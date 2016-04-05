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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 55765577557855795580>
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:24

Марш справедливості?

  ЛАД написав:
«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — сказал Зеленский, описывая план дезинформации, известный внутри страны как «Майдан 3», отсылка к центральной площади Киева, которая была центром восстаний в 2004 и 2014 годах. последний сыграл роль в свержении поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича .

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский.

Президент, который отказался от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным , заявил, что его правительство не будет склоняться в пользу чего-либо, напоминающего замороженный конфликт.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/israel-hamas-war-slowing-shell-supply-to-ukraine-zelenskiy-says?srnd=europe-politics

Ранее о масштабной информационной атаке "Майдан-3" с целью дестабилизации Украины упоминало издание Online.ua со ссылкой на свои источники в украинских силовых структурах. По данным издания, проведение информационной кампании российскими спецслужбами запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года. Также в материале утверждается, что куратором операции якобы выступил руководитель политического блока Кремля Сергей Кириенко, а идеологом - бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-zaavil-o-razrabotke-moskvoj-plana-gosperevorota-majdan3/a-67454979


Майдан 3 вже був. Але то таке, дрібниці. Піонерам не дано.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:31

  Faceless написав:
Ukrainian написав:Німецькі фермери бояться «загибелі» своїх родинних ферм, якщо Україна вступить до ЄС.
https://www.holosameryky.com/a/nimetski ... 60632.html

Я думаю німецьким фермерам немає чого боятись.
Якось коли Польша вступала пережили

Не сравнивайте Польшу с Украиной. В Польше такие же примерно фермы, как и в остальной Европе и с/х площади не сравнимы с украинскими.
Вспомните недавние проблемы поляков из-за нашего зерна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:41

  stm написав:...............
Вам очень хочется казаться умным, богатым и щедрым, но это не так :)
Многоклеточный организм )))
На очень плохом ресурсе Немыря это очень скромный политик, критикующий Зеленского без скандального прошлого. А Порошенко шоколадный барыга. Я прям улыбнулась.
Батькивщину совсем забыли...

Очень много слов.
Против Рустамзаде Вы что-то имеете?
Он не объективен? Поддерживает путинскую агрессию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:54

Hotab
Могу привести пример по бизнесу.
Знаю человека примерно моего возраста. В своё время он купил офис (не очень большой) в хорошем офисном центре под аренду. Честно зарегистрировался на 3 группу, платил налоги. Всё, как положено. До войны арендная ставка была где-то 300-350 грн за метр.
С начала войны в Харькове сами понимаете. Сегодня аренда, вроде, 150 грн. Но именно "вроде" - арендаторов найти не может. А коммунальные платить надо. Но нечем.
Донатить тоже.
Так что "не всё так однозначно". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 04:25

Это интересно.
Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган также договорились о скорейшем расширении обучения имамов в Германии, чтобы поэтапно прекратить отправку этих священнослужителей из Турции.

https://www.dw.com/ru/kancler-frg-predupredil-prezidenta-turcii-o-vysylke-nelegalnyh-migrantov/a-67476385
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:failed state index 2023


дивно бачити, що Україна на 18 місті, а бідніші Африканські країни (Камерун, Мозамбік, Нігер, Конго, Ліберія) позаду

в Нігері не був, а в інших країнах був від 10 до 50 разів, навіть місто їздив (тобто бачив своїми очима рівень життя)
до речі, Раша і Турція поруч у списку і теж дивує (бо рівень зовні дуже різний)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... ates_Index

якщо відкинути фактор зовнішній інтервенції, то маємо 70 пунктів (Беларусь 69,9, а Молдова 67,4)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Чи можна похвалитись ухиленням? Чи буде воно приводом для гордості? Чи навпаки -- і їм буде гидко навіть і від точнісінько таких же?


