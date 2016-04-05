Василь-Рівне написав:Мушу зазанчити що Київ це не вся Україна, заїдьте в любе маленьке СМТ і проїдете його без жодної зупинки і жодних заторів, а в селах ще побачите цікавішу картину як жінки за кермом тракторів і навантажувачів їздять, бо чоловіків там вже майже немає.
Багато був в селах та містечках в зоні бойових дій або біля зони. Там дійсно багато чоловіків або виїхали або мобілізувалися.
budivelnik написав:ПС Те що 95% бачать 5% які живуть краще..не говорить про те що у випадку знищення(розкуркулення 5%) - тим 95% стане краще..ба більше - історія показує протилежні випадки Коли членін з компанією захопив повністю російську імперію... і ввів військовий комунізм(паралельно знищивши багатих)..виявилось що жити стало гірше. Бо двірник який добре підмітав- навіть у випадку вільного крісла в міністерстві комунального господарства так і не зміг стати хорошим міністром..а міністр якого вигнали бо він багатий і розумний - виїхав в еміграцію і там все одно був багатим...бо розумний.
Річ не в тім, що когось треба розкуркулити. Треба всіх заставити сплачувати податки. Зрозуміти який їх рівень є оптимальним у воєнний час. Змусити чоловіків-ухилянтів, що сидять в дома на заначці, або на віддаленій роботі за мінімалку йти служити або ефективно працювати.
budivelnik написав:ПС Те що 95% бачать 5% які живуть краще..не говорить про те що у випадку знищення(розкуркулення 5%) - тим 95% стане краще..ба більше - історія показує протилежні випадки Коли членін з компанією захопив повністю російську імперію... і ввів військовий комунізм(паралельно знищивши багатих)..виявилось що жити стало гірше. Бо двірник який добре підмітав- навіть у випадку вільного крісла в міністерстві комунального господарства так і не зміг стати хорошим міністром..а міністр якого вигнали бо він багатий і розумний - виїхав в еміграцію і там все одно був багатим...бо розумний.
Річ не в тім, що когось треба розкуркулити. Треба всіх заставити сплачувати податки. Зрозуміти який їх рівень є оптимальним у воєнний час. Змусити чоловіків-ухилянтів, що сидять в дома на заначці, або на віддаленій роботі за мінімалку йти служити або ефективно працювати.
И по большому счету я бы ангела не нагибал , если бы он платил налоги с хоть какой либо деятельности. Или мощно донатил. И пусть тогда тихонько сдавал свою коммерцию как и многие годы ранее, , без налогов. Но моя позиция , что нельзя быть пассивный бесполезным епланом , когда за тебя кто-то воюет и за тебя защищает твою недвижку.
detroytred написав:...Додати можна лише одне: хто зобов'язаний і буде це робити? І чому не зробили, не роблять?
Можете викласти свої міркування по цим питанням.
З.и. вибачайте, я пас. Щиро вибачаюсь. І дякую... Вам і всім іншим за добрі слова.
...Чи може ухилення об`єднувати всі ті 24млн тилових дорослих і працездатних? Чи можна похвалитись ухиленням? Чи буде воно приводом для гордості? Чи навпаки -- і їм буде гидко навіть і від точнісінько таких же? І будуть і далі торочити, що “добре там, де нас нема...” Як вони утворять “народ” -- незрозуміло.
