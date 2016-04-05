detroytred написав:...Додати можна лише одне: хто зобов'язаний і буде це робити? І чому не зробили, не роблять?
Можете викласти свої міркування по цим питанням.
З.и. вибачайте, я пас. Щиро вибачаюсь. І дякую... Вам і всім іншим за добрі слова.
...Чи може ухилення об`єднувати всі ті 24млн тилових дорослих і працездатних? Чи можна похвалитись ухиленням? Чи буде воно приводом для гордості? Чи навпаки -- і їм буде гидко навіть і від точнісінько таких же? І будуть і далі торочити, що “добре там, де нас нема...” Як вони утворять “народ” -- незрозуміло.
Моя пропозиція наступна, я вже її озвучував. Має бути електронна черга, де будуть занесені всі (18-60). Кожен може знайти кожного. Від кочегара в дитсадку до Ахметова. Від Флая до Хотаба. Потім відбувається електронне жеребкування черг (півтора року кожна) з урахуванням вос, освіти, побажань, віку, досягнень (як не як, знаменитий спортсмен, актор, бізнесмен мають мати якісь преференції) і т.п. Але ніяких відмазок немає! У кого здоров'я/релігія не дозволяє, той іде копати окопи. Якщо зовсім туго - на крайняк заливати окопні свічки, плести сітки, пакувати продукти і тп, але вся сіль у тому, що все одно він вилучається з цивільного життя і стає військовим. Всього 5-6 таких черг буде достатньо, кожна черга прозоро проходить усі етапи з чіткими термінами: 1)підготовка/бойове злагодження 2)бойові дії 3)демобілізація. Ухилянт назавжди позбавляється права голосу на виборах усіх рівнів, також можна інші плюшки придумати. Наприклад, різні ставки податків, напр. для ветеранів 0,8 від ставки для ухилянтів. А, ну і про батальон Монако... При неповерненні у срок своєї черги - конфіскація всього майна на користь держави/армії. Але треба почати із самих жирних, а не з сільских хат заробітчан
ЛАД написав:Hotab Могу привести пример по бизнесу. Знаю человека примерно моего возраста. В своё время он купил офис (не очень большой) в хорошем офисном центре под аренду. Честно зарегистрировался на 3 группу, платил налоги. Всё, как положено. До войны арендная ставка была где-то 300-350 грн за метр. С начала войны в Харькове сами понимаете. Сегодня аренда, вроде, 150 грн. Но именно "вроде" - арендаторов найти не может. А коммунальные платить надо. Но нечем. Донатить тоже. Так что "не всё так однозначно".
Харків (під обстрілами) vs Ірпінь. Не виникло суперечностей? Ви б ще до теми оренди у Львові приплели Харків і сказали «не всьо так однозначно». Нагадаю, ви чистої води бюджетник, і хто як не ви маєте бути зацікавлені щоб вітальйони їли на один шмат червоної риби менше , щоб вам була пенсія. Доречі наш герой сам себе поставив на розтяжку. Бо йому хочеться виглядати і одночасно успішним, але і не платити податки і не допомагати ЗСУ. Тому в одній темі він розказує, що «15-20 тис накаруселених грошей за 8 робочих днів не ахті які гроші, але на їжу норм» та «я краще без напрягу зароблю 10 тис доларів, чим буду судитись» , а в іншій пробує пробити на жалість, що нема з чого платити податки. Тут не про фінансові можливості, а про трутенячий спосіб життя і переховування за чужими спинами.
Не знаю ситуацию в Ирпене, ничего не могу сказать. Но я рассказал историю даже не прямо в связи с конкретным форумчанином, а просто для понимания ситуации людьми, не связанными с бизнесом. Причём это один пример, простейший. Мог бы рассказать и более сложные. Насчёт моей пенсии - думаю, если бы не финансирование Запада, её давно бы не платили.
