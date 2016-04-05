Додано: Суб 18 лис, 2023 12:53

stm написав: - Детройт, я с первого Вашего поста усекла манипуляцию.

- Сечете к чему я веду?

- расшатать Вам фиг удастся, профессионализм.

- Вы этим пользуетесь что бы найти приверженцев типа Флая и Виталика.

- Детройт, я с первого Вашего поста усекла манипуляцию.- Сечете к чему я веду?- расшатать Вам фиг удастся, профессионализм.- Вы этим пользуетесь что бы найти приверженцев типа Флая и Виталика.

- а я тільки-но побачив Ваше постійне підвищення звинувачень.Якщо мої чіткі посилання на твердження Портнікова, Залужного, Сліпа Ви визначаєте маніпуляцією, то як мені назвати Вашу гіперболізацію про Китай друг або взагалі зі стелі приписи - про Захід зрадник, оркостан не нападав? Брехнею?- я розколихиваю??? Єдність, професіоналізм є???Але Портніков стверджує, що вони потрібні. Але це не я (до речі я взагалі лише зазирнув і не збираюсь постійно залишатися), а ціла місцева Ко постійно тут голосить про наїзди зевлади на справжніх патріотів, про прохфесіоналізм...Нагадуйте їм про розколихування, не забувайте.Я зрозумів до чого Ви ведете -- класично переходите до підсилення своєї аргументації, власної думки голослівними звинуваченнями опонентів, викривленням їх тверджень (демагогічних прийомів купа...). Раніше Ви цим не займалися.Навіщо почали? Таких тут і без Вас вистачає. Ризикуєте зкотитися до рівня рефлексій Прохожого та Ко.З.и.На останок ще раз -- не пропускайте колихателів, які регулярно тицяють у єдність та професіоналізм.І з Вашої майбутнього можливої відповіді на моє повідомлення мені цікаво лише одне: з якої стелі Ви, скажу м'яко, вигадали -- що я шукаю собі "приверженцев".Саме з-за отаких, як Ви (теперішня), я дослухався до Вашої поради "потому что...". Бо набридло спростовувати Вашої Ко зістельні наїзди, які не мають межі. Ви їх раз почали, то будете генерити до нескінченності. Бо вам треба ж замість зупинки-відповіді одну зістельну брехню перекривати наступною.А мені спростовувати? Дзуськи)))Краще я зникну і у когось ребус не зійдеться, у Вас з закидом про пошук "приверженцев" не склеїться; про розхитування і т.д.