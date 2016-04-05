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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 55715572557355745575>
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:07

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Щодо мови військових, то навіть в радянські часи команди віддавались "державною мовою"

А у радянському союзі офіційно була державна мова?

Официально не было почти до самого конца Союза, до 1990.
Так много чего официально не было, а много чего официально было.
Вам нужна бумажка или фактическое положение дел?

Фактичний стан справ я бачу.
Але чому при такому гарному лозунгі «Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и счастье всех народов» все робилось навпаки?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:33

А що - вже без Успіху, ніяк?!

Північний фланг Бахмута...(5:30)
І звнову(як і минулої зими) Чіп і Дейл поспішають на допомогу!🤦🏻🤦‍♂️

Але ж знову! Знову скажуть ухуйлянти з дивану >>>
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:47

Успіх звучало бы лучше " там где тебя нет, браток, ты нафиг не нужен."
хорошая песня, спасибо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:53

  stm написав:- Детройт, я с первого Вашего поста усекла манипуляцию.
- Сечете к чему я веду?
- расшатать Вам фиг удастся, профессионализм.
- Вы этим пользуетесь что бы найти приверженцев типа Флая и Виталика.

- а я тільки-но побачив Ваше постійне підвищення звинувачень.
Якщо мої чіткі посилання на твердження Портнікова, Залужного, Сліпа Ви визначаєте маніпуляцією, то як мені назвати Вашу гіперболізацію про Китай друг або взагалі зі стелі приписи - про Захід зрадник, оркостан не нападав? Брехнею?

- я розколихиваю??? Єдність, професіоналізм є???
Але Портніков стверджує, що вони потрібні. Але це не я (до речі я взагалі лише зазирнув і не збираюсь постійно залишатися), а ціла місцева Ко постійно тут голосить про наїзди зевлади на справжніх патріотів, про прохфесіоналізм...
Нагадуйте їм про розколихування, не забувайте.

Я зрозумів до чого Ви ведете -- класично переходите до підсилення своєї аргументації, власної думки голослівними звинуваченнями опонентів, викривленням їх тверджень (демагогічних прийомів купа...). Раніше Ви цим не займалися.
Навіщо почали? Таких тут і без Вас вистачає. Ризикуєте зкотитися до рівня рефлексій Прохожого та Ко.

З.и.
На останок ще раз -- не пропускайте колихателів, які регулярно тицяють у єдність та професіоналізм.

І з Вашої майбутнього можливої відповіді на моє повідомлення мені цікаво лише одне: з якої стелі Ви, скажу м'яко, вигадали -- що я шукаю собі "приверженцев".
Саме з-за отаких, як Ви (теперішня), я дослухався до Вашої поради "потому что...". Бо набридло спростовувати Вашої Ко зістельні наїзди, які не мають межі. Ви їх раз почали, то будете генерити до нескінченності. Бо вам треба ж замість зупинки-відповіді одну зістельну брехню перекривати наступною.
А мені спростовувати? Дзуськи)))
Краще я зникну і у когось ребус не зійдеться, у Вас з закидом про пошук "приверженцев" не склеїться; про розхитування і т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:48

  fler написав:Якщо коротко, то моя відповідь зводиться до того, що С зараз не може ставити якісь умови Б, тому що інакше економіка Китаю буде "в сраці".

Якщо коротко, то таку новину я читав ще 15 листопада:
https://www.cfr.org/blog/meeting-low-ex ... xi-jinping
Окрім бажання створити імідж державного діяча, який здатний спритно керувати найважливішими відносинами Китаю, Сі також прагнув зустрітися з Байденом у надії зменшити тиск на економіку Китаю. Низка показників свідчить про те, що економіка Китаю перебуває у важкій ситуації: економічне зростання сповільнюється, чистий експорт скорочується, сектор нерухомості знаходиться на межі колапсу, країна обтяжена великим боргом, безробіття серед молоді, за останніми даними, перевищувало 20 відсотків ( після чого уряд оголосив, що припинить публікацію цієї статистики), і прямі іноземні інвестиції стали негативними вперше за десятиліття.
У вас є обгрунтована відповідь на те саме питання? Чому вас понесло у порівняння китайських макропоказників за місяць?

