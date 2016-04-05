«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — сказал Зеленский, описывая план дезинформации, известный внутри страны как «Майдан 3», отсылка к центральной площади Киева, которая была центром восстаний в 2004 и 2014 годах. последний сыграл роль в свержении поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича .
«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский.
Президент, который отказался от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным , заявил, что его правительство не будет склоняться в пользу чего-либо, напоминающего замороженный конфликт.
Ранее о масштабной информационной атаке "Майдан-3" с целью дестабилизации Украины упоминало издание Online.ua со ссылкой на свои источники в украинских силовых структурах. По данным издания, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года. Также в материале утверждается, что куратором операции якобы выступил руководитель политического блока Кремля Сергей Кириенко, а идеологом - бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.
stm написав:............... Вам очень хочется казаться умным, богатым и щедрым, но это не так Многоклеточный организм ))) На очень плохом ресурсе Немыря это очень скромный политик, критикующий Зеленского без скандального прошлого. А Порошенко шоколадный барыга. Я прям улыбнулась. Батькивщину совсем забыли...
Очень много слов. Против Рустамзаде Вы что-то имеете? Он не объективен? Поддерживает путинскую агрессию?
Hotab Могу привести пример по бизнесу. Знаю человека примерно моего возраста. В своё время он купил офис (не очень большой) в хорошем офисном центре под аренду. Честно зарегистрировался на 3 группу, платил налоги. Всё, как положено. До войны арендная ставка была где-то 300-350 грн за метр. С начала войны в Харькове сами понимаете. Сегодня аренда, вроде, 150 грн. Но именно "вроде" - арендаторов найти не может. А коммунальные платить надо. Но нечем. Донатить тоже. Так что "не всё так однозначно".