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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5568556955705571
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:28

  pesikot написав:
  buratinyo написав:Будьте осторожны в восприятии речей всяких генералов, арестовичей и швецей

Сравнивать генерала Марченко с Арестовичем, ну такое себе
Это даже не сравнение хрена с пальцем, а гораздо хуже ...

але ж тепер агента Буратіно викрито... :)
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:30

  Zebra написав:
  candle645 написав:
  budivelnik написав:2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам
В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали
В 2022 - відтермінування на 6 місяців
В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна
Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам.


Тобто таки саме в черговий раз порішали питання...
І вийшли з ТЦК не з повісткою на відправлення, а з папірцем який дає змогу вільно пересуватися в межах України без ризику отримати справжню повістку десь на блок-пості, або бути доставленим в ТЦК з незнайомим та некорумпованим військомом...
До речі у нас тут наприкінці літа "звільнилась за доглядом" жіночка саме вашого віку і місце все ще вакантне... До нарізки салатів на кухні вас звісно не допустять, але охороняти паркан в режимі сутки/двоє, колоти дрова та займатись прибиранням супербізнесмен точно придатний.
А якщо будете себе гарно поводити, то я вас навчу користуватись електронною поштою та вести відповідні журнали, і з часом зможете цим займатись навіть замість дрів.
Заодно дізнаєтесь чим служба 24/7 відрізняється від перерахунку ПДВ знаходячись в тилу, та як воно спілкуватись з дружиною та дітьми аж цілих 3 відпустки по 5-10 днів на рік...

Не розумію, чому моє повідомлення потерли про рабство.
Ще раз повторю - за Конституцією захист держави - обов'язок кожного громадянина, а не окремого. А на практиці 90% чоловіків живуть невійськовим життям. Фактично у цих 90% чоловіків 10% знаходяться в рабстві, бо за них вже скоро як два роки захищають державу. В країні достатньо чоловіків для кількох ротацій. Ця проблема має вирішуватися, бо утвориться соціальний прошарок військових після війни, які втратили свої кращі роки в окопах, доки 9 з 10 йому подібних у тилу просунуться на ступеньку вище - хтось в майновому плані, хтось у досвіді, хтось у кар'єрному, хтось на особистому.

Якщо ротація не буде вирішена, має бути виплата солідної компенсації в залежності від стажу перебування. І компенсація має бути дуже тяжкою для держви, на рівні 5 млн грн кожному.



1)До зарплатні військового повинен додаватися його цивільний середньомісячний заробіток за попередній рік. 2) військовий збір потрібно підвищити з 1.5 до щонайменш 15%, і поширюватись на громадян що мешкають в ЄС. Це трохи наблизить справедливість
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 18 лис, 2023 01:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:36

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Невже Ви 10 хв. не витратили на відео?!
Порядок написаний мною сьогодні вже декілька разів: збереження нації, держави, території.

Уточню, это порядок или цель?

8.55-11.10
https://m.youtube.com/watch?v=7e1smtpmCOg
Порядок пріоритетів, целей.

Там ще крутіше: на третьому місці - міжнародне право, а не території.
Тобто всі три пріоритета задля збереження можливості! (в подальшому, коли будемо готові) повернути території.

Що треба для готовності він вказав далі - об'єднання політсил, рівень професіоналізму посадовців. А якщо воєним шляхом, то про це вказав Залужний.
Воно в нас на зараз є? Об'єднання, рівень професіоналізму, зброя.
Очікується завтра? (Залужний взагалі протролив - аля винайти порох).
То про що тоді мова...

"Але по дорозі можна загубити державу"

І там, сорі, не нація, а український народ. І черговість: спочатку вказав держава потім укнарод, але потім додав - а може й по-перше (народ).