Моя пропозиція наступна, я вже її озвучував. Має бути електронна черга, де будуть занесені всі (18-60). Кожен може знайти кожного. Від кочегара в дитсадку до Ахметова. Від Флая до Хотаба. Потім відбувається електронне жеребкування черг (півтора року кожна) з урахуванням вос, освіти, побажань, віку, досягнень (як не як, знаменитий спортсмен, актор, бізнесмен мають мати якісь преференції) і т.п. Але ніяких відмазок немає! У кого здоров'я/релігія не дозволяє, той іде копати окопи. Якщо зовсім туго - на крайняк заливати окопні свічки, плести сітки, пакувати продукти і тп, але вся сіль у тому, що все одно він вилучається з цивільного життя і стає військовим. Всього 5-6 таких черг буде достатньо, кожна черга прозоро проходить усі етапи з чіткими термінами: 1)підготовка/бойове злагодження 2)бойові дії 3)демобілізація. Ухилянт назавжди позбавляється права голосу на виборах усіх рівнів, також можна інші плюшки придумати. Наприклад, різні ставки податків, напр. для ветеранів 0,8 від ставки для ухилянтів. А, ну і про батальон Монако... При неповерненні у срок своєї черги - конфіскація всього майна на користь держави/армії. Але треба почати із самих жирних, а не з сільских хат заробітчан
prodigy написав:
Bobua написав:Чи можна похвалитись ухиленням? Чи буде воно приводом для гордості? Чи навпаки -- і їм буде гидко навіть і від точнісінько таких же?
сьогодні хваляться вдалим валюто обміном, і не відчувають ніякої гидкості (більш того, не розуміють що це гидко читати іншим)
у дитинстві ми питали старших, що вони робили під час війни(WW2) (яким чином допомагали?) дуже вірогідно що значна доля наших громадян не буде мати позитивної відповіді на це питання
Питання у тому -- як їх виловити. Вони ж запросто можуть казати і після війни, що ТБ не дивились, радіо не слухали, у безбожних соцмережах не сиділи... А лише ходили в книгарні по талстаєвскіх і в оперу й філармонію, на чайковскіх...
Успіх Тож, що можна ще придумати)) для ухилянтів(які НЕ відмітились у ТЦК)? ✓Блокування/заморозка всіх банківських рахунків/карток ✓Заборона купівлі/продажу нерухомості ✓Дати місяць часу на повернення ухилянтів з-за кордону ✓Всім самотнім/бездітним вовчицям 25-50р. теж відмітитись/стати на облік в ТЦК)) ✓5-15р. в'язниці всім хабарникам(особливо працівникам ТЦК і лікарям, які виписують липові документи).
Гарні пункти. Гріють душу. Але неповні. Я от прям відчуваю, як ті чувачки побігли до своїх куп готівки, розкидають їх в повітря, і хихочуть. Неприємним, гидким, зловісним сміхом...
Тому і далі тримаюсь за свою ідею річної давності -- заборона взагалі будь-що купити без відмітки у військ.квитку (і QR-коду, чи ШтрихКоду). Які ще й треба було би періодично оновлювати. Так само як і ВЛК. І кожного разу -- в новому закладі. Аби прибрати “абонементи”. От приходять такі у крамницю, понабирали товарів, а потім жіночка на касі пробиває штрих-код чувачка і верещить “ахрана, атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” Гарно було би. І касиркам було би приємніше працювати -- одразу бачитимуть, що роблять щось справді вагоме й суспільно корисне. І премію їм якусь треба за це давати. А на касах самообслуговування -- голосом ведмедика Падінгтона. Але без премії.
Також потрібні конфіскації. Напр., по 10к$ щомісяця після неявки, коли банки розішлють повідомлення (в смс на фін.номер, в інет банк, і в чеки, що на касах друкують). Проблемно, бо такі персонажі вже давно все позаписувались на родичів-інвалідок. Але пробувати треба... І, чорт з ними -- хай будуть і офіційні платні відкупи. Хоч би., по 5к$ щомісяця. А вже за несплату -- штрафи в подвійному розмірі...
ЛАД написав:Вряд ли vitaliiangel не платит налог со сдачи в аренду
навпаки, дуже мало хто платив (цей податок) і до війни теж взагалі
знаю декілька моряків/митників, які ще років 20 тому придбали 10+ квартир (переважно 1на кімнатних), щоб здавати в оренду на літо подобово.
