиланням) або = сповільнення.
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=CN
За прогнозами експертів МВФ цього року реальний ВВП Китаю зросте на 5,4%, проте вже в наступному сповільниться до 4,6% на тлі слабкого ринку нерухомості та низького зовнішнього попиту.

Так і потрібно писать- ВВП.
https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual
I квартал 2021- 6.4, II квартал 2021- 18.7, III квартал 2021- 8.3, IV квартал 2021- 5.2, III квартал 2022- 0.4
  fler написав:У мене йдеться про безробіття серед молоді, а ви - про міське безробіття. До речі, а поза межами міст у Китаї безробітних немає?

Є, але воно менше за міське. Я знайшов тільки про молодь у містах.
https://www.cnbc.com/2023/09/03/chinas- ... risis.html
China’s urban youth unemployment rate has risen to 21% as of May 2023, up from 15.4% two years earlier.

“Let’s not forget about the draconian lockdown measures,” says Fang Xu, urban sociologist at the University of California, Berkeley. “The young people are still recovering.”

This comes as the world’s second-largest economy faces a tougher time getting out of the Covid pandemic than many experts estimated, which has broader impacts on the ability of investors to put money to work in the country, and the struggling property sector.
Ринок нерухомості переживає найгірший спад за всю історію. Інвестиції в нерухомість впали на 7,9% в I півріччі.

Це ще з часів Covid, тим більше з ваших слів- зовнішнього попиту.
І де там за недобудови?
  fler написав:мільйони людей чекають на будівництво недобудованих будинків.

Продаж нових будинків
https://tradingeconomics.com/china/new-home-sales
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:42

  budivelnik написав:2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам
В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали
В 2022 - відтермінування на 6 місяців
В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна
Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам.


Тобто таки саме в черговий раз порішали питання...
І вийшли з ТЦК не з повісткою на відправлення, а з папірцем який дає змогу вільно пересуватися в межах України без ризику отримати справжню повістку десь на блок-пості, або бути доставленим в ТЦК з незнайомим та некорумпованим військомом...
До речі у нас тут наприкінці літа "звільнилась за доглядом" жіночка саме вашого віку і місце все ще вакантне... До нарізки салатів на кухні вас звісно не допустять, але охороняти паркан в режимі сутки/двоє, колоти дрова та займатись прибиранням супербізнесмен точно придатний.
А якщо будете себе гарно поводити, то я вас навчу користуватись електронною поштою та вести відповідні журнали, і з часом зможете цим займатись навіть замість дрів.
Заодно дізнаєтесь чим служба 24/7 відрізняється від перерахунку ПДВ знаходячись в тилу, та як воно спілкуватись з дружиною та дітьми аж цілих 3 відпустки по 5-10 днів на рік...
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:09

  candle645 написав:
  budivelnik написав:2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам
В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали
В 2022 - відтермінування на 6 місяців
В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна
Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам.


Тобто таки саме в черговий раз порішали питання...
І вийшли з ТЦК не з повісткою на відправлення, а з папірцем який дає змогу вільно пересуватися в межах України без ризику отримати справжню повістку десь на блок-пості, або бути доставленим в ТЦК з незнайомим та некорумпованим військомом...
До речі у нас тут наприкінці літа "звільнилась за доглядом" жіночка саме вашого віку і місце все ще вакантне... До нарізки салатів на кухні вас звісно не допустять, але охороняти паркан в режимі сутки/двоє, колоти дрова та займатись прибиранням супербізнесмен точно придатний.
А якщо будете себе гарно поводити, то я вас навчу користуватись електронною поштою та вести відповідні журнали, і з часом зможете цим займатись навіть замість дрів.
Заодно дізнаєтесь чим служба 24/7 відрізняється від перерахунку ПДВ знаходячись в тилу, та як воно спілкуватись з дружиною та дітьми аж цілих 3 відпустки по 5-10 днів на рік...

Не розумію, чому моє повідомлення потерли про рабство.
Ще раз повторю - за Конституцією захист держави - обов'язок кожного громадянина, а не окремого. А на практиці 90% чоловіків живуть невійськовим життям. Фактично у цих 90% чоловіків 10% знаходяться в рабстві, бо за них вже скоро як два роки захищають державу. В країні достатньо чоловіків для кількох ротацій. Ця проблема має вирішуватися, бо утвориться соціальний прошарок військових після війни, які втратили свої кращі роки в окопах, доки 9 з 10 йому подібних у тилу просунуться на ступеньку вище - хтось в майновому плані, хтось у досвіді, хтось у кар'єрному, хтось на особистому.

Якщо ротація не буде вирішена, має бути виплата солідної компенсації в залежності від стажу перебування. І компенсація має бути дуже тяжкою для держви, на рівні 5 млн грн кожному.
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