Додано: Нед 19 лис, 2023 16:19

budivelnik написав: Сама поставновка питання- як то казав гепа з допою - трошки дебільна....

1 Що хочете отримати?

а - збільшення людей на фронті

чи

б - покращення умов для військових?

чи

г - погіршення умов для цивільних ?

2 Якщо г) - то так на хвильку - серед цивільних ваш тато/мама дружина/діти брати/сестри

Якщо б) - то зменшення доходів цивільних не приведе до автоматичного покращення

Якщо а) - то при цьому Вас не звільнять , а якщо звільнять - то ви потрапите в ситуацію яку самі пропонуєте погіршити...Тобто зараз у Вас 100 000 і ризик, а попадете Ви на 10 000 і в дупу... Сама поставновка питання- як то казав гепа з допою - трошки дебільна....1 Що хочете отримати?а - збільшення людей на фронтічиб - покращення умов для військових?чиг - погіршення умов для цивільних ?2 Якщо г) - то так на хвильку - серед цивільних ваш тато/мама дружина/діти брати/сестриЯкщо б) - то зменшення доходів цивільних не приведе до автоматичного покращенняЯкщо а) - то при цьому Вас не звільнять , а якщо звільнять - то ви потрапите в ситуацію яку самі пропонуєте погіршити...Тобто зараз у Вас 100 000 і ризик, а попадете Ви на 10 000 і в дупу...

І а) і б) і г).Серед цивільних в мене:- батя пенсійного віку, який не сплачував податки 17 років з 22 років незалежною України, тому отримав мінімальну пенсію - абсолютно справедливо. Зараз працює в Чехії на заводі. Для нього підвищення податків ніяк не вплине.- мама - працююча пенсіонерка. В неї з фінансами все ок.- дружина, яка без підвищення податків втратила роботу через низькі морально-ділові якості та не особливо шукає нову. Відповідно не платить податків. Якшо б не догляд за сином - школярем молодшої школи - то була б змушена піти працювати та платити податки.-брат дружини, офіцер запасу, не дуже боїться йти воювати, офіційно не працює, податки не сплачує, живе з якихось заначок разом з матір'ю дружини. Не хоче йти сам воювати через "армійські дуратізми".- моя сестра в США, їх все одно які тут податки. Але в неї та її чоловіка сидять на шиї "біженці" від війни - мати чоловіка та сестра чоловіка. Їм "некомфортно" жити в Миколаєві, де я прийняв того року участь в тому, що орків відігнали на достатньо безпечну відстань.Так що погіршення економічної обстановки для цивільних змусить брата дружини піти працювати або в армію а дружину - на роботу. Смертельного в цьому нічого немає. Тільки не дуже працелюбні люди почнуть працювати.І в мене зараз не щоденно 100 000 тисяч, але в дупу я не попаду, бо до війни мав з/п далеко не 10 000. Та є заощадження, які зросли в тому числі і за час війни. Мені банально після армії треба буде півроку сидіти на дієте або працювати фізично, щоб зігнати хоча б кілограм 10-15 зайвої ваги, завдяки армійським харчам в основному.