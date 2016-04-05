Banderlog написав:Була петиція за 18 місяців? Вона щось змінила?
Законопроект за 18 місяців є. Наскільки я пам`ятаю, там і про ротацію було, шось про поліцію.
І шо далі?) Нічого не зміниться поки не будуть вибори і не виберуть депутатів що представлятимуть мобілізованих
Як цікаво, тобто мудрий нарід вибрав не тіх? https://www.slovoidilo.ua/2019/07/29/in ... x-nardepiv Отже, від «Слуги народу» до Ради пройшли 98 підприємців, 40 юристів та адвокатів, 23 викладача, 18 керівників підприємств та їхніх заступників, 11 громадських діячів, 10 помічників посадових осіб, 9 журналістів, 7 економістів, фінансистів і бухгалтерів, 2 політологи, 6 лікарів. Крім того, є спортсмени, піарники, військові, правоохоронець, дипломат, прокурори, науковці, дизайнери, фотограф, сценарист, режисер, продюсери.
fler написав:...безробіття серед молоді досягло найвищого рівня
У жовтні 2023 року рівень міського безробіття в Китаї становив 5%, як і в попередньому місяці. Заглядаючи вперед до 2023 року, уряд встановив ціль для рівня безробіття на рівні близько 5,5%, з метою створення приблизно 12 мільйонів нових робочих місць у містах.
У мене йдеться про безробіття серед молоді, а ви - про міське безробіття. Порівнюєте тепле з мяким? До речі, а поза межами міст у Китаї безробітних немає? Безробіття серед молоді досягло чергового рекорду. Рівень безробіття у віці від 16 до 24 років досяг 21,3% у червні, побивши попередній рекорд у 20,8%, встановлений у травні. https://finclub.net/ua/news/vvp-kytaiu- ... tsent.html
Water написав:
fler написав:..а мільйони людей чекають на будівництво недобудованих будинків.
Продажі нових будинків у Китаї зросли New Home Sales in China increased to 79311 CNY Hundred Million in September from 69918 CNY Hundred Million in August of 2023. New Home Sales in China averaged 30383.67 CNY Hundred Million from 1999 until 2023.
Тобто зросли за один (Карл!) місяць? Нічого, що за півріччя впали? За рік ще порахуємо... Ринок нерухомості переживає найгірший спад за всю історію. Інвестиції в нерухомість впали на 7,9% в I півріччі. Продажі впали на 5,3% за площею. Індекс цін на житло в 70 містах впав на 2,2% в червні в річному вимірі після падіння в річному вимірі лише на 0,2% в травні. https://finclub.net/ua/news/vvp-kytaiu- ... tsent.html
После начала российского военного вторжения большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, однако как показывают данные, попавшие в распоряжение Би-би-си, ежедневно из Украины бежали десятки людей.
Как установила Би-би-си, запросив данные о незаконном пересечении границы у соседних с Украиной Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии, с февраля 2022 по 31 августа 2023 года в эти страны незаконно попало 19740 мужчин. Некоторым пришлось решиться на опасное пересечение рек вплавь, другие просто перешли границу под покровом ночи.
Еще 21113 мужчин, как подтвердил Киев, предприняли попытку покинуть страну, но были остановлены украинскими властями.
Нам удалось поговорить с некоторыми из мужчин, которые покинули Украину.
fler написав:Рівень зростання у Китаю був 8,4% у 2021р., а взагалі для Китаю 5% - це "ні про що"(див. графік за посиланням) або = сповільнення. https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=CN За прогнозами експертів МВФ цього року реальний ВВП Китаю зросте на 5,4%, проте вже в наступному сповільниться до 4,6% на тлі слабкого ринку нерухомості та низького зовнішнього попиту.
“Let’s not forget about the draconian lockdown measures,” says Fang Xu, urban sociologist at the University of California, Berkeley. “The young people are still recovering.”
This comes as the world’s second-largest economy faces a tougher time getting out of the Covid pandemic than many experts estimated, which has broader impacts on the ability of investors to put money to work in the country, and the struggling property sector.
Ринок нерухомості переживає найгірший спад за всю історію. Інвестиції в нерухомість впали на 7,9% в I півріччі.
Це ще з часів Covid, тим більше з ваших слів- зовнішнього попиту. І де там за недобудови?
fler написав:мільйони людей чекають на будівництво недобудованих будинків.
budivelnik написав:2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали В 2022 - відтермінування на 6 місяців В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам.
Тобто таки саме в черговий раз порішали питання... І вийшли з ТЦК не з повісткою на відправлення, а з папірцем який дає змогу вільно пересуватися в межах України без ризику отримати справжню повістку десь на блок-пості, або бути доставленим в ТЦК з незнайомим та некорумпованим військомом... До речі у нас тут наприкінці літа "звільнилась за доглядом" жіночка саме вашого віку і місце все ще вакантне... До нарізки салатів на кухні вас звісно не допустять, але охороняти паркан в режимі сутки/двоє, колоти дрова та займатись прибиранням супербізнесмен точно придатний. А якщо будете себе гарно поводити, то я вас навчу користуватись електронною поштою та вести відповідні журнали, і з часом зможете цим займатись навіть замість дрів. Заодно дізнаєтесь чим служба 24/7 відрізняється від перерахунку ПДВ знаходячись в тилу, та як воно спілкуватись з дружиною та дітьми аж цілих 3 відпустки по 5-10 днів на рік...
budivelnik написав:2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали В 2022 - відтермінування на 6 місяців В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам.
Тобто таки саме в черговий раз порішали питання... І вийшли з ТЦК не з повісткою на відправлення, а з папірцем який дає змогу вільно пересуватися в межах України без ризику отримати справжню повістку десь на блок-пості, або бути доставленим в ТЦК з незнайомим та некорумпованим військомом... До речі у нас тут наприкінці літа "звільнилась за доглядом" жіночка саме вашого віку і місце все ще вакантне... До нарізки салатів на кухні вас звісно не допустять, але охороняти паркан в режимі сутки/двоє, колоти дрова та займатись прибиранням супербізнесмен точно придатний. А якщо будете себе гарно поводити, то я вас навчу користуватись електронною поштою та вести відповідні журнали, і з часом зможете цим займатись навіть замість дрів. Заодно дізнаєтесь чим служба 24/7 відрізняється від перерахунку ПДВ знаходячись в тилу, та як воно спілкуватись з дружиною та дітьми аж цілих 3 відпустки по 5-10 днів на рік...
Не розумію, чому моє повідомлення потерли про рабство. Ще раз повторю - за Конституцією захист держави - обов'язок кожного громадянина, а не окремого. А на практиці 90% чоловіків живуть невійськовим життям. Фактично у цих 90% чоловіків 10% знаходяться в рабстві, бо за них вже скоро як два роки захищають державу. В країні достатньо чоловіків для кількох ротацій. Ця проблема має вирішуватися, бо утвориться соціальний прошарок військових після війни, які втратили свої кращі роки в окопах, доки 9 з 10 йому подібних у тилу просунуться на ступеньку вище - хтось в майновому плані, хтось у досвіді, хтось у кар'єрному, хтось на особистому.
Якщо ротація не буде вирішена, має бути виплата солідної компенсації в залежності від стажу перебування. І компенсація має бути дуже тяжкою для держви, на рівні 5 млн грн кожному.