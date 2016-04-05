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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5572557355745575>
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:47

  _Mykola_ написав:Ви за мене робіть захист, але збитки мені за війну компенсуте!
стоп. где я просил компенсировать мне убытки? у вас проблемы с головой или с пониманием текста? для особо одарённых (тех, кто считает, что я плачу мало налогов ) я отметил, что за 2022 и кусочек 2023 получил отрицательный бонус 10куе. соответственно моя возможность платить налоги снизилась.
Что непонятно?
  _Mykola_ написав:закупленої амуніції, ліків,
лично вам бы я купил именно лекарств. вы свою персональную финансовую ситуацию сильно раскрываете, если считаете корректным задавать мне подобные вопросы? Раскрыть категории убытков, означает раскрыть с какого источника и сколько я имел доходов. Попытайтесь думать, перед тем как спрашивать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:56

  vitaliiangel написав:
  _Mykola_ написав:Ви за мене робіть захист, але збитки мені за війну компенсуте!
стоп. где я просил компенсировать мне убытки? у вас проблемы с головой или с пониманием текста? для особо одарённых (тех, кто считает, что я плачу мало налогов ) я отметил, что за 2022 и кусочек 2023 получил отрицательный бонус 10куе. соответственно моя возможность платить налоги снизилась.
Что непонятно?
  _Mykola_ написав:закупленої амуніції, ліків,
лично вам бы я купил именно лекарств. вы свою персональную финансовую ситуацию сильно раскрываете, если считаете корректным задавать мне подобные вопросы? Раскрыть категории убытков, означает раскрыть с какого источника и сколько я имел доходов. Попытайтесь думать, перед тем как спрашивать.


ви допомагаєте ЗСУ? напряму, не у вигляді податків
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 14:57

  Bobua написав:Не було би виснаження і не було би ризиків втрати народу й держави, якби військо оновлювалось кожні 3-4міс, а у тилах зростала би к-ть людей з досвідом війни.
Про це він казав?

Звісно, що Портніков військових справ не буде торкатися.
Це сфера Залужного і влади.

Ось тут чітко та концентровано все викладено та розкладено по полицях. В тому числі і Ваші думки, бачення.

*Пріоритет Залужного – резерви: у чому проблема, яких змін прагнуть військові та що пропонують експерти*
https://www.radiosvoboda.org/a/rezervy- ... 86970.html

Додати можна лише одне: хто зобов'язаний і буде це робити? І чому не зробили, не роблять?

Можете викласти свої міркування по цим питанням.

З.и. вибачайте, я пас. Щиро вибачаюсь.
І дякую... Вам і всім іншим за добрі слова.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:02

vitaliiangel ,
соответственно моя возможность платить налоги снизилась.


В смислє «снізілась» ??
А ти що , до війни їх платив?? Ні!!! :lol:

Ти і зараз розказуєш, що живеш прекрасно, але не платиш , бо «що якщо я завтра буду жити гірше?»
І ти обовʼязково будеш жити гірше, бо фронт сам себе не прогодує, сам собі не закупить дрони і снаряди. І ти будеш знов нити , що війна вигнала з Ірпеня твоїх орендарів . Будеш знов казати про «мінус 10 куе» ))
«Думати на 2 кроки вперед» (с) філософ вітальон.


ви допомагаєте ЗСУ? напряму, не у вигляді податків


У вигляді податків теж ні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:? Раскрыть категории убытков, означает раскрыть с какого источника и сколько я имел доходов. Попытайтесь думать, перед тем как спрашивать.


Торговля веществами, оружием, людьми ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:39

  fox767676 написав:
  vitaliiangel написав:? Раскрыть категории убытков, означает раскрыть с какого источника и сколько я имел доходов. Попытайтесь думать, перед тем как спрашивать.


Торговля веществами, оружием, людьми ?

хотите я вас в рабство продам? хотаб доволен, говорит Африка супер. Может и вам зайдёт :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:40

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:
  vitaliiangel написав:Бесполезно. Человек не имевший в жизни бизнеса учит бизнес платить налоги. Кто мне компенсирует убыток 10куе за март-август 2022 когда убежали арендаторы или за блэкауты зимой 2023?


а можно уточнить из чего именно состоит этот убыток в 10К?

детали это уже персональная фин. информация.


тогда ваши 10К это пустое бла бла бла
с таким же успехом вы могли написать 10М
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:42

  Hotab написав:Потому что «влет на 10 Куе» - это виталики называют недополученную прибыль из-за простоя :mrgreen:


ну если это так то тогда вопрос снимается из чего состоит 10К
и всплывает другой - образование какое?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:42

  mephala написав:тогда ваши 10К это пустое бла бла бла
с таким же успехом вы могли написать 10М
может быть ваше бла бла бла про моё бла бла бла тоже пустое бла бла бла?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:49

  detroytred написав:А мені спростовувати? Дзуськи)))
Краще я зникну і у когось ребус не зійдеться, у Вас з закидом про пошук "приверженцев" не склеїться; про розхитування і т.д.

Детройт, просто от свого имени скопируйте для меня текст "русне пизд@". И можете эффектно исчезать. Я прям после буду скучать и думать "ах, какой был мущЫна!" Из целого часа Портникова запомнил только 3 фразы "держава, населення, міжнародне право", но так и не смог сложить всю картину "как Портников видит окончание войны" ;)
stm
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