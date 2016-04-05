Додано: Суб 18 лис, 2023 18:59

detroytred написав: Bobua написав: Не було би виснаження і не було би ризиків втрати народу й держави, якби військо оновлювалось кожні 3-4міс, а у тилах зростала би к-ть людей з досвідом війни.

Про це він казав? Не було би виснаження і не було би ризиків втрати народу й держави, якби військо оновлювалось кожні 3-4міс, а у тилах зростала би к-ть людей з досвідом війни.Про це він казав?

Звісно, що Портніков військових справ не буде торкатися.

Це сфера Залужного і влади.



Ось тут чітко та концентровано все викладено та розкладено по полицях. В тому числі і Ваші думки, бачення.



*Пріоритет Залужного – резерви: у чому проблема, яких змін прагнуть військові та що пропонують експерти*

https://www.radiosvoboda.org/a/rezervy- ... 86970.html



Додати можна лише одне: хто зобов'язаний і буде це робити? І чому не зробили, не роблять?



Можете викласти свої міркування по цим питанням.



З.и. вибачайте, я пас. Щиро вибачаюсь.

І дякую... Вам і всім іншим за добрі слова. Звісно, що Портніков військових справ не буде торкатися.Це сфера Залужного і влади.Ось тут чітко та концентровано все викладено та розкладено по полицях. В тому числі і Ваші думки, бачення.*Пріоритет Залужного – резерви: у чому проблема, яких змін прагнуть військові та що пропонують експерти*Додати можна лише одне: хто зобов'язаний і буде це робити? І чому не зробили, не роблять?Можете викласти свої міркування по цим питанням.З.и. вибачайте, я пас. Щиро вибачаюсь.І дякую... Вам і всім іншим за добрі слова.

– Річ банальна, але це варто описати: для мотивації мобілізуватися потрібні часові межі. Якщо людині кажуть, що він мобілізований і не захоче підписувати контракт, то давай два роки, наприклад, а далі – за бажанням (далі військовий описує, що в цей час інші люди знають, що замінять цю «хвилю» мобілізованих через певний час, а поки мають відстрочку – ред.) Я думаю, відсутність часових меж на тлі риторики про довгу війну дуже демотивує не тільки тих, хто у війську, але і тих, хто потенційно може туди потрапити. Якщо дивитись на це з точки зору державної політики, то якщо ми визнаємо, що це гра в довгу, то вже тут і зараз треба переводити на ці рейки мобілізацію. Я вже не кажу про таку, здавалось би, смішну річ, але я з нею стикався: молоді хлопці, що ще неодружені, але мали стосунки, втрачають їх, бо дівчата розуміють, що все, його хтозна коли чекати.



...Страшне... Всі все знають -- але нічорта не роблять...Але таки дивно, що той Портников говорить про першочергову важливість збереження народу, і не говорить що народ зникне, якщо не матиме однакового і об`єднуючого досвіду.Чи може ухилення об`єднувати всі ті 24млн тилових дорослих і працездатних? Чи можна похвалитись ухиленням? Чи буде воно приводом для гордості? Чи навпаки -- і їм буде гидко навіть і від точнісінько таких же? І будуть і далі торочити, що “добре там, де нас нема...”Як вони утворять “народ” -- незрозуміло.