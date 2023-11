Додано: Суб 18 лис, 2023 00:25

fler написав: Рівень зростання у Китаю був 8,4% у 2021р., а взагалі для Китаю 5% - це "ні про що"(див. графік за посиланням) або = сповільнення.

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=CN

fler написав: У мене йдеться про безробіття серед молоді, а ви - про міське безробіття. До речі, а поза межами міст у Китаї безробітних немає? У мене йдеться про безробіття серед молоді, а ви - про міське безробіття. До речі, а поза межами міст у Китаї безробітних немає?

Ринок нерухомості переживає найгірший спад за всю історію. Інвестиції в нерухомість впали на 7,9% в I півріччі.

fler написав: мільйони людей чекають на будівництво недобудованих будинків. мільйони людей чекають на будівництво недобудованих будинків.

Так і потрібно писать- ВВП.I квартал 2021- 6.4, II квартал 2021- 18.7, III квартал 2021- 8.3, IV квартал 2021- 5.2, III квартал 2022- 0.4Є, але воно менше за міське. Я знайшов тільки про молодь у містах.China’s urban youth unemployment rate has risen to 21% as of May 2023, up from 15.4% two years earlier.“Let’s not forget about the draconian lockdown measures,” says Fang Xu, urban sociologist at the University of California, Berkeley. “The young people are still recovering.”This comes as the world’s second-largest economy faces a tougher time getting out of the Covid pandemic than many experts estimated, which has broader impacts on the ability of investors to put money to work in the country, and the struggling property sector.Це ще з часів Covid, тим більше з ваших слів- зовнішнього попиту.І де там за недобудови?Продаж нових будинків