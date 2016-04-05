budivelnik написав:

Хіба я проти?Я проти офісу простих рішеньІ за обдумані рішення.Найкраще( але точно не найпростіше, бо найпростіше це сьогодні - кого зловили того і відправили) використати наступний алгоритмСеред військових заповнити опитувальник з двох питаньперше - чи хоче демобілізуватись,друге - скільки зобовязується сплачувати податків після демобілізаціїтретє- (заповнюється автоматично) термін службиНа підставі цього створюється рейтинг, де першим на демобілізацію той в кого найкращетермін служби*розмір податків який буде платитиТаки самий рейтинг , тільки з чотирьох параметрів ( з яких всі три заповнюються автоматично) створюється для цивільнихВік ( 20-25__55-60 =0,6коеф , 25-30_45-55=0,8 , 30-45=1)ЗдоровьяРівель волонтерстваРозмір податківТак само складається рейтинг корисності в тилуВ кого рейтинг найгірший - той перший в списку на мобілізацію)Таким чином , покращимо і сплату податків( хто розуміє що не може служити - той автоматично підніме рівень волонтерства і рівень сплати податків) + замість тих хто найгірший з точки зору корисності прийдуть з армії ті хто задекларують найкращі пропозиціїЯ думаю що при цьому демобілізуватись захоче не більше 10% від сьогоднішньої кількості.А після демобілізацій найкращих (для тилу) 50 000 - зникнуть усі протиріччя і шум в ЗМІ про несправедливість...ПСЦе як рівень безробіття на Заході5% безробітних змушують 95% населення адекватно відноситись до свого робочого місця.