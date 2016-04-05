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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 лис, 2023 14:41
Hotab написав:ЛАД
,
просто для понимания ситуации людьми, не связанными с бизнесом
Чому ж ви думаєте, що я не розумію як воно буває в містах під обстрілами..
Я добре володію ситуацією по Херсону, який страждає ще більше, аніж Харків.
Могу поверить, что сегодня Херсон страдает больше. Харьков сегодня не под обстрелами. Точнее, под обстрелами, но относительно редкими. Тем не менее, говорить о заметном оживлении бизнеса не приходится. Кроме, может быть, торговли.
Что будет завтра, кто знает.
Щодо західної допомоги… Можна по різному рахувати, допомога йде на війну, а власний бюджет на соціалку, чи може навпаки… А можна і так, що у кожній вашій гривні пенсії - 50 коп це податки від працюючих. А ще 50 коп - західна допомога. Тому зацікавленість посадити таких вітальєнів, які самоусунулися від проблем країни , на кол у вас має бути більшою, аніж моєю))
Согласен, считать можно по-разному. Но стоит учитывать заявления Запада, что финпомощь не может использоваться на армию.
Впрочем, это схоластический спор. Когда деньги свалены в один мешок, трудно сказать кому принадлежит конкретная гривна. В любом случае, чем больше доходы государства, тем лучше. Насколько понимаю, не вся помощь Запада безвозмездная и безвозвратная, когда-то придётся отдавать.
P.s. Вряд ли vitaliiangel не платит налог со сдачи в аренду. Уменьшает - возможно.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 14:48
Denik написав: ЛАД написав:
Достаточно сомнительное утверждение.
И второе. Если, допустим, доход в 8% равен 8000 грн,то до войны это одна цифра. При инфляции 20% через год это равноценно 6666 грн, что уже заметно меньше. А если инфляция продолжается, то дальше становится только хуже.
Через рік можна домовитися і на 10000 грн, врахувавши інфляцію.
Гениально.
Правда, в Харькове аренда сейчас примерно на уровнях 2017 года _в_гривне_, в то время, как реальная инфляция с тех пор явно больше 100 процентов.
Но когда факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов:-)))))))
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Додано: Нед 19 лис, 2023 14:50
Denik написав: ЛАД написав:
Достаточно сомнительное утверждение.
И второе. Если, допустим, доход в 8% равен 8000 грн,то до войны это одна цифра. При инфляции 20% через год это равноценно 6666 грн, что уже заметно меньше. А если инфляция продолжается, то дальше становится только хуже.
Через рік можна домовитися і на 10000 грн, врахувавши інфляцію.
Перечитайте мой пост viewtopic.php?p=5648869#p5648869
.
Проблема сдать вдвое дешевле
, чем до войны. Какой там "учёт инфляции".
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ЛАД
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Додано: Нед 19 лис, 2023 14:52
ЛАД
,
Вряд ли vitaliiangel не платит налог со сдачи в аренду. Уменьшает - возможно.
Не платит. Для утешения своей совести платил за оформление наследства налог (не мог не платить, так что тут не про совесть опять), госнотариусу за услуги , ну и традиционная отмазка «я в магазине пдв плачу, хватит вам». С доходов не платит.
При выборе схемы налогообложения, платить с сумы дохода, или фиксированный, Виталий на всякий случай выбрал «никакой».
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Додано: Нед 19 лис, 2023 14:58
Чергова "перемога" зеленої дипломатії.
Важко зрозуміти, як можна було так посратись з чи не ключовим союзником під час війни.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 19 лис, 2023 14:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:01
Denik написав: katso написав:
Вот-вот. Я ж уже писал - почему бы не закрыть все эти кафе-рестораны где "ухилянти сидять бухають та сміються поки наши хлопці гинуть". Делов то. Но видимо они принадлежат "вах, каким людям" - капитализм же никто не отменял, акционеры потребуют ROI, все эти лозунги только для бедных, салоны по прежнему работают...
Питання йде не про закрити та заборонити, а про ставки податкового навантаження.
На мою думку суспільство буде розбурханим вест 2024 рік при чому в основному на темі корупції. Війна з корупупцією дасть 3-4% відсотки ефективності. Ще 3-4% дасть приріст економіки. У орків буде +- той самий рівень фінансів та військових постачань. Радикально ситуацію на фронті це не змінить буде йти як зараз повзуча мобілізація. Єдине, що заходи боротьби з корупцією виб'ють землю з під ніг тих, хто думає: навіщо мені йти бо он вони "плитку перекладають і на цьому гроші крадуть". Вся видима діяльність по державним витратах на непотрібні речі буде згорнута. Буде громадський контроль з боку численних активістів, контроль Прозорро і тому подібне.
Ті, хто кричать, що винувата корупція перетворяться в маргінальних персонажів.
І отут стане питання бюджету на 2025 рік в плані податків. Їх доведеться підвищувати. В першу чергу ФОПам, в другу - на моторне пальне. Якщо це зроблять то ми досягнемо стратегічної ініціативи у 2025-2026 бо в орків в той час ситуація з фінансами і продажами нафти вже не буде такою радісною, хоча б як зараз.
