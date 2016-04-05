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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5575557655775578>
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:06

Прохожий , на самокате между банком и обменкой- тоже бизнес. Только мелкий. Очень мелкий. Как душонка виталика.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:15

  Hotab написав:Прохожий , на самокате между банком и обменкой- тоже бизнес. Только мелкий. Очень мелкий. Как душонка виталика.

короче уровень микроба, как и предполагал судя по постам
нужен микроскоп чтобы рассмотреть...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:27

  fler написав:Чудово, тоді навіщо ви пишете про показники за МІСЯЦЬ - зростання промвиробництва, 5% безробіття серед міського населення та зростання продажів новобудов? Що ви хочете довести?

Я хочу шоб ви менше читали "радянських газет", а трішечки думали. А так можна ще китайську пресу глянуть.
  fler написав:Water, аналітик від Бога, чекаю вашу відповідь на питання "Як зустріч Б та С може вплинути на кремлядів?". Статистику я і без вас знайду, коли треба буде.

Ніяк. Чому? Тому-що ми бачимо на власні очі хто торгує з лядями. Китай буде діяти тільки у власних інтересах. Хто з великих гравців пішов з Китаю я знаю, скоріш за все вони хочуть повернути їх взад, бо це виробництво та експорт. Він торгує з усіма, де бачить вигоду, приклад- Північна Корея. Також Китай сильно присутній у Африці, спробуйте відповісти чому.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:31

  Hotab написав:vitaliiangel ,
база налогообложения стала сильно меньше довоенной и ждать от меня довоенных налогов не нужно.


Віталік, менше нуля, який був до війни, це все одно нуль. Мінусових цифр податків з доходів від здачі в аренду нерухомості - не буває. :mrgreen:

IMHO, Мінздоху в принципі фіолетово на яку суму хто з ПП влетів, так просто відмовитись зовсім не сплачувати податків... Я не чув, якщо тільки це бізнес не в чорну.
UPD: В принципі один місяць на рік можна не платить податок, якщо повідомив шо ти у відпустці. Ще буває варіант з лікарняним.
Востаннє редагувалось Water в Суб 18 лис, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:32

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Прохожий , на самокате между банком и обменкой- тоже бизнес. Только мелкий. Очень мелкий. Как душонка виталика.

короче уровень микроба, как и предполагал судя по постам
нужен микроскоп чтобы рассмотреть...

Ну ничего. Каждая пипетка мечтает стать клизмой.
Наш герой уже даже статьи пишет с громкими названиями «коротко о главном». Пока не признанные никем, даже раскритикованные, но в конце концов гений Галилео Галилея тоже признали лишь через сотни лет. Время еще есть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:43

  Water написав:
  Hotab написав:vitaliiangel ,
база налогообложения стала сильно меньше довоенной и ждать от меня довоенных налогов не нужно.


Віталік, менше нуля, який був до війни, це все одно нуль. Мінусових цифр податків з доходів від здачі в аренду нерухомості - не буває. :mrgreen:

IMHO, Мінздоху в принципі фіолетово на яку суму хто з ПП влетів, так просто відмовитись зовсім не сплачувати податків... Я не чув, якщо тільки це бізнес не в чорну.

Там нема про що говорити.
Людина просто живе життя без будь яких зобовʼязан. Якщо воно себе зніжило до того, що «не хочу працювати, буду жити на форумі», то чому воно повинно ділитись з кимось? З державою, чи військовими.
В якості сопливого аргументу: колись мене не взяли працювати на держслужбу. Бо щось же треба казати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:51

  Hotab написав:Там нема про що говорити.

Можливо я не правий, для 3 групи з 01.03.2022 на період дії військового стану приймали рішення про можливість зовсім не спрачувати ЄСВ, тобто він дійсно може звітувати шо нема доходу.
колись мене не взяли працювати на держслужбу.

Та я краєм ока читав шо на державну службу йдуть шоб тільки красти на тендерах. Можливо це й не погано шо його туди не взяли.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:54

Water ,

для 3 групи

Для цього треба було бути до війни цією групою. Хоч якоюсь групою. А він нікому нічого не винний. Давно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:56

  Hotab написав:барабашов , зачем столько текста не будучи в теме?
У Виталика коммерция под сдачу. Виталик с нее много лет живет, ни копейки налогов, ни копейки донатов. «Країна хай якось сама».
Удобно, когда кто-то твою страну защищает, кто-то ее содержит налогами . А ты каруселишь по банкам и с ноги на ногу нетерпеливо переминаешься «где мать вашу победа? Я устал ждать!».

Ну и периодически напоминает в форуме «у меня очень обострение чувство справедливости!»
Просто оно очень специфическое.Но острое. Как суп харчо.

о вєлікій хотаб, поясни як бізнес веде витрати на оренду комерції, так що гіпотетичний Віталік (не кварталовський) не платить податків
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:07

flyman , о велика муха. Відразу після того, як ти розкажеш про свою оптимізацію податку.
Hotab
 
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