до 2019 (ковід) десь 40% туристів були білоруси, місцеві здавали свої квартири подобово від 40-50дол, а самі на 100днів кантувались на дачах (так робило декілька тисяч мешканців південних областей-Одеська, Миколаївська, Запорізька). ніхто податки не платив, з комерційною нерухомістю до певних років теж (в Одесі точно)
поливати брудом моїх дідів що звільнили Україну від фашистів може тільки ще такий самий фашист
Мух, діди не білі і не чорні. Так, важко воювали, так, прогнали німців. А потім зґвалтували мільйони німок. Може твій дід найкращий, і не робив того. А решта мільйони випадків - хтось робив. Політичну відповідальність за загарбницькі війни так і бути, я вішати на дідів не буду. Вони не відали що творили. (ага, тоді треба і орків не звинувачувати, вони ж просто виконували наказ бити з РСЗО по Бучі, Харкову, а зараз по Херсону.)
budivelnik написав:ПС Те що 95% бачать 5% які живуть краще..не говорить про те що у випадку знищення(розкуркулення 5%) - тим 95% стане краще..ба більше - історія показує протилежні випадки Коли членін з компанією захопив повністю російську імперію... і ввів військовий комунізм(паралельно знищивши багатих)..виявилось що жити стало гірше. Бо двірник який добре підмітав- навіть у випадку вільного крісла в міністерстві комунального господарства так і не зміг стати хорошим міністром..а міністр якого вигнали бо він багатий і розумний - виїхав в еміграцію і там все одно був багатим...бо розумний.
Річ не в тім, що когось треба розкуркулити. Треба всіх заставити сплачувати податки. Зрозуміти який їх рівень є оптимальним у воєнний час. Змусити чоловіків-ухилянтів, що сидять в дома на заначці, або на віддаленій роботі за мінімалку йти служити або ефективно працювати.
Хіба я проти? Я проти офісу простих рішень І за обдумані рішення. Найкраще( але точно не найпростіше, бо найпростіше це сьогодні - кого зловили того і відправили) використати наступний алгоритм Серед військових заповнити опитувальник з двох питань перше - чи хоче демобілізуватись, друге - скільки зобовязується сплачувати податків після демобілізації третє- (заповнюється автоматично) термін служби На підставі цього створюється рейтинг, де першим на демобілізацію той в кого найкраще термін служби*розмір податків який буде платити
Таки самий рейтинг , тільки з чотирьох параметрів ( з яких всі три заповнюються автоматично) створюється для цивільних Вік ( 20-25__55-60 =0,6коеф , 25-30_45-55=0,8 , 30-45=1) Здоровья Рівель волонтерства Розмір податків Так само складається рейтинг корисності в тилу В кого рейтинг найгірший - той перший в списку на мобілізацію)
Таким чином , покращимо і сплату податків( хто розуміє що не може служити - той автоматично підніме рівень волонтерства і рівень сплати податків) + замість тих хто найгірший з точки зору корисності прийдуть з армії ті хто задекларують найкращі пропозиції
Я думаю що при цьому демобілізуватись захоче не більше 10% від сьогоднішньої кількості. А після демобілізацій найкращих (для тилу) 50 000 - зникнуть усі протиріччя і шум в ЗМІ про несправедливість...
ПС Це як рівень безробіття на Заході 5% безробітних змушують 95% населення адекватно відноситись до свого робочого місця.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 19 лис, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Таки самий рейтинг , тільки з чотирьох параметрів ( з яких всі три заповнюються автоматично) створюється для цивільних Вік ( 20-25__55-60 =0,6коеф , 25-30_45-55=0,8 , 30-45=1) Здоровья Рівель волонтерства Розмір податків Так само складається рейтинг корисності в тилу В кого рейтинг найгірший - той перший в списку на мобілізацію)
Слушно, але зауваження по діапазонам. Самий бойовитий вік це 25-40, 45 ніяк не може бути більш бажаним для армії ніж 20-30. Я розумію батьків, але що ж робити