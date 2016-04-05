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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5583558455855586>
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 16:59

  Hotab написав:flyman ,
поливати брудом моїх дідів що звільнили Україну від фашистів може тільки ще такий самий фашист

Діди воювали, а унучок в погребах по селам ховається
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:01

  Denik написав:
  juristkostya написав:Гениально.
Правда, в Харькове аренда сейчас примерно на уровнях 2017 года _в_гривне_, в то время, как реальная инфляция с тех пор явно больше 100 процентов.
Но когда факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов:-)))))))

В період воєнного стану арендодавець, якому мало доходів може піти в ТЦК та подати заявку на отримання додаткового доходу 100 000 +.

Не очень умный совет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія може відновити армію за 6-10 років та атакувати НАТО. Так вважають аналітики DGAP
"Щойно інтенсивні бойові дії в Україні припиняться, московському режиму може знадобитися всього шість-десять років, щоб відновити свої збройні сили. Протягом цього періоду Німеччина та НАТО повинні дати можливість своїм збройним силам стримувати та, за необхідності, боротися проти Росії. Тільки тоді вони зможуть знизити ризик виникнення нової війни у Європі", — заявили в DGAP.

Зазначається, що країни НАТО можуть впливати лише на свою здатність до стримування та оборони, а не на те, чи хоче Росія розв'язати ще одну війну.

Надо перемирие, надо переговоры ... говорили они ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Відлов треба посилити!

це не допоможе, тому що відловлюють "мало захищених"(на рік ще вистачить), а що далі робити?


В Армии обороны Израиля на защиту страны встали дети и родственники президента и большинства членов 37-го кабинета министров. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

Как подчеркивает медиа, они призваны как рядовые граждане, некоторые находятся непосредственно в секторе Газа, а некоторые уже успели получить ранения.

https://focus.ua/voennye-novosti/607020 ... -cahal-smi
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:02

  fox767676 написав:
  budivelnik написав:Хіба я проти?
Я проти офісу простих рішень
І за обдумані рішення.
Найкраще( але точно не найпростіше, бо найпростіше це сьогодні - кого зловили того і відправили) використати наступний алгоритм
Серед військових заповнити опитувальник з двох питань
перше - чи хоче демобілізуватись,
друге - скільки зобовязується сплачувати податків після демобілізації
третє- (заповнюється автоматично) термін служби
На підставі цього створюється рейтинг, де першим на демобілізацію той в кого найкраще
термін служби*розмір податків який буде платити

Таки самий рейтинг , тільки з чотирьох параметрів ( з яких всі три заповнюються автоматично) створюється для цивільних
Вік ( 20-25__55-60 =0,6коеф , 25-30_45-55=0,8 , 30-45=1)
Здоровья
Рівель волонтерства
Розмір податків
Так само складається рейтинг корисності в тилу
В кого рейтинг найгірший - той перший в списку на мобілізацію)

Таким чином , покращимо і сплату податків( хто розуміє що не може служити - той автоматично підніме рівень волонтерства і рівень сплати податків) + замість тих хто найгірший з точки зору корисності прийдуть з армії ті хто задекларують найкращі пропозиції

Я думаю що при цьому демобілізуватись захоче не більше 10% від сьогоднішньої кількості.
А після демобілізацій найкращих (для тилу) 50 000 - зникнуть усі протиріччя і шум в ЗМІ про несправедливість...

ПС
Це як рівень безробіття на Заході
5% безробітних змушують 95% населення адекватно відноситись до свого робочого місця.


Слушно, але зауваження по діапазонам.
Самий бойовитий вік це 25-40, 45 ніяк не може бути більш бажаним для армії ніж 20-30. Я розумію батьків, але що ж робити
Я не претендую на абсолютну правильність, тому діапазони і вагові впливи коефіцієнтів хай вирахують фахівці...
В мене своє пояснення чому 30-45, краще ніж 20-25....
Як правило в 30 вже є діти...тобто є розуміння що після тебе хтось залишиться і є розуміння що захищаєш не тільки минуле(батьків) а й майбутнє( власних дітей)
+ після війни чим старші воювали тим легше їх буде пристосувати до мирного життя (нехай навіть шляхом передчасного виходу на пенсію)
+ молоді вносять щось нове, а до 30 ще не ясно (самій людині) що вона хоче( я вже мовчу про оточуючих яким тим більше не ясно що вийде з того чи іншого проекту)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:16

  Denik написав:
  juristkostya написав:Гениально.
Правда, в Харькове аренда сейчас примерно на уровнях 2017 года _в_гривне_, в то время, как реальная инфляция с тех пор явно больше 100 процентов.
Но когда факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов:-)))))))

В період воєнного стану арендодавець, якому мало доходів може піти в ТЦК та подати заявку на отримання додаткового доходу 100 000 +.

ну придёт такой с гипертонией слепой на один глаз и хромой на обе ноги, и мы сразу же победим, потому что именно таких в ВСУ не хватает. Называется советы на миллион.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:19

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вряд ли vitaliiangel не платит налог со сдачи в аренду

навпаки, дуже мало хто платив (цей податок) і до війни теж взагалі

знаю декілька моряків/митників, які ще років 20 тому придбали 10+ квартир (переважно 1на кімнатних), щоб здавати в оренду на літо подобово.

до 2019 (ковід) десь 40% туристів були білоруси, місцеві здавали свої квартири подобово від 40-50дол, а самі на 100днів кантувались на дачах (так робило декілька тисяч мешканців південних областей-Одеська, Миколаївська, Запорізька).
ніхто податки не платив, з комерційною нерухомістю до певних років теж (в Одесі точно)

За квартиры - да.
За коммерческую недвигу - платили. Не всегда честно, но платили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:19

  pesikot написав:Росія може відновити армію за 6-10 років та атакувати НАТО. Так вважають аналітики DGAP
"Щойно інтенсивні бойові дії в Україні припиняться, московському режиму може знадобитися всього шість-десять років, щоб відновити свої збройні сили. Протягом цього періоду Німеччина та НАТО повинні дати можливість своїм збройним силам стримувати та, за необхідності, боротися проти Росії. Тільки тоді вони зможуть знизити ризик виникнення нової війни у Європі", — заявили в DGAP.

Зазначається, що країни НАТО можуть впливати лише на свою здатність до стримування та оборони, а не на те, чи хоче Росія розв'язати ще одну війну.

Надо перемирие, надо переговоры ... говорили они ...

атакувати НАТО, а не Україну, "патріотам" НАТО важливіше
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 лис, 2023 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тобто зараз у Вас 100 000 і ризик, а попадете Ви на 10 000 і в дупу...

Теза друга. Звільнення або перевід на більш тилові посади після 2 років - я ж не прошу для себе. Я підіймаю питання для тих хто постійно на 0, там де справді досить багато ризиків стати 200 і 300. І чим більше часу - тоді ці ризики просто додаються. Тобто є деякий період, де людина вчиться поводитися на 0 та ймовірність отримати 200-300 спадає, але потім за довгий час ризики просто сумуються. На практиці це означає, якщо війна буде гіпотетично 10 років, то для тих кого не міняти на 0, ймовірність стати 200 або 300 асимптотично зростає до 1. А це несправедливо при цьому мати толерантне ставлення до ухилянтів.
Denik
 
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