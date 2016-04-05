«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — сказал Зеленский, описывая план дезинформации, известный внутри страны как «Майдан 3», отсылка к центральной площади Киева, которая была центром восстаний в 2004 и 2014 годах. последний сыграл роль в свержении поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича .
«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский.
Президент, который отказался от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным , заявил, что его правительство не будет склоняться в пользу чего-либо, напоминающего замороженный конфликт.
Ранее о масштабной информационной атаке "Майдан-3" с целью дестабилизации Украины упоминало издание Online.ua со ссылкой на свои источники в украинских силовых структурах. По данным издания, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года. Также в материале утверждается, что куратором операции якобы выступил руководитель политического блока Кремля Сергей Кириенко, а идеологом - бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.