Пише волонтерка з Британії.

Вона тільки автівок сама більше 200 знайшла і переправила в Україну.

Nataliya Musgrave

Ну що, приїхали (зараз буде багато букф).

Сьогодні, 13 листопада 2023 українські митники зупинили фуру з допомогою для ЗСУ з Великобританії – пікапи, розкладні ліжка, спальники і форма – все випотрошили і на кожну одиницю вимагали стопку паперів. Хто відправив, фото «товару» від відправника, зобов’язання отримувача на протязі 30 днів надати акти прийому-передачі. Все на папері і з мокрими печатками йопта. І якщо на протязі 30 днів отримувач не розпихає то все по актам (тобто вже туди куди воно мало йти – на Запоріжський напрямок в окопи – воно вже не піде бо там актів не буде) – фонд прийдуть і покладуть мордами в пол за «контрабанду».

Ця епопея (читай піздєц) длилася шість годин. І ще не кінець – фура ще на кордоні. А потім ще потрібно буде пріоритетом розпихати саме цей груз на протязі місяця щоб уникнути «мордой в пол».

Сьогодні ми отримали sneak preview піздєца на горизонті. От прям в дії. І знаєте що?

Дякую що примусили мене зійти з дистанціі.

Від щирого серця дякую.

Бо сама я б не змогла б і в кінці кінців загнала б себе в могилу. А так совість чиста. Мене поставили в неможливі обставини – я не фонд, а просити щоразу когось брати на себе такий ризик (а він реальний, той «мордой в пол» ризик) я не можу і не буду. Я не зійшла через те що «устала» чи забила, ні. Мене примусили.

А це означає що я можу повернутися до більш-менш нормального життя. Реанімувати бізнес який на ладан дише, тратити свої гроші на себе, їздити відпочивати і просто мати те життя яке було «до» – з платтячками, лабутенами і ресторанами двічі в тиждень (ну так як більшість і живе в принципі весь цей час). Не матиму лабиринт з коробок в три поверха в хаті. Закінчу ремонт (яй, ура). Буду спати не по три а по вісім годин і щомісяця ходити до парикхмахера.

Нє, я канєшно ж буду репостити як я підтримую Україну всім серцем і навіть закидати кілька сотень фунтів волонтерам в Україні (ващє не проблема – заробляю я добре). Це єдина опція яку мені залишила влада держави, моєї домівки, на допомогу їй у найскрутніший для неї час.

Ще раз – скоти, які самі ні*** не роблять відібрали у мене можливість допомагати тим, хто б’ється на смерть щоб я колись мала можливість приїхати в Україну а не в якусь вонючу губєрнію.

На тому все. I did my best