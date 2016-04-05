Успіх

Тож, що можна ще придумати)) для ухилянтів(які НЕ відмітились у ТЦК)?

✓Блокування/заморозка всіх банківських рахунків/карток

✓Заборона купівлі/продажу нерухомості

✓Дати місяць часу на повернення ухилянтів з-за кордону

✓Всім самотнім/бездітним вовчицям 25-50р. теж відмітитись/стати на облік в ТЦК))

✓5-15р. в'язниці всім хабарникам(особливо працівникам ТЦК і лікарям, які виписують липові документи).



Гарні пункти. Гріють душу.Але неповні.Я от прям відчуваю, як ті чувачки побігли до своїх куп готівки, розкидають їх в повітря, і хихочуть. Неприємним, гидким, зловісним сміхом...Тому і далі тримаюсь за свою ідею річної давності -- заборона взагалі будь-що купити без відмітки у військ.квитку (і QR-коду, чи ШтрихКоду). Які ще й треба було би періодично оновлювати. Так само як і ВЛК. І кожного разу -- в новому закладі. Аби прибрати “абонементи”.От приходять такі у крамницю, понабирали товарів, а потім жіночка на касі пробиває штрих-код чувачка і верещитьГарно було би.І касиркам було би приємніше працювати -- одразу бачитимуть, що роблять щось справді вагоме й суспільно корисне. І премію їм якусь треба за це давати.А на касах самообслуговування -- голосом ведмедика Падінгтона. Але без премії.Також потрібні конфіскації. Напр., по 10к$ щомісяця після неявки, коли банки розішлють повідомлення (в смс на фін.номер, в інет банк, і в чеки, що на касах друкують). Проблемно, бо такі персонажі вже давно все позаписувались на родичів-інвалідок. Але пробувати треба...І, чорт з ними -- хай будуть і офіційні платні відкупи. Хоч би., по 5к$ щомісяця. А вже за несплату -- штрафи в подвійному розмірі...