Додано: Суб 18 лис, 2023 10:35

candle645 написав: budivelnik написав: 2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткам

В 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликали

В 2022 - відтермінування на 6 місяців

В 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступна

Якщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам. 2 В 2015, в 2022 , в 2023 - я проходив медогляди по повісткамВ 2015 - відтермінування на 6 місяців...і більше не викликалиВ 2022 - відтермінування на 6 місяцівВ 2023 - відтермінування на 3 місяці....і щоб більше мене не смикати ( у відтермінуванні було вказано що не можу служити...і перечислені всі більш менш активні роди військ (ДШБ , Розвідка, Морпіхи...і так далі) - дали відкриту повістку без вказання ВУСу з вимогою зявитись по телефонному сповіщенні, на моє запитання коли позвонять - відповідь була наступнаЯкщо москалі підійдуть до Луцька - дамо тобі кулемет а де з ним займати позицію - вибереш собі сам. Тобто таки саме в черговий раз порішали питання... Тобто таки саме в черговий раз порішали питання...

candle645 написав: Заодно дізнаєтесь чим служба 24/7 відрізняється від перерахунку ПДВ знаходячись в тилу, та як воно спілкуватись з дружиною та дітьми аж цілих 3 відпустки по 5-10 днів на рік... Заодно дізнаєтесь чим служба 24/7 відрізняється від перерахунку ПДВ знаходячись в тилу, та як воно спілкуватись з дружиною та дітьми аж цілих 3 відпустки по 5-10 днів на рік...

Звичайно що порішав....Правда в мене діагноз спортивне серце( це не медичний термін , але з цим діагнозом можна спокійно оформляти інвалідність) ще з 2008І от з 2008 , я замість того щоб порішати і жити на подачки від Держави чомусь 15 років працював і за той час якихось 3-4 млн грн сплатив...Так що не суди по собі.А давай я тобі розскажу як 30 років працювати по 250-350 годин в місяцьЯк відпрацювати перший місяць в залізній будці в якій навіть підлоги нема, продаючи хліб а до тебе ОБХС з вимогою дати їм 300 доларів( а ти на той час всього 100 заробив)Як не маючи грошей на автобус йти з Топольної на Пекарську щоб кров для своєї дитини здати , бо не здаш-не зроблять переливання=помре, і здавши в стані грогі йти назад щоб папірчик про здачу показатиА ще вибирати маючи 15 копійок в кишені - витратити їх на гіпс для експериментів чи все таки на автобусі їхати в Політехнічний...( і гіпс купив і в Політех пішки пішов)А потім працюючи майстром на будівництві отримувати на молочній кухні продуктів на дитину вартістю в 2 рази більше ніж тобі платили на роботі...І ще багатоПовір , той самий долярчик прочитавши ЯК ЙОМУ СТАТИ ТАКИМ ЯК Я сказав наступне...А знаєш чому він так сказав?Бо в моєму житті я не чекав поки хтось дасть..просто тихо працювавТак що засунь свою заздрість в точку на якій сидиш і сиди рівно.ПСДля всій зрадойобів, і страхофілів яким хтось виненПросто гляньте на цього мужичкаЦя людина живе в машині вже 630 днів , і за цей час точно 100 разів проїхала Німеччина-Україна і не ниє , ніхто йому не платить від слова взагалі, навіть не можна пригостити кавою -бо не пє по медичним причинам....Тільки що вивантажився у Львові і поїхав на Київ....я даю 90% що машина на якій він їде - залишиться в ЗСУ , а він з черговою попуткою повернеться в Берлін і знову почне збирати на чергове авто....і надавати свої послуги шофера тим хто зібрав швидше.