Вашими устами да мёд бы пить.
"Через 2-3 недели".
Рост экономики в условиях серьёзной войны...
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:08
ЛАД написав:
Очень много слов.
Против Рустамзаде Вы что-то имеете?
Он не объективен? Поддерживает путинскую агрессию?
Рустамадзе конкретно stem я смотрела 1 раз ещё при нападении на Киев, сделала для себя вывод что не моё - сказать так, что бы векторов было много и сделать это непоследовательно. Ролик на 56 минут, простите хотела посмотреть полностью, но посмотрела пол и опять, постфактум много векторов нет одной направленности, если то. Потом всегда можно сказать "я был прав". Нудно, не структурировано, Вам должно зайти. Вернусь к просмотру Кислицы на BBC - мне сложно, серьёзно, проблемно, но суть всегда четкая и конструкция мысли необычная. В сложной конструкции, я как простенький организм четко выявляю простые сигнальные цветовые системы ))) всё ИМХО, как пример, моей простенькой сигнальной системы: наш супермегамногогран Фокс не один раз с помпой рассказывает про У24(унайтэд24)))), фонд в который донатят мегазвезды Голливуда миллионы долларов. С точки зрения сигнальной, непростой системы AI ранжирование Фокса будет "нанокапля в море помощи, выданая от лица с большой помпой" ))) а фонд ПЖ 40тыс/20 месяцев войны это 2000грн/месяц и он перестал, потому что слова "служить будут все" нарушили его тонкую душевную ориентацию консерватора ))) теперь дальше, сигнальная система AI уменьшила ранг Фокса ещё после этого. Он так же не скрывает, что "как меня такого офигенного в дорогих туфлях и в окопы?!" Но при этом "а давайте поможем, где не просили - с Приднестровьем, потому что это моя крутая идея, а я-гений мысли!" В результате AI тоже сломает ему ногу и гораздо быстрее, чем stm, потому что даже сложная система ранжирования придёт к выводу что это быстрое и единственно верное решение несмотря на ККУ нанесение тяжких, т.к. в AI будет заложен механизм "меньше жертв", а это всего-то одна нога ))) Много слов опять вышло, звыняйте. Хотите сложных конструкций? С невероятным восторгом просмотрела сегодняшний выпуск Жёлтые Кеды с Портниковым, советую пессимиста. Я, кстати, в одном моменте с Портниковым не согласна. Хорошего воскресенья
На передке желаю остаться в живых, побольше наших дронов всяких и разных и развития наших стартапов по системе противодействия дронам. КАБы и Х не вечны, заводы пороха и Х немного в бавовне, но война походу будет долгой.
Востаннє редагувалось stm
в Нед 19 лис, 2023 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:10
vitaliiangel написав:Hotab
узнаешь себя на видео? тебя точно так же кормят с ложечки, пока ты здесь умничаешь.
Какая взаимосвязь?
Меня «кормит» авиакомпания за то, что «мой» вертолет в месяц ей зарабатывает около 1 млн долларов. И таких машин более десяти.
Эти миллионы долларов ежемесячно заводятся в страну. Попадают на межбанк , поддерживают гривну. Их этих гривен платится зарплата офису и наземному персоналу. Их этих зарплат платятся все налоги во все бюджеты. Как и из моей. (и никакие не ФОПы, никаких упрощенок!! ) Компания платит налог на прибыль.
Теперь о тебе. Твои громкие фразы «я в бизнесе» , «я вложил в чужой бизнес 100 Куе» (и якобы потому должен есть икру и не платить налоги) - это всего лишь означает , что ты купил ком. недвигу , сдал ее уйдя от налогов и получаешь за это деньги.
То есть ты ничего не «вложил в чужой бизнес», как подаешь это. Ты ни в каком ни бизнесе. Ты не рискуешь своими деньгами 100 Куе , не прогорит ли бизнес тех людей, которые у тебя сняли. Ты просто купил и получаешь пассивный доход. С которого ничего не платишь. Пролетят те бизнесмены - ты их выгонишь и сдашь другим. А в свободное от форума время, где ты 24/7 и по 600 сообщений в месяц - ты бегаешь по банкам и обменкам.
Вот весь Виталик во всей красе. Вот такой экономичный фронт. Вот такой мамкин «бизнесмен»
Постбальзаковским девочкам будешь рассказывать «я в бизнесе», а не на финансовом форуме
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 19 лис, 2023 15:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:23
juristkostya написав:
Гениально.
Правда, в Харькове аренда сейчас примерно на уровнях 2017 года _в_гривне_, в то время, как реальная инфляция с тех пор явно больше 100 процентов.
Но когда факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов:-)))))))
В період воєнного стану арендодавець, якому мало доходів може піти в ТЦК та подати заявку на отримання додаткового доходу 100 000 +.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:29
Hotab написав:
Постбальзаковским девочкам будешь рассказывать «я в бизнесе», а не на финансовом форуме
Сдача в аренду недвижимости всегда было бизнесом (недвижимость сначала нужно где то было взять, а это офигеть как немало економических движений совершить). А летать где то на вертолетике в Африке и хаять тех, кто тут - ну такое себе занятие.
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