сьогодні хваляться вдалим валюто обміном, і не відчувають ніякої гидкості (більш того, не розуміють що це гидко читати іншим)

у дитинстві ми питали старших, що вони робили під час війни(WW2)
(яким чином допомагали?)
дуже вірогідно що значна доля наших громадян не буде мати позитивної відповіді на це питання
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 10:01

  ЛАД написав:Hotab
Могу привести пример по бизнесу.
Знаю человека примерно моего возраста. В своё время он купил офис (не очень большой) в хорошем офисном центре под аренду. Честно зарегистрировался на 3 группу, платил налоги. Всё, как положено. До войны арендная ставка была где-то 300-350 грн за метр.
С начала войны в Харькове сами понимаете. Сегодня аренда, вроде, 150 грн. Но именно "вроде" - арендаторов найти не может. А коммунальные платить надо. Но нечем.
Донатить тоже.
Так что "не всё так однозначно". :)

Харків (під обстрілами) vs Ірпінь. Не виникло суперечностей?
Ви б ще до теми оренди у Львові приплели Харків і сказали «не всьо так однозначно».
Нагадаю, ви чистої води бюджетник, і хто як не ви маєте бути зацікавлені щоб вітальйони їли на один шмат червоної риби менше , щоб вам була пенсія.
Доречі наш герой сам себе поставив на розтяжку. Бо йому хочеться виглядати і одночасно успішним, але і не платити податки і не допомагати ЗСУ. Тому в одній темі він розказує, що «15-20 тис накаруселених грошей за 8 робочих днів не ахті які гроші, але на їжу норм» та «я краще без напрягу зароблю 10 тис доларів, чим буду судитись» , а в іншій пробує пробити на жалість, що нема з чого платити податки.
Тут не про фінансові можливості, а про трутенячий спосіб життя і переховування за чужими спинами.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 10:38

  Bobua написав:
  detroytred написав:...Додати можна лише одне: хто зобов'язаний і буде це робити? І чому не зробили, не роблять?

Можете викласти свої міркування по цим питанням.

З.и. вибачайте, я пас. Щиро вибачаюсь.
І дякую... Вам і всім іншим за добрі слова.

...Чи може ухилення об`єднувати всі ті 24млн тилових дорослих і працездатних? Чи можна похвалитись ухиленням? Чи буде воно приводом для гордості? Чи навпаки -- і їм буде гидко навіть і від точнісінько таких же? І будуть і далі торочити, що “добре там, де нас нема...”
Як вони утворять “народ” -- незрозуміло.

Моя пропозиція наступна, я вже її озвучував. Має бути електронна черга, де будуть занесені всі (18-60). Кожен може знайти кожного. Від кочегара в дитсадку до Ахметова. Від Флая до Хотаба. Потім відбувається електронне жеребкування черг (півтора року кожна) з урахуванням вос, освіти, побажань, віку, досягнень (як не як, знаменитий спортсмен, актор, бізнесмен мають мати якісь преференції) і т.п. Але ніяких відмазок немає! У кого здоров'я/релігія не дозволяє, той іде копати окопи. Якщо зовсім туго - на крайняк заливати окопні свічки, плести сітки, пакувати продукти і тп, але вся сіль у тому, що все одно він вилучається з цивільного життя і стає військовим. Всього 5-6 таких черг буде достатньо, кожна черга прозоро проходить усі етапи з чіткими термінами: 1)підготовка/бойове злагодження 2)бойові дії 3)демобілізація.
Ухилянт назавжди позбавляється права голосу на виборах усіх рівнів, також можна інші плюшки придумати. Наприклад, різні ставки податків, напр. для ветеранів 0,8 від ставки для ухилянтів.
А, ну і про батальон Монако... При неповерненні у срок своєї черги - конфіскація всього майна на користь держави/армії. Але треба почати із самих жирних, а не з сільских хат заробітчан
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 11:08

  Faceless написав:
Ukrainian написав:Німецькі фермери бояться «загибелі» своїх родинних ферм, якщо Україна вступить до ЄС.
https://www.holosameryky.com/a/nimetski ... 60632.html

Я думаю німецьким фермерам немає чого боятись.
Якось коли Польша вступала пережили


Ага.
Якимось дивом, магією..., німці вміють робити смачне:

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Bobua
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