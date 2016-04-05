Додано: Нед 19 лис, 2023 15:08

ЛАД написав: Очень много слов.

Против Рустамзаде Вы что-то имеете?

Он не объективен? Поддерживает путинскую агрессию? Очень много слов.Против Рустамзаде Вы что-то имеете?Он не объективен? Поддерживает путинскую агрессию?

Рустамадзе конкретно stem я смотрела 1 раз ещё при нападении на Киев, сделала для себя вывод что не моё - сказать так, что бы векторов было много и сделать это непоследовательно. Ролик на 56 минут, простите хотела посмотреть полностью, но посмотрела пол и опять, постфактум много векторов нет одной направленности, если то. Потом всегда можно сказать "я был прав". Нудно, не структурировано, Вам должно зайти. Вернусь к просмотру Кислицы на BBC - мне сложно, серьёзно, проблемно, но суть всегда четкая и конструкция мысли необычная. В сложной конструкции, я как простенький организм четко выявляю простые сигнальные цветовые системы ))) всё ИМХО, как пример, моей простенькой сигнальной системы: наш супермегамногогран Фокс не один раз с помпой рассказывает про У24(унайтэд24)))), фонд в который донатят мегазвезды Голливуда миллионы долларов. С точки зрения сигнальной, непростой системы AI ранжирование Фокса будет "нанокапля в море помощи, выданая от лица с большой помпой" ))) а фонд ПЖ 40тыс/20 месяцев войны это 2000грн/месяц и он перестал, потому что слова "служить будут все" нарушили его тонкую душевную ориентацию консерватора ))) теперь дальше, сигнальная система AI уменьшила ранг Фокса ещё после этого. Он так же не скрывает, что "как меня такого офигенного в дорогих туфлях и в окопы?!" Но при этом "а давайте поможем, где не просили - с Приднестровьем, потому что это моя крутая идея, а я-гений мысли!" В результате AI тоже сломает ему ногу и гораздо быстрее, чем stm, потому что даже сложная система ранжирования придёт к выводу что это быстрое и единственно верное решение несмотря на ККУ нанесение тяжких, т.к. в AI будет заложен механизм "меньше жертв", а это всего-то одна нога ))) Много слов опять вышло, звыняйте. Хотите сложных конструкций? С невероятным восторгом просмотрела сегодняшний выпуск Жёлтые Кеды с Портниковым, советую пессимиста. Я, кстати, в одном моменте с Портниковым не согласна. Хорошего воскресеньяНа передке желаю остаться в живых, побольше наших дронов всяких и разных и развития наших стартапов по системе противодействия дронам. КАБы и Х не вечны, заводы пороха и Х немного в бавовне, но война походу будет долгой.