Denik написав:Тут відповідь очевидна. Винувата росія з агресією. Є заблоковані активи в ЄС. Подавай в суд в Європі і вимагай компенсацій за рахунок заарештованих активів
я быстрее эти 10куе заработаю и забуду, чем буду заниматься заведомо проигрышным делом.
Суть не в том, что мне нужна компенсация, я её ни у кого не прошу. Мой месседж был некоторым уникумам, воспринимающим человека с бизнесом как дойную корову, которая конечно не платит налогов. Пример с влётом на 10куе должен был расширить их понимание, что моя база налогообложения стала сильно меньше довоенной и ждать от меня довоенных налогов не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 18 лис, 2023 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Додати можна лише одне: хто зобов'язаний і буде це робити? І чому не зробили, не роблять?
Можете викласти свої міркування по цим питанням.
З.и. вибачайте, я пас. Щиро вибачаюсь. І дякую... Вам і всім іншим за добрі слова.
– Річ банальна, але це варто описати: для мотивації мобілізуватися потрібні часові межі. Якщо людині кажуть, що він мобілізований і не захоче підписувати контракт, то давай два роки, наприклад, а далі – за бажанням (далі військовий описує, що в цей час інші люди знають, що замінять цю «хвилю» мобілізованих через певний час, а поки мають відстрочку – ред.) Я думаю, відсутність часових меж на тлі риторики про довгу війну дуже демотивує не тільки тих, хто у війську, але і тих, хто потенційно може туди потрапити. Якщо дивитись на це з точки зору державної політики, то якщо ми визнаємо, що це гра в довгу, то вже тут і зараз треба переводити на ці рейки мобілізацію. Я вже не кажу про таку, здавалось би, смішну річ, але я з нею стикався: молоді хлопці, що ще неодружені, але мали стосунки, втрачають їх, бо дівчата розуміють, що все, його хтозна коли чекати.
... Страшне... Всі все знають -- але нічорта не роблять...
Але таки дивно, що той Портников говорить про першочергову важливість збереження народу, і не говорить що народ зникне, якщо не матиме однакового і об`єднуючого досвіду. Чи може ухилення об`єднувати всі ті 24млн тилових дорослих і працездатних? Чи можна похвалитись ухиленням? Чи буде воно приводом для гордості? Чи навпаки -- і їм буде гидко навіть і від точнісінько таких же? І будуть і далі торочити, що “добре там, де нас нема...” Як вони утворять “народ” -- незрозуміло.
Востаннє редагувалось Bobua в Суб 18 лис, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Якщо коротко, то моя відповідь зводиться до того, що С зараз не може ставити якісь умови Б, тому що інакше економіка Китаю буде "в сраці".
Якщо коротко, то таку новину я читав ще 15 листопада: https://www.cfr.org/blog/meeting-low-ex ... xi-jinping Окрім бажання створити імідж державного діяча, який здатний спритно керувати найважливішими відносинами Китаю, Сі також прагнув зустрітися з Байденом у надії зменшити тиск на економіку Китаю. Низка показників свідчить про те, що економіка Китаю перебуває у важкій ситуації: економічне зростання сповільнюється, чистий експорт скорочується, сектор нерухомості знаходиться на межі колапсу, країна обтяжена великим боргом, безробіття серед молоді, за останніми даними, перевищувало 20 відсотків (після чого уряд оголосив, що припинить публікацію цієї статистики), і прямі іноземні інвестиції стали негативними вперше за десятиліття.
Чудово, тоді навіщо ви пишете про показники за МІСЯЦЬ - зростання промвиробництва, 5% безробіття серед міського населення та зростання продажів новобудов? Що ви хочете довести?
Water написав:
fler написав:У вас є обгрунтована відповідь на те саме питання? Чому вас понесло у порівняння китайських макропоказників за місяць?
Якщо вам це дійсно цікаво, то ви би подивились ті посилання на статистику, шо я надавав. Там хоч за 25 років дивись, хоч за увесь період з 1968. І зробили власні висновки.
Water, аналітик від Бога, чекаю вашу відповідь на питання "Як зустріч Б та С може вплинути на кремлядів?". Статистику я і без вас знайду, коли треба буде.
Denik написав:Тут відповідь очевидна. Винувата росія з агресією. Є заблоковані активи в ЄС. Подавай в суд в Європі і вимагай компенсацій за рахунок заарештованих активів
я быстрее эти 10куе заработаю и забуду, чем буду заниматься заведомо проигрышным делом.
Суть не в том, что мне нужна компенсация, я её ни у кого не прошу. Мой месседж был некоторым уникумам, воспринимающим человека с бизнесом как дойную корову, которая конечно не платит налогов. Пример с влётом на 10куе должен был расширить их понимание, что моя база налогообложения стала сильно меньше довоенной и ждать от меня довоенных налогов не нужно.
стесняюсь спросить "человек с бизнесом" это о ком???