vitaliiangel написав: fox767676 написав: vitaliiangel написав:
? Раскрыть категории убытков, означает раскрыть с какого источника и сколько я имел доходов. Попытайтесь думать, перед тем как спрашивать.
Торговля веществами, оружием, людьми ?
хотите я вас в рабство продам? хотаб доволен, говорит Африка супер. Может и вам зайдёт
То сами себя продайте, с паршивой овцы хоть шерсти клок
У меня то бизнес Ок не прерывался, продаю-покупаю потом снова продаю, спонсирую, все это отображено в оф.отчетности
Я понимаю что вы старый уже, и скорее всего с 0 военного опыта, но так демонстративно пренебрегать помощью стране это напрасно. хорошо хоть кордонов 81г не требуйте. А то есть , закинут 200 гр, выпьют кофе в патриотичной кофейне, а то и в венской, и всё, "ветераны экономического фронта готовы идти до конца"