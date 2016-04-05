vitaliiangel написав:верняк вы нашли крайнего, зачем тогда супермаркеты и рестораны продают красную рыбу?
Вот-вот. Я ж уже писал - почему бы не закрыть все эти кафе-рестораны где "ухилянти сидять бухають та сміються поки наши хлопці гинуть". Делов то. Но видимо они принадлежат "вах, каким людям" - капитализм же никто не отменял, акционеры потребуют ROI, все эти лозунги только для бедных, салоны по прежнему работают...
Кстати - а когда вообще появилось у нас в "массовом прокате" слово "ухилянт"? Не тогда ли, когда резко снизили надбавку не только тыловикам, но и тем кто как Фриз, реально 24/7 в блиндаже на нуле?
flyman написав:якби вони ще захищали кордони 91го, а не строчили на форумах
Мені flyman та Віталій нагадують стару історію, що розповідали під час військового навчання: "Стоять дядьки в черзі за розливним пивом та жаліються: от якби діди краще воювали, то пили б ми зараз баварське пиво, а не цю мочу".
ЛАД написав:Достаточно сомнительное утверждение. И второе. Если, допустим, доход в 8% равен 8000 грн,то до войны это одна цифра. При инфляции 20% через год это равноценно 6666 грн, что уже заметно меньше. А если инфляция продолжается, то дальше становится только хуже.
Через рік можна домовитися і на 10000 грн, врахувавши інфляцію.
Так там же одни эмоции "прогнившие мытныки плохие айайай" без каких-либо деталей - "Не пустили через перегруз" - какой перегруз, на сколько кг, что говорят законы на этот счет, не пустившие таможенники нарушили закон или наоборот его защитили? Короче непонятно ничего но вывод "у Абрама дочь проститутка" уже на весь интернет озвучили.
Так там же одни эмоции "прогнившие мытныки плохие айайай" без каких-либо деталей - "Не пустили через перегруз" - какой перегруз, на сколько кг, что говорят законы на этот счет, не пустившие таможенники нарушили закон или наоборот его защитили? Короче непонятно ничего но вывод "у Абрама дочь проститутка" уже на весь интернет озвучили.
ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували і невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли.
Так там же одни эмоции "прогнившие мытныки плохие айайай" без каких-либо деталей - "Не пустили через перегруз" - какой перегруз, на сколько кг, что говорят законы на этот счет, не пустившие таможенники нарушили закон или наоборот его защитили? Короче непонятно ничего но вывод "у Абрама дочь проститутка" уже на весь интернет озвучили.
ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували і невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли.
Это ж другой случай - тут про хищения гуманитарки а не про то что "мытныки не пустили"
katso написав:Вот-вот. Я ж уже писал - почему бы не закрыть все эти кафе-рестораны где "ухилянти сидять бухають та сміються поки наши хлопці гинуть". Делов то. Но видимо они принадлежат "вах, каким людям" - капитализм же никто не отменял, акционеры потребуют ROI, все эти лозунги только для бедных, салоны по прежнему работают...
Питання йде не про закрити та заборонити, а про ставки податкового навантаження. На мою думку суспільство буде розбурханим вест 2024 рік при чому в основному на темі корупції. Війна з корупупцією дасть 3-4% відсотки ефективності. Ще 3-4% дасть приріст економіки. У орків буде +- той самий рівень фінансів та військових постачань. Радикально ситуацію на фронті це не змінить буде йти як зараз повзуча мобілізація. Єдине, що заходи боротьби з корупцією виб'ють землю з під ніг тих, хто думає: навіщо мені йти бо он вони "плитку перекладають і на цьому гроші крадуть". Вся видима діяльність по державним витратах на непотрібні речі буде згорнута. Буде громадський контроль з боку численних активістів, контроль Прозорро і тому подібне. Ті, хто кричать, що винувата корупція перетворяться в маргінальних персонажів. І отут стане питання бюджету на 2025 рік в плані податків. Їх доведеться підвищувати. В першу чергу ФОПам, в другу - на моторне пальне. Якщо це зроблять то ми досягнемо стратегічної ініціативи у 2025-2026 бо в орків в той час ситуація з фінансами і продажами нафти вже не буде такою радісною, хоча б як зараз.