_Mykola_ написав:Ви за мене робіть захист, але збитки мені за війну компенсуте!
стоп. где я просил компенсировать мне убытки? у вас проблемы с головой или с пониманием текста? для особо одарённых (тех, кто считает, что я плачу мало налогов ) я отметил, что за 2022 и кусочек 2023 получил отрицательный бонус 10куе. соответственно моя возможность платить налоги снизилась. Что непонятно?
_Mykola_ написав:закупленої амуніції, ліків,
лично вам бы я купил именно лекарств. вы свою персональную финансовую ситуацию сильно раскрываете, если считаете корректным задавать мне подобные вопросы? Раскрыть категории убытков, означает раскрыть с какого источника и сколько я имел доходов. Попытайтесь думать, перед тем как спрашивать.
_Mykola_ написав:Ви за мене робіть захист, але збитки мені за війну компенсуте!
стоп. где я просил компенсировать мне убытки? у вас проблемы с головой или с пониманием текста? для особо одарённых (тех, кто считает, что я плачу мало налогов ) я отметил, что за 2022 и кусочек 2023 получил отрицательный бонус 10куе. соответственно моя возможность платить налоги снизилась. Что непонятно?
_Mykola_ написав:закупленої амуніції, ліків,
лично вам бы я купил именно лекарств. вы свою персональную финансовую ситуацию сильно раскрываете, если считаете корректным задавать мне подобные вопросы? Раскрыть категории убытков, означает раскрыть с какого источника и сколько я имел доходов. Попытайтесь думать, перед тем как спрашивать.
ви допомагаєте ЗСУ? напряму, не у вигляді податків
соответственно моя возможность платить налоги снизилась.
В смислє «снізілась» ?? А ти що , до війни їх платив?? Ні!!!
Ти і зараз розказуєш, що живеш прекрасно, але не платиш , бо «що якщо я завтра буду жити гірше?» І ти обовʼязково будеш жити гірше, бо фронт сам себе не прогодує, сам собі не закупить дрони і снаряди. І ти будеш знов нити , що війна вигнала з Ірпеня твоїх орендарів . Будеш знов казати про «мінус 10 куе» )) «Думати на 2 кроки вперед» (с) філософ вітальон.
ви допомагаєте ЗСУ? напряму, не у вигляді податків
vitaliiangel написав:Бесполезно. Человек не имевший в жизни бизнеса учит бизнес платить налоги. Кто мне компенсирует убыток 10куе за март-август 2022 когда убежали арендаторы или за блэкауты зимой 2023?
а можно уточнить из чего именно состоит этот убыток в 10К?
детали это уже персональная фин. информация.
тогда ваши 10К это пустое бла бла бла с таким же успехом вы могли написать 10М
detroytred написав:А мені спростовувати? Дзуськи))) Краще я зникну і у когось ребус не зійдеться, у Вас з закидом про пошук "приверженцев" не склеїться; про розхитування і т.д.
Детройт, просто от свого имени скопируйте для меня текст "русне пизд@". И можете эффектно исчезать. Я прям после буду скучать и думать "ах, какой был мущЫна!" Из целого часа Портникова запомнил только 3 фразы "держава, населення, міжнародне право", но так и не смог сложить всю картину "как Портников видит окончание войны"