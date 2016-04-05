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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5575557655775578
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:24

Марш справедливості?

  ЛАД написав:
«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — сказал Зеленский, описывая план дезинформации, известный внутри страны как «Майдан 3», отсылка к центральной площади Киева, которая была центром восстаний в 2004 и 2014 годах. последний сыграл роль в свержении поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича .

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский.

Президент, который отказался от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным , заявил, что его правительство не будет склоняться в пользу чего-либо, напоминающего замороженный конфликт.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/israel-hamas-war-slowing-shell-supply-to-ukraine-zelenskiy-says?srnd=europe-politics

Ранее о масштабной информационной атаке "Майдан-3" с целью дестабилизации Украины упоминало издание Online.ua со ссылкой на свои источники в украинских силовых структурах. По данным издания, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года. Также в материале утверждается, что куратором операции якобы выступил руководитель политического блока Кремля Сергей Кириенко, а идеологом - бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-zaavil-o-razrabotke-moskvoj-plana-gosperevorota-majdan3/a-67454979


Майдан 3 вже був. Але то таке, дрібниці.
flyman
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  #<1 ... 5575557655775578
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