Якщо вам це дійсно цікаво, то ви би подивились ті посилання на статистику, шо я надавав. Там хоч за 25 років дивись, хоч за увесь період з 1968. І зробили власні висновки.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:00

  vitaliiangel написав:Бесполезно. Человек не имевший в жизни бизнеса учит бизнес платить налоги. Кто мне компенсирует убыток 10куе за март-август 2022 когда убежали арендаторы или за блэкауты зимой 2023?


а можно уточнить из чего именно состоит этот убыток в 10К?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:15

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:Бесполезно. Человек не имевший в жизни бизнеса учит бизнес платить налоги. Кто мне компенсирует убыток 10куе за март-август 2022 когда убежали арендаторы или за блэкауты зимой 2023?


а можно уточнить из чего именно состоит этот убыток в 10К?

детали это уже персональная фин. информация.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:23

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:
  vitaliiangel написав:Бесполезно. Человек не имевший в жизни бизнеса учит бизнес платить налоги. Кто мне компенсирует убыток 10куе за март-август 2022 когда убежали арендаторы или за блэкауты зимой 2023?


а можно уточнить из чего именно состоит этот убыток в 10К?

детали это уже персональная фин. информация.

Да-да))
Потому что «влет на 10 Куе» - это виталики называют недополученную прибыль из-за простоя :mrgreen:
Почему только не 30 Куе.. Можно ведь цену простоя в месяц оценить в любую цифру, как узнать реальную то? :D
Очень персональная финансовая информация .

В таком случае влет государства от недоплаченных тобой налогов за многие годы сколько? :lol:

И :D почему это ты уже не говоришь свое коронное «если я делаю что-то незаконное, то иди и напиши на меня заявление», как ты в соседней ветке визжал о карусельных валютообменах )))
Тут оно где-то уже доходит понемногу?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:31

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:
  vitaliiangel написав:Бесполезно. Человек не имевший в жизни бизнеса учит бизнес платить налоги. Кто мне компенсирует убыток 10куе за март-август 2022 когда убежали арендаторы или за блэкауты зимой 2023?


а можно уточнить из чего именно состоит этот убыток в 10К?

детали это уже персональная фин. информация.

А до якої категорії збитків, та вимоги їх компенсації, можна віднести 10куе+ донатів, закупленої амуніції, ліків, матеріалів та просто допомоги ЗСУ?

P.S.Якось вже вкурвлює ниття "людей в собі" Ви за мене робіть захист, але збитки мені за війну компенсуте!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 18 лис, 2023 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:32

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Невже Ви 10 хв. не витратили на відео?!
Порядок написаний мною сьогодні вже декілька разів: збереження нації, держави, території.

Уточню, это порядок или цель?

8.55-11.10
https://m.youtube.com/watch?v=7e1smtpmCOg
Порядок пріоритетів, целей.

Там ще крутіше: на третьому місці - міжнародне право, а не території.
Тобто всі три пріоритета задля збереження можливості! (в подальшому, коли будемо готові) повернути території.

Що треба для готовності він вказав далі - об'єднання політсил, рівень професіоналізму посадовців. А якщо воєним шляхом, то про це вказав Залужний.
Воно в нас на зараз є? Об'єднання, рівень професіоналізму, зброя.
Очікується завтра? (Залужний взагалі протролив - аля винайти порох).
То про що тоді мова...

"Але по дорозі можна загубити державу"

І там, сорі, не нація, а український народ. І черговість: спочатку вказав держава потім укнарод, але потім додав - а може й по-перше (народ).



Не було би виснаження і не було би ризиків втрати народу й держави, якби військо оновлювалось кожні 3-4міс, а у тилах зростала би к-ть людей з досвідом війни.
Про це він казав?
Bobua
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