vitaliiangel , Виталик, ведение бизнеса предполагает взлеты и падения, периоды гиперприбылей, и периоды убытков, и это в любой его сфере и любой стране. Это аксиома. Ты же правда это знал, начиная этот «бизнес»? Да! А еще ты, я более чем уверен, знал, что с любого бизнеса платятся налоги, кроме исключений, под которые сдача коммерческой недвижимости не попадает. Пока тоже ничего нового, правда?? Ну так к чему ты сейчас ламаешь лебедя и пробиваешь на жалость?? Ты думаешь в любой другой работе нет рисков влета? Думаешь у бюджетника, о котором ты мечтал и в который тебя не взяли, нет?? У бюджетника в руках может быть техника ценой в миллионы долларов. И одним неверным движением он может ее укокошить и убить людей. Это тюрьма и деньги (долго) если выживет. Все точно так же и коммерческого. Ты прям бедняжка в очень рисковом бизнесе, что сам себе придумал , что можешь самоустраниться от проблем страны?? Ты сам себе придумал , что ты не для войны рожден. Ок, принято. Если страшно прям настолько. Но с чего ты взял, что ты еще и не для налогов рожден?? Кто это тебе такое рассказал ?? Кто сказал, что ты можешь никак не участвовать в содержании бойцов, которые не пускают в твой Ирпень чечена с бурятом, которые танком развалят твою «кормилицу»? Где там у тебя вот то твое гипертрофированно набубнявленное обостренное чувство справедливости??
budivelnik написав:2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали В 2022 - відтермінування на 6 місяців В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам.
Тобто таки саме в черговий раз порішали питання...
Звичайно що порішав.... Правда в мене діагноз спортивне серце( це не медичний термін , але з цим діагнозом можна спокійно оформляти інвалідність) ще з 2008 І от з 2008 , я замість того щоб порішати і жити на подачки від Держави чомусь 15 років працював і за той час якихось 3-4 млн грн сплатив... Так що не суди по собі.
candle645 написав:Заодно дізнаєтесь чим служба 24/7 відрізняється від перерахунку ПДВ знаходячись в тилу, та як воно спілкуватись з дружиною та дітьми аж цілих 3 відпустки по 5-10 днів на рік...
А давай я тобі розскажу як 30 років працювати по 250-350 годин в місяць Як відпрацювати перший місяць в залізній будці в якій навіть підлоги нема, продаючи хліб а до тебе ОБХС з вимогою дати їм 300 доларів( а ти на той час всього 100 заробив) Як не маючи грошей на автобус йти з Топольної на Пекарську щоб кров для своєї дитини здати , бо не здаш-не зроблять переливання=помре, і здавши в стані грогі йти назад щоб папірчик про здачу показати А ще вибирати маючи 15 копійок в кишені - витратити їх на гіпс для експериментів чи все таки на автобусі їхати в Політехнічний...( і гіпс купив і в Політех пішки пішов) А потім працюючи майстром на будівництві отримувати на молочній кухні продуктів на дитину вартістю в 2 рази більше ніж тобі платили на роботі...
І ще багато а хочеш Повір , той самий долярчик прочитавши ЯК ЙОМУ СТАТИ ТАКИМ ЯК Я сказав наступне - Ну його нах таке життя... А знаєш чому він так сказав? Бо в моєму житті я не чекав поки хтось дасть..просто тихо працював
Так що засунь свою заздрість в точку на якій сидиш і сиди рівно.
ПС Для всій зрадойобів, і страхофілів яким хтось винен Просто гляньте на цього мужичка https://www.facebook.com/profile.php?id=100003233347044 Ця людина живе в машині вже 630 днів , і за цей час точно 100 разів проїхала Німеччина-Україна і не ниє , ніхто йому не платить від слова взагалі, навіть не можна пригостити кавою -бо не пє по медичним причинам.... Тільки що вивантажився у Львові і поїхав на Київ....я даю 90% що машина на якій він їде - залишиться в ЗСУ , а він з черговою попуткою повернеться в Берлін і знову почне збирати на чергове авто....і надавати свої послуги шофера тим хто зібрав швидше.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 18 лис, 2023 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Найбільшими донорами міжнародної допомоги для України стали Євросоюз та Європейський інвестиційний банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Світовий банк ($2,0 млрд). 84% усіх отриманих Україною грантів надали США.
fler написав:Ринок нерухомості переживає найгірший спад за всю історію. Інвестиції в нерухомість впали на 7,9% в I півріччі.
Це ще з часів Covid, тим більше з ваших слів- зовнішнього попиту. І де там за недобудови?
КАроч, Скліфасовський, до чого ви розвели срач із економічних питань, у яких не можете розібратись? Мені не цікаво вести дискусію, коли опонент не зовсім розуміє, про що пише. Я відповідала на конкретне питання по темі гілки: "Як зустріч Б та С може вплинути на кремлядів?" Якщо коротко, то моя відповідь зводиться до того, що С зараз не може ставити якісь умови Б, тому що інакше економіка Китаю буде "в сраці". У вас є обгрунтована відповідь на те саме питання? Чому вас понесло у порівняння китайських макропоказників за місяць?
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич стал владельцем телеканала UkrLive. Шо, аудитория не идёт... А бенефициар сидит... Видите, я все "наши каналы" как житель Колымы отслеживаю )))
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич стал владельцем телеканала UkrLive. Шо, аудитория не идёт... А бенефициар сидит... Видите, я все каналы как житель Колымы отслеживаю )))
З Колими що UkrLive, що UkrLife один фіг Вікі у вас теє забанена, то ви про щодо терміну failed state неввігластво транслюєте