Denik написав:
В період воєнного стану арендодавець, якому мало доходів може піти в ТЦК та подати заявку на отримання додаткового доходу 100 000 +.
Именно.
А повышение ареды на инфляцию - просто ваша розовая фантазия. Одна из многих.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:33
Именно.
А повышение ареды на инфляцию - просто ваша розовая фантазия. Одна из многих.
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Весь досвід війн які були в історії людства, навіть найстрашніші, доводить те, що граничною кількістю військових може буде не більше ніж 10% населення воюючої країни іначе ніяк. Задушити непомірними податками недобитих беззаконням і повальною корупцією підприємців це бумерангом прилетить по тих же військових, бо ліпше мати тих хто хоч і небагато але платить в бюджет і донатить, ніж отримати армію безробітних яким держава буде змушена сама платити і звісно про ніякі донати і ні прояке волонтерство тут вже мова не йтиме. Ви ж чудово розумієте, що волонтеравм кошти не з неба і не з бюджету падають.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 19 лис, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:35
Заработать на недвигу - это действительно «офигеть как много движений». Кто ж спорит. А потом сдать ее - оно бизнесом начнет называться , если ты оформлен и платишь с этого налог.
И по большому счету я бы ангела не нагибал , если бы он платил налоги с хоть какой либо деятельности. Или мощно донатил. И пусть тогда тихонько сдавал свою коммерцию как и многие годы ранее, , без налогов.
Но моя позиция , что нельзя быть пассивный бесполезным епланом , когда за тебя кто-то воюет и за тебя защищает твою недвижку.
На счет «лететь на вертолетике по Африке» , наверное это чуть более тяжелое занятие, чем везти тебя в Шарм или Хургаду, если тем пилотам Эарбасов платят вдвое меньше.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 лис, 2023 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пока vitallian активно чешет своё обостренное чувство справедливости по отношение к себе, а другие активно разгоняют зраду - немного оффтопа
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки я бачу зворотне. Затори в Києві з машин, дорожчих аніж у військових в 2-3 рази. І військовослужбовці ризикують життям і далеко не 40-годинний робочий тиждень. І немає призову у достатній кількості, щоб замінити тих, хто 2 роки на 0.
І питання не в тому, щоб "задушити" бізнес податками. Питання в тому - знайти те податкове навантаження, яке забезпечить достаній потік мобілізації в ТЦК та збільшення поставок озброєння для досягнення стратегічної переваги.
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:53
Сама поставновка питання- як то казав гепа з допою - трошки дебільна....
1 Що хочете отримати?
а - збільшення людей на фронті
чи
б - покращення умов для військових?
чи
г - погіршення умов для цивільних ?
2 Якщо г) - то так на хвильку - серед цивільних ваш тато/мама дружина/діти брати/сестри
Якщо б) - то зменшення доходів цивільних не приведе до автоматичного покращення
Якщо а) - то при цьому Вас не звільнять , а якщо звільнять - то ви потрапите в ситуацію яку самі пропонуєте погіршити...Тобто зараз у Вас 100 000 і ризик, а попадете Ви на 10 000 і в дупу...
ПС
Те що 95% бачать 5% які живуть краще..не говорить про те що у випадку знищення(розкуркулення 5%) - тим 95% стане краще..ба більше - історія показує протилежні випадки
Коли членін з компанією захопив повністю російську імперію... і ввів військовий комунізм(паралельно знищивши багатих)..виявилось що жити стало гірше.
Бо двірник який добре підмітав- навіть у випадку вільного крісла в міністерстві комунального господарства так і не зміг стати хорошим міністром..а міністр якого вигнали бо він багатий і розумний - виїхав в еміграцію і там все одно був багатим...бо розумний.
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:58
Прекрасный план:
1. Задушить бизнес, чтобы люди по безнадёге сами пошли в армию. "А в тюрьме сейчас обед, макароны...."(с)
2. Надеяться, что добрый дядя из-за бугра продолжит подбрасывать на прокорм всей этой толпы бюджетников.
Очень так ответственно и по-взрослому, фигли.
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мушу зазанчити що Київ це не вся Україна, заїдьте в любе маленьке СМТ і проїдете його без жодної зупинки і жодних заторів, а в селах ще побачите цікавішу картину як жінки за кермом тракторів і навантажувачів їздять, бо чоловіків там вже майже немає. Щодо Києва я вважаю це плюс, це говорить про те, що купа тих хто виїхав повернулась, а це робочі руки, робочі місця, це мультіплікатор який в кінці кінців переходить у податки, донати, оплати волонтерам, оплати от тих 100000+ зарплат в ЗСУ. Але я розумію і військовмх які дивляться на це все як на пир під час чуми, але це не зовсім так, вся країна зараз страждає, важко працює і переживає за військових, ми цінуємо Вас всіх і вдячні Вам всім за захист країни, але якщо ми поставимо всі свої автівки на стоянки і припинимо працювати, легше нікому не стане, економіка має працювати і заробляти на тіж зарплати для військових. Зрештою Ви для того і жертвуєте своїм здоров'м, життям, важкими умовами заради того щоб українці могли нормально жити навіть від час війни, а не страждити від голоду, холоду, безробіття, хвороб. Чи не так?
Додано: Нед 19 лис, 2023 16:05
о, поддержка из Германии подтянулась
Додано: Нед 19 лис, 2023 16:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І а) і б) і г).
Серед цивільних в мене:
- батя пенсійного віку, який не сплачував податки 17 років з 22 років незалежною України, тому отримав мінімальну пенсію - абсолютно справедливо. Зараз працює в Чехії на заводі. Для нього підвищення податків ніяк не вплине.
- мама - працююча пенсіонерка. В неї з фінансами все ок.
- дружина, яка без підвищення податків втратила роботу через низькі морально-ділові якості та не особливо шукає нову. Відповідно не платить податків. Якшо б не догляд за сином - школярем молодшої школи - то була б змушена піти працювати та платити податки.
-брат дружини, офіцер запасу, не дуже боїться йти воювати, офіційно не працює, податки не сплачує, живе з якихось заначок разом з матір'ю дружини. Не хоче йти сам воювати через "армійські дуратізми".
- моя сестра в США, їх все одно які тут податки. Але в неї та її чоловіка сидять на шиї "біженці" від війни - мати чоловіка та сестра чоловіка. Їм "некомфортно" жити в Миколаєві, де я прийняв того року участь в тому, що орків відігнали на достатньо безпечну відстань.
Так що погіршення економічної обстановки для цивільних змусить брата дружини піти працювати або в армію а дружину - на роботу. Смертельного в цьому нічого немає. Тільки не дуже працелюбні люди почнуть працювати.
І в мене зараз не щоденно 100 000 тисяч, але в дупу я не попаду, бо до війни мав з/п далеко не 10 000. Та є заощадження, які зросли в тому числі і за час війни. Мені банально після армії треба буде півроку сидіти на дієте або працювати фізично, щоб зігнати хоча б кілограм 10-15 зайвої ваги, завдяки армійським харчам в основному.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 19 лис, 2023 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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