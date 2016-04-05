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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5575557655775578
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:24

Марш справедливості?

  ЛАД написав:
«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — сказал Зеленский, описывая план дезинформации, известный внутри страны как «Майдан 3», отсылка к центральной площади Киева, которая была центром восстаний в 2004 и 2014 годах. последний сыграл роль в свержении поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича .

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский.

Президент, который отказался от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным , заявил, что его правительство не будет склоняться в пользу чего-либо, напоминающего замороженный конфликт.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/israel-hamas-war-slowing-shell-supply-to-ukraine-zelenskiy-says?srnd=europe-politics

Ранее о масштабной информационной атаке "Майдан-3" с целью дестабилизации Украины упоминало издание Online.ua со ссылкой на свои источники в украинских силовых структурах. По данным издания, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года. Также в материале утверждается, что куратором операции якобы выступил руководитель политического блока Кремля Сергей Кириенко, а идеологом - бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-zaavil-o-razrabotke-moskvoj-plana-gosperevorota-majdan3/a-67454979


Майдан 3 вже був. Але то таке, дрібниці. Піонерам не дано.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:31

  Faceless написав:
Ukrainian написав:Німецькі фермери бояться «загибелі» своїх родинних ферм, якщо Україна вступить до ЄС.
https://www.holosameryky.com/a/nimetski ... 60632.html

Я думаю німецьким фермерам немає чого боятись.
Якось коли Польша вступала пережили

Не сравнивайте Польшу с Украиной. В Польше такие же примерно фермы, как и в остальной Европе и с/х площади не сравнимы с украинскими.
Вспомните недавние проблемы поляков из-за нашего зерна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:41

  stm написав:...............
Вам очень хочется казаться умным, богатым и щедрым, но это не так :)
Многоклеточный организм )))
На очень плохом ресурсе Немыря это очень скромный политик, критикующий Зеленского без скандального прошлого. А Порошенко шоколадный барыга. Я прям улыбнулась.
Батькивщину совсем забыли...

Очень много слов.
Против Рустамзаде Вы что-то имеете?
Он не объективен? Поддерживает путинскую агрессию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:54

Hotab
Могу привести пример по бизнесу.
Знаю человека примерно моего возраста. В своё время он купил офис (не очень большой) в хорошем офисном центре под аренду. Честно зарегистрировался на 3 группу, платил налоги. Всё, как положено. До войны арендная ставка была где-то 300-350 грн за метр.
С начала войны в Харькове сами понимаете. Сегодня аренда, вроде, 150 грн. Но именно "вроде" - арендаторов найти не может. А коммунальные платить надо. Но нечем.
Донатить тоже.
Так что "не всё так однозначно". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 04:25

Это интересно.
Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган также договорились о скорейшем расширении обучения имамов в Германии, чтобы поэтапно прекратить отправку этих священнослужителей из Турции.

https://www.dw.com/ru/kancler-frg-predupredil-prezidenta-turcii-o-vysylke-nelegalnyh-migrantov/a-67476385
ЛАД
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  #<1 ... 5575557655775578
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