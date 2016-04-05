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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 55795580558155825583 ... 5586>
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:54

katso https://youtube.com/shorts/gWYrMd9iWxY? ... cA4o1zeORu
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:57

  katso написав:
  vitaliiangel написав:верняк вы нашли крайнего, зачем тогда супермаркеты и рестораны продают красную рыбу?


Вот-вот. Я ж уже писал - почему бы не закрыть все эти кафе-рестораны где "ухилянти сидять бухають та сміються поки наши хлопці гинуть". Делов то. Но видимо они принадлежат "вах, каким людям" - капитализм же никто не отменял, акционеры потребуют ROI, все эти лозунги только для бедных, салоны по прежнему работают...

Кстати - а когда вообще появилось у нас в "массовом прокате" слово "ухилянт"? Не тогда ли, когда резко снизили надбавку не только тыловикам, но и тем кто как Фриз, реально 24/7 в блиндаже на нуле?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:якби вони ще захищали кордони 91го, а не строчили на форумах

Мені flyman та Віталій нагадують стару історію, що розповідали під час військового навчання:
"Стоять дядьки в черзі за розливним пивом та жаліються: от якби діди краще воювали, то пили б ми зараз баварське пиво, а не цю мочу".
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Достаточно сомнительное утверждение.
И второе. Если, допустим, доход в 8% равен 8000 грн,то до войны это одна цифра. При инфляции 20% через год это равноценно 6666 грн, что уже заметно меньше. А если инфляция продолжается, то дальше становится только хуже.

Через рік можна домовитися і на 10000 грн, врахувавши інфляцію.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:07

  vitaliiangel написав:katso https://youtube.com/shorts/gWYrMd9iWxY? ... cA4o1zeORu


Так там же одни эмоции "прогнившие мытныки плохие айайай" без каких-либо деталей - "Не пустили через перегруз" - какой перегруз, на сколько кг, что говорят законы на этот счет, не пустившие таможенники нарушили закон или наоборот его защитили? Короче непонятно ничего но вывод "у Абрама дочь проститутка" уже на весь интернет озвучили.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:10

  katso написав:
  vitaliiangel написав:katso https://youtube.com/shorts/gWYrMd9iWxY? ... cA4o1zeORu


Так там же одни эмоции "прогнившие мытныки плохие айайай" без каких-либо деталей - "Не пустили через перегруз" - какой перегруз, на сколько кг, что говорят законы на этот счет, не пустившие таможенники нарушили закон или наоборот его защитили? Короче непонятно ничего но вывод "у Абрама дочь проститутка" уже на весь интернет озвучили.

хотите конкретики?
https://ngl.media/2023/07/25/mi-yim-tso ... odaruyemo/

ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували і невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли.

и там же про шлях
https://ngl.media/2023/05/31/kvytky-v-odyn-bik/
даже ссылка на ухвалу есть
https://reyestr.court.gov.ua/Review/110412831
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 14:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:13

  vitaliiangel написав:
  katso написав:
  vitaliiangel написав:katso https://youtube.com/shorts/gWYrMd9iWxY? ... cA4o1zeORu


Так там же одни эмоции "прогнившие мытныки плохие айайай" без каких-либо деталей - "Не пустили через перегруз" - какой перегруз, на сколько кг, что говорят законы на этот счет, не пустившие таможенники нарушили закон или наоборот его защитили? Короче непонятно ничего но вывод "у Абрама дочь проститутка" уже на весь интернет озвучили.

хотите конкретики?
https://ngl.media/2023/07/25/mi-yim-tso ... odaruyemo/

ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували і невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли.


Это ж другой случай - тут про хищения гуманитарки а не про то что "мытныки не пустили"
katso
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Вот-вот. Я ж уже писал - почему бы не закрыть все эти кафе-рестораны где "ухилянти сидять бухають та сміються поки наши хлопці гинуть". Делов то. Но видимо они принадлежат "вах, каким людям" - капитализм же никто не отменял, акционеры потребуют ROI, все эти лозунги только для бедных, салоны по прежнему работают...

Питання йде не про закрити та заборонити, а про ставки податкового навантаження.
На мою думку суспільство буде розбурханим вест 2024 рік при чому в основному на темі корупції. Війна з корупупцією дасть 3-4% відсотки ефективності. Ще 3-4% дасть приріст економіки. У орків буде +- той самий рівень фінансів та військових постачань. Радикально ситуацію на фронті це не змінить буде йти як зараз повзуча мобілізація. Єдине, що заходи боротьби з корупцією виб'ють землю з під ніг тих, хто думає: навіщо мені йти бо он вони "плитку перекладають і на цьому гроші крадуть". Вся видима діяльність по державним витратах на непотрібні речі буде згорнута. Буде громадський контроль з боку численних активістів, контроль Прозорро і тому подібне.
Ті, хто кричать, що винувата корупція перетворяться в маргінальних персонажів.
І отут стане питання бюджету на 2025 рік в плані податків. Їх доведеться підвищувати. В першу чергу ФОПам, в другу - на моторне пальне. Якщо це зроблять то ми досягнемо стратегічної ініціативи у 2025-2026 бо в орків в той час ситуація з фінансами і продажами нафти вже не буде такою радісною, хоча б як зараз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:18

  katso написав:Это ж другой случай - тут про хищения гуманитарки а не про то что "мытныки не пустили"
тех кто не платит не пускают, что не так.

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-p ... tsii-video
Надеюсь источник достаточно надёжный?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:У період воєнного стану, ясно, що база оподаткування стає меншою. Але у випадку ФОПів можна ставку підняти у 2-3 рази.

Ви точно впевнені що можна порівняти ФОПа який працює в Києві з ФОПом який працює у депресивному СМТ?
Василь-Рівне
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