Детройт, я с первого Вашего поста усекла манипуляцию. Оркостан прям очень продвигает "до последнего украинца" тезис. А Портников действительно говорит про то, что вариант когда Украина выходит на границу 1991 не является окончанием войны. Оркостан даже при таком раскладе продолжает обстреливать территорию Украины и посылать мясные штурмы. Окончание войны возможно лишь при согласии 2х сторон на что-то или выход одной из сторон к захвату столицы и капитуляции власти той страны.
Вы выдергиваете филигранно, но! Суть - это выше. Ни одна из столиц не захвачена, ни одно государство не капитулировало. Договоренности общей нет. Сечете к чему я веду? Худо-бедно объединенность в Украине есть, расшатать Вам фиг удастся, профессионализм Маркаровой, Залужного, Кислицы для меня не требует доказательств, эти люди делают сверхвозможное, Зеленский как представитель нации и рейтинги его (как представителя народа Украины) в США 50%, у соревнующихся президентов США таких рейтингов нет.
ТЦК просто не хватает законодательства как, кого, когда и что будет. В т.ч. и по замене. Поэтому мы смотрим на цирк, Вы этим пользуетесь что бы найти приверженцев типа Флая и Виталика. Но Флаев и Виталиков статистически мало, более того, их побъет даже девочка. Поэтому как бы на Портникова тоже не ссылайтесь, не стоит. Сохранение народа, территорий и соблюдение международного права, которое ведёт к признанию границ и помощи Запада у нас есть. Тяжело, но Успих, таки знает что такое теплые штанишки, и, до тех пор пока не организовал абсолютно законный дембель себе, просто с плохим настроением вынужден заряжать русорез.
По lapay-ю, международно признанные границы - это обычно столбики демаркации гос.границы. Между двумя соседями. ООН резолюцией принимает типа все "за"?, но тыкнуть на карте не уверенна, что сможет. В резолюциях "за" не все, но большинство адекватных. В резолюции отсутствует такое понятие как "согласно додатку", поэтому додатка с границами нет.
Мне тоже было лень отвечать 2мя постами.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 01:47

  Water написав:
  ЛАД написав:Щодо мови військових, то навіть в радянські часи команди віддавались "державною мовою"

А у радянському союзі офіційно була державна мова?

Официально не было почти до самого конца Союза, до 1990.
Так много чего официально не было, а много чего официально было.
Вам нужна бумажка или фактическое положение дел?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 02:06

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Щодо мови військових, то навіть в радянські часи команди віддавались "державною мовою"

А у радянському союзі офіційно була державна мова?

Официально не было почти до самого конца Союза, до 1990.
Так много чего официально не было, а много чего официально было.
Вам нужна бумажка или фактическое положение дел?

Мне - деньги.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 04:06

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred где вы аву потеряли?

Не тільки аву, але і нік хотів. Тільки з ним морочитися ліньки було.

Я підключився до дискусії винятково. З-за рефлексії на думку lapay-я ... прохожого хероя. Бо якщо вже йому отаке прилітає, то це капець. Шабаш...

Ваську передайте, нехай не хвилюється, завтра і т.д. (тобто довго) мене не буде.
Розумниця (без жарту) stm, дай Бог їй здоров'я, колись давно у відповіді Успіху "потому что..." надала, як на мене, чудову пораду.

Ви прям наче прощаєтесь))
А віталіку напутнє слово?
Хоча б заради шкурного інтересу, отримання військової пенсії. Щось накшалт «Віталік, працевлаштуйся, чорт забери :D . Або почни платити податки з нерухомості!! Я теж хочу їсти, а ви упирі в тіні» :D
Нєнуашо.. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 05:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Налоги на недвигу автоматом приходят уже лет 6-7
Или в вашем понимании «налог на недвигу» - это отдай на яйца по 17грн весь доход с имеющегося бетона(абсолютно весь? Или начинаем считать там со ста метров на рыло, или со ста куе бетона по какой-то средней цене квартала на рыло, всё что выше - ипём пересичного наглухо пока 95йквартал не зарыли в карьерах СевГока)? Или что-то на амортизацию пойдёт? А как быть с текущими проблемами типа «арендаторы ухайдокали что-то дорогое в квартире» или «затопили полстояка и сдёрнули в направлении зоны евро»? Это лично Гетьманцев и Успих будут решать, что списать на убыток можно?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 05:46

барабашов , зачем столько текста не будучи в теме?
У Виталика коммерция под сдачу. Виталик с нее много лет живет, ни копейки налогов, ни копейки донатов. «Країна хай якось сама».
Удобно, когда кто-то твою страну защищает, кто-то ее содержит налогами . А ты каруселишь по банкам и с ноги на ногу нетерпеливо переминаешься «где мать вашу победа? Я устал ждать!».

Ну и периодически напоминает в форуме «у меня очень обострение чувство справедливости!»
Просто оно очень специфическое.Но острое. Как суп харчо.
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