Пише волонтерка з Британії. Вона тільки автівок сама більше 200 знайшла і переправила в Україну. Nataliya Musgrave Ну що, приїхали (зараз буде багато букф). Сьогодні, 13 листопада 2023 українські митники зупинили фуру з допомогою для ЗСУ з Великобританії – пікапи, розкладні ліжка, спальники і форма – все випотрошили і на кожну одиницю вимагали стопку паперів. Хто відправив, фото «товару» від відправника, зобов’язання отримувача на протязі 30 днів надати акти прийому-передачі. Все на папері і з мокрими печатками йопта. І якщо на протязі 30 днів отримувач не розпихає то все по актам (тобто вже туди куди воно мало йти – на Запоріжський напрямок в окопи – воно вже не піде бо там актів не буде) – фонд прийдуть і покладуть мордами в пол за «контрабанду». Ця епопея (читай піздєц) длилася шість годин. І ще не кінець – фура ще на кордоні. А потім ще потрібно буде пріоритетом розпихати саме цей груз на протязі місяця щоб уникнути «мордой в пол». Сьогодні ми отримали sneak preview піздєца на горизонті. От прям в дії. І знаєте що? Дякую що примусили мене зійти з дистанціі. Від щирого серця дякую. Бо сама я б не змогла б і в кінці кінців загнала б себе в могилу. А так совість чиста. Мене поставили в неможливі обставини – я не фонд, а просити щоразу когось брати на себе такий ризик (а він реальний, той «мордой в пол» ризик) я не можу і не буду. Я не зійшла через те що «устала» чи забила, ні. Мене примусили. А це означає що я можу повернутися до більш-менш нормального життя. Реанімувати бізнес який на ладан дише, тратити свої гроші на себе, їздити відпочивати і просто мати те життя яке було «до» – з платтячками, лабутенами і ресторанами двічі в тиждень (ну так як більшість і живе в принципі весь цей час). Не матиму лабиринт з коробок в три поверха в хаті. Закінчу ремонт (яй, ура). Буду спати не по три а по вісім годин і щомісяця ходити до парикхмахера. Нє, я канєшно ж буду репостити як я підтримую Україну всім серцем і навіть закидати кілька сотень фунтів волонтерам в Україні (ващє не проблема – заробляю я добре). Це єдина опція яку мені залишила влада держави, моєї домівки, на допомогу їй у найскрутніший для неї час. Ще раз – скоти, які самі ні*** не роблять відібрали у мене можливість допомагати тим, хто б’ється на смерть щоб я колись мала можливість приїхати в Україну а не в якусь вонючу губєрнію. На тому все. I did my best
просто для понимания ситуации людьми, не связанными с бизнесом
Чому ж ви думаєте, що я не розумію як воно буває в містах під обстрілами.. Я добре володію ситуацією по Херсону, який страждає ще більше, аніж Харків. Але , знов таки, сам собі винуватий: в одній гілці кричить що бізнес Ірпеня повністю ожив, що все здається з першого перегляду, нічого не простоює (бо там у нього легенда що все буде стрімко дорожчати) , а в іншій гілці легенда «мені важко платити податки і нема чого донатити , а що якщо завтра не буде що їсти, так я на всяк випадок вже сьогодні не буду платити»»
Щодо західної допомоги… Можна по різному рахувати, допомога йде на війну, а власний бюджет на соціалку, чи може навпаки… А можна і так, що у кожній вашій гривні пенсії - 50 коп це податки від працюючих. А ще 50 коп - західна допомога. Тому зацікавленість посадити таких вітальєнів, які самоусунулися від проблем країни , на кол у вас має бути більшою, аніж моєю))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 лис, 2023 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:що «15-20 тис накаруселених грошей за 8 робочих днів не ахті які гроші, але на їжу норм» та «я краще без напрягу зароблю 10 тис доларів, чим буду судитись» , а в іншій пробує пробити на жалість, що нема з чого платити податки.
представь себе вложив +/- 100куе в чужой бизнес я хочу есть красную рыбу, а не комбикорм. Шок, да? налоги я плачу, может не столько, сколько тебе хотелось бы. Столько сколько могу платить. В отличии от тебя, я ещё несу финансовые риски, которые периодиески снижают мои возможности.
Армия с 2000х годов (а значит и ты) финансировалась в т.ч. моими налогами. Заканчивай бла-бла о том, о чём не имеешь никакого представления. Где благодарность? Только одно слышно, что тебе мало.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:я быстрее эти 10куе заработаю и забуду, чем буду заниматься заведомо проигрышным делом.
Суть не в том, что мне нужна компенсация, я её ни у кого не прошу. Мой месседж был некоторым уникумам, воспринимающим человека с бизнесом как дойную корову, которая конечно не платит налогов. Пример с влётом на 10куе должен был расширить их понимание, что моя база налогообложения стала сильно меньше довоенной и ждать от меня довоенных налогов не нужно.
У період воєнного стану, ясно, що база оподаткування стає меншою. Але у випадку ФОПів можна ставку підняти у 2-3 рази.
если мой бизнес во время войны генерирует 8% годовых, при инфляции 20% дэ факто это убыток. Простая математика. Купил насосы по 100 продал по 108 следующие насосы купил по 20. Сколько я заработал? с точки зрения налоговой 8%. А с точки зрения управленческого учёта -12%
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 13:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Армия с 2000х годов (а значит и ты) финансировалась в т.ч. моими налогами. Заканчивай бла-бла о том, о чём не имеешь никакого представления. Где благодарность? Только одно слышно, что тебе мало.
За що має бути подяка? Гроші не давалися просто так. Військовослужбовці виконували свої обов'язки.
vitaliiangel написав:представь себе вложив +/- 100куе в чужой бизнес я хочу есть красную рыбу, а не комбикорм. Шок, да? налоги я плачу, может не столько, сколько тебе хотелось бы. Столько сколько могу платить. В отличии от тебя, я ещё несу финансовые риски, которые периодиески снижают мои возможности.
Уяви собі ми вважаємо, що ти не маєш їсти червону рибу у воєнний час. А маєш або додатково платити податків на 1 FPV в місяць, або сидіти у посадці з автоматом і їсти кашу з сухпаю, бо нічого іншого у військовому плані ти не вмієш.