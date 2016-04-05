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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5572557355745575
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 16:03

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:тогда ваши 10К это пустое бла бла бла
с таким же успехом вы могли написать 10М
может быть ваше бла бла бла про моё бла бла бла тоже пустое бла бла бла?

Вариант подать иск в международный арбитражный суд на Шойгу за причиненные убытки?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 16:14

  vitaliiangel написав:
  fox767676 написав:
  vitaliiangel написав:? Раскрыть категории убытков, означает раскрыть с какого источника и сколько я имел доходов. Попытайтесь думать, перед тем как спрашивать.


Торговля веществами, оружием, людьми ?

хотите я вас в рабство продам? хотаб доволен, говорит Африка супер. Может и вам зайдёт :D


То сами себя продайте, с паршивой овцы хоть шерсти клок
У меня то бизнес Ок не прерывался, продаю-покупаю потом снова продаю, спонсирую, все это отображено в оф.отчетности

Я понимаю что вы старый уже, и скорее всего с 0 военного опыта, но так демонстративно пренебрегать помощью стране это напрасно. хорошо хоть кордонов 81г не требуйте. А то есть , закинут 200 гр, выпьют кофе в патриотичной кофейне, а то и в венской, и всё, "ветераны экономического фронта готовы идти до конца"
fox767676
 
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